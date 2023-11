Sinner conquista Finale e ascolti. Alle 18 solo su Sky lo Split Screen con la MotoGP! 🎾🏍️

Ancora un record per il tennis su Sky. Tutti pazzi per Jannik Sinner, che trionfa in semifinale contro Daniil Medvedev e accede alla finale delle Nitto ATP Finals di Torino di oggi contro Novak Djokovic. L’incontro del Pala Alpitour di ieri pomeriggio, in onda dalle 14.30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci è stato visto da 819 mila spettatori medi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 mila spettatori durante il terzo set.

Si tratta del secondo migliore ascolto di sempre per una sfida di tennis su Sky, subito dietro la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Grandissima partecipazione anche per gli studi pre e post match, con Eleonora Cottarelli, Raffaella Reggi e Paolo Lorenzi che hanno ottenuto rispettivamente 87 mila e 438 mila spettatori medi.

Ottimi ascolti anche per la seconda semifinale tra Djokovic e Alcaraz, in onda dalle 21 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno: la sfida con il commento di Luca Boschetto e Stefano Pescosolido è stata vista da 572 mila spettatori medi con il 3% di share, mentre gli studi pre e post partita condotti Angelo Mangiante sono stati seguiti rispettivamente da 132 mila e 261 mila spettatori medi.

Sky Sport sta seguendo, in un vero e proprio “Sinner Day”, la giornata della finale delle Nitto ATP Finals. La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic andrà in onda dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Da Torino a Lusail, dal tennis alla MotoGP. La domenica dello sport italiano ha un orario cerchiato in rosso: le 18. A quell'ora Jannik Sinner scenderà in campo al Pala Alpitour di Torino per una storica finale alle ATP Finals contro Novak Djokovic, mentre Pecco Bagnaia sarà impegnato nel GP del Qatar, fondamentale nella lotta Mondiale contro Jorge Martin. Sarà possibile seguirli allo stesso tempo con Sky. Come? Grazie alla funzione Split Screen, i clienti Sky Q via satellite potranno vedere contemporaneamente i due eventi in diretta sullo stesso schermo. Lo Split Screen è disponibile premendo il tasto verde del telecomando Sky.

Jannik Sinner può scrivere una pagina indelebile dello sport italiano. Una sola vittoria lo separa da un'impresa storica, ma l'ostacolo è il più difficile e porta il nome di Novak Djokovic, a caccia del settimo titolo alle Finals che gli consentirebbe di staccare Roger Federer. Jannik ha battuto il serbo nel round robin, ma la finale si preannuncia in equilibrio e dal pronostico incerto. Equilibrio che sta accompagnando anche il finale di stagione in MotoGP, con Bagnaia che ha appena sette punti di vantaggio su Martin dopo la vittoria dello spagnolo nella gara sprint in Qatar. Il Mondiale si deciderà nell'ultima tappa a Valencia, ma per Pecco sarà fondamentale riguadagnare punti sull'avversario. Entrambi scatteranno dalla seconda fila: Bagnaia 4°, Martin 5°.

