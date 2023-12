Gianluca Vialli, su Sky Sport il ritratto di un campione e una vita di sfide, sorrisi, trionfi e lezioni

Giorgio Porrà racconta Gianluca Vialli, il fuoriclasse in campo, il motivatore degli Azzurri, l’uomo nella sua dimensione più intima. A un anno dalla sua scomparsa, la produzione originale Sky Sport - “L’Uomo della domenica” ricorda il grande campione e il collega, per molti anni commentatore di Sky Sport. “Una vita di sfide e sorrisi, di trionfi e lezioni – scrive Giorgio Porrà -. Una vita, nella sua porzione finale, la più dura, rivelatasi un capolavoro di dignità.”

Appuntamento con il nuovo episodio, “L’Uomo della domenica. GIANLUCA VIALLI – CONFESSO CHE HO VISSUTO”, alle 19 su Sky Sport Uno e alle 21.30 su Sky Sport Max, in streaming su NOW (disponibile on demand).

I gol di Luca Vialli. Tanti, tra Italia e Inghilterra. Gol spudorati, rombanti. Soprattutto allegri, come allegro era il suo modo di respirare il gioco, gli affetti, le amicizie. Killer gentile, Luca, col sole in tasca. Gol eccitanti, mai uguali, mai banali. Di fino, d'astuzia, in acrobazia, dalla sfacciata insolenza. Piombando sulla palla da botole invisibili o sfuggendo alla morsa di difensori logorati dal ritmo ossessivo dei suoi scatti, in martellante sequenza. Gol come squilli di felicità. La stessa che colorò la sua gioventù cremonese. Quella di un ragazzo, ultimo di 5 figli, cresciuto in una famiglia agiata e colta, nella quale il calcio non rappresentava una priorità.

"Molti si stupivano che un ragazzo che veniva da una famiglia borghese che molti pensavano fosse miliardaria ma non lo era – diceva Gianluca -, avesse questo tipo di cattiveria, questa fame, ma questo atteggiamento a me veniva naturale."

"Il mio idolo era Boninsegna, mi piaceva Mazzola – raccontava -, il periodo della Grande Inter non l'ho vissuto, perché sono del '64, sono cresciuto con i grandi campioni dell'era successiva."

Storia irripetibile quella della Sampdoria Campione. Per lo spessore dei protagonisti, per il patto di sangue che ne sublimò l'unione. E per la sua scandalosa portata. L'impresa corsara di chi sovvertì l'ordine costituito con la spregiudicatezza dell'outsider.

"Roberto ed io vivevamo come tutti i nostri compagni per la Samp, andavamo a letto col pigiama della Samp come diceva Boskov, però c'era anche la parte ludica, si andava al mare, sulle moto d'acqua, c'è stato il periodo delle donne, altrimenti la giovinezza scivola via..."

Esistono immagini che marchiano la memoria, le danno fuoco. E' ciò che accade anche agli juventini davanti alla danza liberatoria di Vialli e compagni dopo la conquista della Champions sull'Ajax al termine di quella sfinente maratona romana. Mai successo fu più sospirato di quello, nelle tormentate dinamiche dell'ultimo atto, risolte dal penalty decisivo di Jugovic, più in generale nella storia bianconera, con le ferite mai ricucite della tragedia dell'Heysel. Nello sguardo trasfigurato di Luca, mentre solleva la Coppa al cielo, il sollievo di un club che interpretava quel titolo come una sorta di purificazione. Lo stesso del suo capitano che toccava il punto estremo del suo calcio selvaggio e sentimentale. E che in quella finale incise, nel tridente di Lippi con Ravanelli e Del Piero, bruciando ogni zolla dell'Olimpico.

La puntata ricorda anche il Vialli post-calcio, il comunicatore televisivo che abbiamo avuto come collega a Sky Sport. In televisione la prima regola di Vialli consisteva nell'usare soltanto parole in grado di migliorare il silenzio. Quindi atipico, Luca, pure in questo. Voleva essere quello che diceva. Somigliare alle parole che pronunciava. In qualunque ruolo, nei suoi 15 anni a Sky, conduttore, commentatore, seconda voce, coniugava profondità e leggerezza, fedele al modello british sul quale si era formato, alla missione che si era imposto, irrorare positività nel racconto del calcio. Nel modo di comunicare, nella valutazione degli episodi, nel rapporto con i protagonisti. Ed anche con i compagni d'avventura.

