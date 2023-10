Sky Sport Motori Weekend | F1 Messico e MotoGP Thailandia (in live streaming su NOW)

In n arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Da giovedì 26 a domenica 29 ottobre appuntamento con F1 in Messico, MotoGP in Thailandia, l’ultimo atto della Superbike a Jerez, WRC in Europa Centrale, Ferrari Challenge al Mugello e Porsche Carrera Cup Italia a Imola.

Si parte con il Gran Premio della Thailandia di MotoGP, live su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto diGuido Meda e Mauro Sanchini e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadiniconduce gli approfondimenti di pre e post gara. Nella notte tra sabato e domenica, dalle 4.40 il warm up della top class, poi le gare: alle 6 la Moto3, alle 7.15 la Moto2 e alle 9 la MotoGP (repliche alle 17, alle 19 e alle 23). Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 28 ottobre, alle 9.55, da non perdere la Sprint Race.

Nello stesso weekend, appuntamento con la Formula Uno e il Gran Premio del Messico su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Qualifiche in programma sabato alle 23. Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 21, con le telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené e Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolinpadrona di casa per gli approfondimenti di pre e post gara, in compagnia di Davide Valsecchi.

MOTOGP: IL GP DELLA THAILANDIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 27 OTTOBRE

Ore 3.55: prove libere 1 Moto3

Ore 4.45: prove libere 1 Moto2

Ore 5.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 6.40: paddock live

Ore 8.10: prove libere 2 Moto3

Ore 9: prove libere 2 Moto2

Ore 9.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 11.15: Paddock Live Show

Ore 11.45: Talent Time

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 3.35: prove libere 3 Moto3

Ore 4.20: prove libere 3 Moto2

Ore 5.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 5.45: qualifiche MotoGP

Ore 6.40: paddock live

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 7.45: qualifiche Moto3

Ore 8.40: qualifiche Moto2

Ore 9.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 9.55: Sprint Race MotoGP

Ore 10.45: Paddock Live Show

Ore 11.30: Talent Time

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 4.40: warm up MotoGP

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: gara Moto3

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.15: gara Moto2

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9: gara MotoGP (repliche alle 17, alle 19 e alle 23)

Ore 10: Zona Rossa

Ore 11: Race Anatomy MotoGP

FORMULA 1: IL GP DEL MESSICO

IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING NOW

VENERDI 27 OTTOBRE

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: F1 - prove libere 1

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live

Ore 24: F1 - prove libere 2

Ore 1: Paddock Live

Ore 1.30: Conferenza stampa – team principal

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 - prove libere 3

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 - Qualifiche

Ore 24.15: Paddock Live

Ore 24.45: Paddock Live Show

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 gara

Ore 23: Paddock Live

Ore 24: Race Anatomy

SBK: IL ROUND DI JEREZ

LIVE SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT ARENA E IN STREAMING SU NOW

VENERDI 27 OTTOBRE

Ore 10.25: FP1 Superbike (Sky Sport Arena)

Ore 13.55: FP2 Superbike (Sky Sport MotoGP)

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 10.20: Superpole Supersport (Sky Sport Arena)

Ore 11.05: Superpole Superbike (Sky Sport Arena)

Ore 12.25: Race 1 Supersport (Sky Sport MotoGP)

Ore 13.45: pre Superbike (Sky Sport MotoGP)

Ore 14: Race 1 Superbike (Sky Sport MotoGP)

Ore 14.35: post gara (Sky Sport MotoGP)

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 10.45: pre gara (Sky Sport Arena)

Ore 11: Superpole Race Superbike (Sky Sport Arena)

Ore 11.15: post gara (Sky Sport Arena)

Ore 12.25: Race 2 Supersport (Sky Sport MotoGP)

Ore 13.45: pre Superbike (Sky Sport MotoGP)

Ore 14: Race 2 Superbike (Sky Sport MotoGP)

Ore 14.35: post gara (Sky Sport MotoGP)

WRC RALLY/EUROPA CENTRALE:

