Tutti con Jannik! Sinner Day nella super domenica da vivere su Sky Sport e NOW!

Sarà una domenica da ricordare per il tennis italiano. Jannik Sinner, dopo una straordinaria settimana, si giocherà in diretta su Sky e in streaming su NOW il titolo di “Maestro” del 2023 nella finale delle Nitto ATP Finals. Alle 18, al Pala Alpitour di Torino, Sinner affronterà il numero 1 della classifica ATP, Novak Djokovic. Tutta Italia tiferà per il campione azzurro, numero 4 della classifica ATP e reduce dallo straordinario successo in semifinale contro Daniil Medvedev.

Su Sky e NOW è iniziato un vero e proprio SINNER DAY. Su Sky Sport 24 collegamenti in diretta fin da mezzogiorno nel corso degli appuntamenti con le news del canale 200. La lunga giornata dal Pala Alpitour di Torino prosegue con “Il tennis è servito”, condotto da Dalila Setti, in diretta su Sky Sport 24 dalle 13 alle 14. Alle 14.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW lo studio “ATP Finals”, condotto da Eleonora Cottarelli, presenterà la finale del doppio, in programma alle 15.

A seguire lo studio “ATP Finals” e, dalle 18, la gran finale con Jannik Sinner a caccia di un incredibile successo, con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci, gli interventi da bordocampo di Ivan Ljubicic e le analisi con lo Sky Sport Tech di Paolo Lorenzi. Al termine delle dirette da Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW “The Insider – Speciale Sinner”, un racconto di 26’ che riproporrà i momenti più esaltanti di questa settimana del tennista azzurro alle Nitto ATP Finals.

On demand è disponibile lo speciale Jannik oltre il tennis – Sinner un anno dopo, la coinvolgente intervista del direttore di Sky Sport Federico Ferri, realizzata nell’incantevole spazio delle Gallerie d’Italia, a Milano, in cui Sinner regala particolari inediti del suo percorso sportivo degli ultimi dodici mesi.

E da martedì ancora grande tennis con la fase conclusiva della Davis Cup, in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Tra le 8 nazionali finaliste anche l’Italia di Filippo Volandri, che nei quarti affronterà l’Olanda. La sfida è in programma giovedì 23 novembre, live dalle ore 10, con pre e post all’interno dello Studio Coppa Davis (in onda dalle 9.30 e al termine dei match). Venerdì 24 e sabato 25 le due semifinali, domenica 26 la finale.

E’ iniziata una grande domenica di sport, aperta dalla Formula 1 con il Gran Premio di Las Vegas. La gara sarà replicata su Sky Sport Formula 1 e in streaming su NOW alle 10, 17 e 20, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené e Roberto Chinchero insider ai box. Nel pomeriggio appuntamento con il Gran Premio del Qatar di MotoGP, live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto diGuido Meda e Mauro Sanchini e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Alle 13.35 il warm up della top class, poi le gare: alle 15 la Moto3, alle 16.15 la Moto2 e alle 18 la MotoGP.