Non è facile racchiudere un'esistenza in un solo gesto, una sola sequenza. Figurarsi con Vialli e il suo viaggio dalle mille tappe. Ma c'è stato un attimo, nella sua storia più recente, nel quale un semplice bacio sembrò spiegare, riassumere tutto. O almeno, a noi piace immaginarlo. Il bacio che Luca posò sul pallone di Italia-Polonia di Nations League, nel 2020, a Reggio Emilia, durante la terza ondata della pandemia. Partita benedetta da quel bacio fugace, estemporaneo. Schioccato da Vialli sulla sfera, alzandosi all'improvviso dalla panca. Gesto dalla forte simbologia. Omaggio poetico al gioco, alla sua essenza. Ed anche al mondo azzurro, che in quel periodo, nel solco delle cicatrici del suo talismano, decideva di insistere con fiducia. Ma forse, in quel bacio, in quello slancio, c'era qualcosa di persino più sacro, più potente. La consapevolezza di Luca Vialli di aver vissuto la vita che si era scelto. La gratitudine per chi lo aveva accompagnato. Il desiderio di aver scritto una storia destinata a restare nella memoria collettiva.

Alcune citazioni della puntata

“Dietro casa mia, a Cremona, c'era un cortile dove giocavamo a pallone. E non c'è dubbio che i luoghi dell'infanzia condizionino il tipo di giocatore che diventerai. Il mio cortile era un rettangolo con due garage sui lati e le estremità libere. Era uno spazio più largo che lungo, e io coprivo l'intero fronte offensivo, esattamente il tipo di attaccante che sarei diventato. Ma se quel cortile fosse stato lungo e stretto, chissà, magari mi sarei affermato come uomo d'area alla Romario, abituato ad aspettare il rimpallo buono, e a segnare gol di rapina”. GIANLUCA VIALLI





“Le capacità acrobatiche erano il suo pallino, si allenava molto su questo, metteva un compagno a destra, un altro a sinistra per avere la palla buona, gli piaceva molto...” MARCELLO LIPPI





“Secondo me Luca sarebbe stato per la Sampdoria un presidente manager, molto competente di calcio, ma che studiava come gestire le società, è stato quello il suo unico sogno non realizzato.” MASSIMO MAURO





“Vialli è il Michelangelo della Cappella Sistina che da scultore sa farsi pittore.” GIANNI AGNELLI





“Luca Vialli ci ha spiegato che l'unità di misura di ciascuno non dovrebbe essere la lunghezza, ma il peso. Non ha mai nascosto che la linea del traguardo lui la vedeva, anche quando gli altri la negavano. Ispirare il prossimo era diventato lo scopo della sua vita, quale che fosse il tempo che la sorte gli avesse concesso. Nella notte della vittoria agli Europei mi disse di considerarsi ‘un uomo fortunato’. Lo è stato, se tutti oggi soffrono tanto per lui e gli sono grati. Le vite pesano.” WALTER VELTRONI





“Capisco che molta gente sia rimasta sorpresa di come ha affrontato la malattia o di come è riuscito a stare al posto giusto con grande personalità, senza essere ingombrante, incidendo in quegli europei. Queste sono le caratteristiche di Gianluca Vialli.” ALESSANDRO DEL PIERO





“La cosa che mi di divertiva tantissimo era lo spirito goliardico di Gianluca che scherzava con me mentre ero davanti alle telecamere. Si sentiva completamente a suo agio, sereno in un ambiente di amici, in totale confidenza con tutto il gruppo di Sky Sport.” ILARIA D'AMICO





“Applicava la legge di Einstein: 1% ispirazione e talento, 99% duro lavoro. Lui riempiva gli spazi, lo faceva in campo - e da centravanti era molto avanti rispetto ai suoi contemporanei - ma lo ha fatto anche fuori dal campo.” ALESSANDRO DE CALO’ (La Gazzetta dello Sport)