LIVE SU SKY SPORT F1, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MAX, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 11: TV Stage 3 (Sky Sport Max)

Ore 18: TV Stage 4 (Sky Sport F1)

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 9.30: TV Stage 5 (Sky Sport Arena)

Ore 12: Powerstage (Sky Sport Uno)

FERRARI CHALLENGE/MUGELLO

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

VENERDI 27 OTTOBRE

Ore 8.45: pre gara Trofeo Pirelli (anche su Sky Sport Arena)

Ore 9: Trofeo Pirelli Gara 2 (anche su Sky Sport Arena)

Ore 12.45: pre gara Coppa Shell

Ore 13: Coppa Shell Gara 2

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 8.45: pre gara Coppa Shell & AM

Ore 9: Coppa Shell & AM – Finale Mondiale

Ore 10: pre gara Coppa Shell

Ore 10.10: Coppa Shell – Finale Mondiale

Ore 11.10: pre gara Trofeo Pirelli & AM

Ore 11.20: Trofeo Pirelli & AM – Finale mondiale

PORSCHE CARRERA CUP ITALIA/IMOLA

LIVE SU SKY SPORT MAX E IN STREAMING SU NOW

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 15.20: Gara 1

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 15.20: Gara 2

______________________________________

IL WEEKEND DEI MOTORI SU TV8 (canale 8 DTT, Sky can. 125, Tivusat can. 19)

SABATO 28 OTTOBRE



ore 05:45 Motociclismo MotoGP GP Thailandia (Qualifiche) DIRETTA

ore 06:45 Rubrica Paddock Live - GP Thailandia DIRETTA

ore 07:00 Speciale Speciale Sport

ore 07:30 Rubrica Paddock Live - GP Thailandia DIRETTA

ore 07:45 Motociclismo Moto3 GP Thailandia (Qualifiche) DIRETTA

ore 08:45 Motociclismo Moto2 GP Thailandia (Qualifiche) DIRETTA

ore 09:30 Rubrica Paddock Live Sprint GP Thailandia DIRETTA

ore 10:00 Motociclismo MotoGP GP Thailandia (Sprint) DIRETTA

ore 10:45 Rubrica Paddock Live Sprint GP Thailandia DIRETTA

ore 13:45 Rubrica Pre WorldSBK Spagna DIRETTA

ore 14:00 Motociclismo WorldSBK Spagna (Race 1) DIRETTA

ore 14:30 Rubrica Post WorldSBK Spagna DIRETTA

ore 22:30 Rubrica Paddock Live GP Messico (Qualifiche) DIRETTA

ore 23:00 Automobilismo F1 GP Messico (Qualifiche) DIRETTA

ore 00:15 Rubrica Paddock Live GP Messico (Qualifiche) DIRETTA

DOMENICA 29 OTTOBRE



ore 08:00 Informazione TV8 Sport DIRETTA

ore 08:30 Rubrica Paddock Live - GP Thailandia Differita

ore 09:15 Motociclismo Moto3 GP Thailandia (Gara) Differita

ore 10:00 Rubrica Paddock Live - GP Thailandia Differita

ore 10:30 Motociclismo Moto2 GP Thailandia (Gara) Differita

ore 11:15 Rubrica Paddock Live - GP Thailandia Differita

ore 11:30 Magazine MotoGP Grid GP Thailandia Differita

ore 12:00 Motociclismo MotoGP GP Thailandia (Gara) Differita

ore 13:00 Motociclismo WorldSBK Spagna (Superpole Race) Differita

ore 13:30 Rubrica Post WorldSBK Spagna Differita

ore 13:45 Rubrica Pre WorldSBK Spagna DIRETTA

ore 14:00 Motociclismo WorldSBK Spagna (Race 2) DIRETTA

ore 14:30 Rubrica Post WorldSBK Spagna DIRETTA

ore 19:30 Rubrica Paddock Live GP Messico (Pre Gara) DIRETTA

ore 21:00 Automobilismo F1 GP Messico (Gara) DIRETTA

ore 23:00 Rubrica Paddock Live GP Messico (Post Gara) DIRETTA

