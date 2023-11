Next Gen ATP Finals 2023: il Futuro del Tennis con Cobolli e Nardi in scena su Sky e NOW

Ancora una settimana di grande tennis su Sky e in streaming su NOW, dopo le indimenticabili emozioni delle Nitto ATP Finals e delle Davis Cup Finals, con il trionfo della Nazionale italiana dopo 47 anni. Da domani a Jeddah, in Arabia Saudita, scendono in campo le stelle del futuro: otto dei migliori tennisti under 21 del circuito mondiale si affrontano per scegliere il campione della sesta edizione delle Next Gen ATP Finals presented by Neom.

Il torneo, che ha visto in passato i trionfi di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, presenta al via questi otto protagonisti divisi in due gironi:

Gruppo verde : Arthur Fils (Fra), Dominic Stricker (Svi), Flavio Cobolli e Luca Nardi (Ita)

: Arthur (Fra), Dominic (Svi), Flavio e Luca (Ita) Gruppo rosso: Luca Van Assche (Fra), Alex Michelsen (USA), Hamad Medjedovic (Ser), Abdullah Shelbayh (Gio)

Al termine del round robin accedono alle semifinali i primi due classificati che si affronteranno venerdì nel penultimo atto (1° gruppo rosso vs 2° gruppo verde; 1° gruppo verde vs 2° gruppo rosso). Si gioca al meglio dei cinque set e ogni parziale è da 4 game, con tie break sul 3-3. In caso di 40-40 si gioca il killer point.

Le Next Gen ATP Finals presented by Neom saranno trasmesse interamente live su Sky Sport, sul canale Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW da domani, martedì 28 novembre, alla finale di sabato 2 dicembre. La squadra di Sky Sport che racconterà il torneo sarà composta da Elena Pero, Pietro Nicolodi, Fabio Tavelli, Alessandro Lupi e Andrea Voria. I commentatori tecnici saranno Fabio Colangelo e Marco Crugnola.

Aggiornamenti in tempo reale sul canale all news Sky Sport 24, con studi di approfondimento e analisi prima e dopo gli incontri, sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.

Sky ha siglato un nuovo accordo quinquennale, dal 2024 al 2028, che consente la trasmissione di oltre 80 tornei ogni anno tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite di tennis. Gli appassionati potranno così vedere il tennis tutto l'anno su Sky (anche in streaming su NOW), che si è aggiudicata i diritti nel Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein. Nei due spettacolari Tour sarà possibile seguire le imprese dei migliori giocatori del mondo, dai numeri uno Iga Swiatek e Novak Djokovic, ai campioni della nuova era del tennis come l’azzurro Jannik Sinner. Dal 2024, e per tutto l’anno, Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sport Tennis al 203 (anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia.

La programmazione delle NEXT GEN ATP FINALS presented by Neom,

in diretta su Sky Sport Tennis, anche in streaming su NOW:

Martedì 28 novembre

Ore 13: Fils- NARDI





A seguire: Stricker- COBOLLI





Ore 18: Van Assche-Shelbayh





A seguire: Michelsen-Medjedovic

Mercoledì 29 novembre

Ore 13: primo singolare





A seguire: secondo singolare





Ore 18: terzo singolare





A seguire: quarto singolare

Giovedì 30 novembre

Ore 13: primo singolare





A seguire: secondo singolare





Ore 18: terzo singolare





A seguire: quarto singolare

Venerdì 1° dicembre

Ore 17: prima semifinale





A seguire: seconda semifinale

(entrambi gli incontri live anche su Sky Sport Uno)

Sabato 2 dicembre