“Sono trent'anni che ogni cinque, massimo sei mesi, gli ex della Samp Campione d’Italia vanno a cena tutti insieme. E si spingono come ragazzini, si abbracciano, si misurano la pancia e si sfott ono. Hanno viaggiato. Fatto, cambiato famiglia. Sono stati capitani, riserve, in panchina e in cima al mondo. Sono rimasti quelli che erano, uomini, temperamenti, storie diverse. Una squadra di amici capace di rendere possibile l'impossibile, sfidare e battere lo status quo, agitare le acque fino a scatenare uno tsunami.” PIERDOMENICO BACCALARIO (co-autore del libro “La bella stagione”)





“Luca era preparati anche sul set, conosceva le regole del cinema. Ma a me rimane negli occhi il ricordo di un uomo bello. Elegante, educato, intelligente, che trae la sua energia dal fatto di mettere in circolo tanta amicizia.” MARCO PONTI (regista del film “La bella stagione”)





“Se dovessi raccontare l'intera carriera di Vialli usando una sola partita, sarebbe Juventus Aiax, all'Olimpico, la finale di Champions del '96, vinta ai rigori dai bianconeri. Su quel prato, che tante amarezze gli aveva riservato, dal Mondiale flop, al grave infortunio nel secondo anno torinese, lasciò tutto quello che aveva.” MARCO GAETANI





“La tua vita è il messaggio che trasmetti al mondo. Assicurati che sia d'esempio". GIANLUCA VIALLI

15 anni con Sky Sport. Preparatissimo e puntiglioso, allo stesso tempo divertente - ed elegantissimo - davanti a una telecamera. Entrato nella squadra di Sky Sport nel 2003, Vialli ha raccontato i principali eventi, tra cui i Mondiali e la Champions. Ha fatto coppia con Paolo Rossi in “Attenti a quei due”, ha condotto “Codice Rosso” e ricoperto il ruolo di talent per molte campagne Sky, fino al 2018. Ma era soprattutto, per tantissimi, un amico

Gianluca ha fatto parte della squadra di Sky Sport dal 2003 e fino al 2018. Per 15 anni ha portato la sua competenza e preparazione in tv. Conduttore, "talent"-come si usa dire a Sky- in studio e inviato nei grandi eventi calcistici. Vialli è stato anche il volto di tante campagne e promo della piattaforma Sky

Già nel 2006 Gianluca fa parte della "squadra mondiale" di Sky insieme, tra gli altri, a Paolo Rossi, Ilaria D'Amico e Giuseppe Bergomi

Nel 2007 Gianluca e Paolo sono i protagonisti di "Attenti a quei due” (titolo ispirato al telefilm più celebre degli anni ’70). I due ex calciatori conducono - con l'ausilio di una voce fuori campo- il programma di commento alla Champions tra interviste e gol. E tante risate. Rossi e Vialli nella sigla della trasmissione si rifanno al duo Danny Wilde e Lord Brett Sinclair, interpretati rispettivamente da Paolo (nel ruolo che fu di Tony Curtis) e Gianluca (che veste i panni di Roger Moore)

Gianluca è stato volto della Champions League di Sky Sport per moltissimi anni con Fabio Guadagnini prima e poi con Fabio Caressa alla conduzione

Nel 2014, da un'idea di Fabio Caressa, nasceva "Codice Rosso". Un ciclo di docu-inchieste di Sky Sport 24 sul mondo del calcio. Vialli ne era il volto e non solo. A Gianluca era infatti affidato il compito di analizzare il momento di crisi del calcio, stimolando idee per ricostruirne l’immagine e la competitività

LA SCHEDA - CHI ERA GIANLUCA VIALLI | Gianluca Vialli se n'è andato nel giorno dell'Epifania, a 58 anni, in una clinica di Londra, lontano dai clamori del mondo del calcio che ha amato e del quale è stato protagonista assoluto, fra gli anni '80 e '90. Prima che il tumore lo mettesse ko, ha vinto tutto quello che poteva. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, il suo talento, la gioia che trasmetteva fuori dal campo hanno segnato un'epoca. Così come la sua amicizia con l'attuale ct dell'Italia, Roberto Mancini. Loro due, assieme a un 'gruppo di amici', hanno issato la Sampdoria di Paolo Mantovani (per Gianluca un secondo padre) sul tetto del campionato di Serie A e non solo: le hanno permesso di arrivare un minuto dalla Coppa dei Campioni, vinta a Wembley dal Barcellona grazie a un siluro sparato da Ronald Koeman su punizione. E dire che, in quella sera londinese, Vialli fu più volte a un passo dal vantaggio, graziando il portiere Zubizarreta. Eroe di un calcio senza tempo, icona di spensieratezza e enorme simpatia, poi di eleganza; quell'accuratezza nel vestire, quel suo sapersi mostrare con classe e stile, gli hanno fatto meritare il soprannome di lord del calcio. Nella sua formazione ha influito anche l'ironia di un personaggio assolutamente sopra le righe - dissacrante e carismatico - come Vujadin Boskov. Vialli iniziò la sua carriera da professionista con la maglia della Cremonese, prima di passare alla Sampdoria nel 1984. In blucerchiato ha vissuto le stagioni più intense, vincendo tanto fra Coppa Italia, lo scudetto 1990/91, la Supercoppa Italiana; il titolo europeo per club se lo prese con la Juventus, nella stagione 1995/96, battendo ai rigori l'Ajax nella finale dell'Olimpico di Roma. In bianconero avrebbe rivinto lo scudetto e molti altri trofei, prima di finire al Chelsea come giocatore e, poco dopo, diventandone anche allenatore.

Non gli sono mancate le soddisfazioni in azzurro, dove ha cominciato a segnare nelle giovanili, diventando ad esempio capocannoniere dell'Europeo Under 21 nel 1986, finito alle spalle della Spagna. Intanto, però, era già entrato nel giro della Nazionale maggiore, chiamato da Enzo Bearzot che lo portò ai Mondiali in Messico, dove fu protagonista, sostituendo spesso Bruno Conti sulla fascia destra. All'Europeo 1988, in Germania Ovest, Azeglio Vicini lo schierò nel suo ruolo naturale di centravanti e, l'anno dopo, indossò per la prima volta la fascia da capitano, prima di prendere parte al Mondiale del 1990 che si rivelò una grande delusione per l'Italia e anche per l'attaccante: la sua esperienza con la maglia azzurra sulle spalle si chiuse nel 1992, con un totale di 59 presenze e 16 reti.

Nello stesso anno passò alla Juventus, per quattro stagioni ricche di soddisfazioni. gol e trofei, tra i quali anche la Coppa Uefa e un'altra Supercoppa Italiana, Seguì un triennio al Chelsea, in un'Inghilterra che sarebbe diventata la sua seconda casa. Con i 'Blues' arrivarono altri successi e l'opportunità di cominciare la carriera di allenatore, prendendo il posto sulla panchina di Ruud Gullit, come play manager, riuscendo a portare a casa a fine stagione 1997/98 anche una Coppa delle Coppe. Altre due stagioni e altrettanti trofei non bastarono a evitargli l'esonero nel settembre 2000 e la successiva esperienza al Watford durò un anno solo, convincendolo a guardarsi intorno e trovando una nuova passione nel ruolo di opinionista e commentatore tv. Durante la prima permanenza al Chelsea diventò bersaglio delle accuse di Zdenek Zeman che, nel 1998, rilasciò l'intervista in cui parlava di esplosioni muscolari di alcuni calciatori, fra i quali proprio Vialli. Gianluca non gli perdonò mai quelle dichiarazioni.

Inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2015, Vialli si era riavvicinato alla Nazionale fra il 2019 e il 2020, quando - pure in lotta con il tumore al pancreas che lo aveva colpito dal 2017 - fu nominato dalla Federcalcio capo delegazione, al fianco del ct e amico di sempre Mancini. In tempo per festeggiare proprio a Londra il trionfo agli Europei, con un abbraccio da brividi e il pianto liberatorio fra i due ex 'gemelli del gol' sampdoriani al termine della finale di Wembley: quel frame resterà nella storia azzurra e non solo Soprattutto ora che il Lord del gol se ne è andato. Con garbo e stile, come da personaggio, raggiungendo altri grandi del calcio.

