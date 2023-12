Giorgio Porrà (Sky): «Il ricordo di Vialli tra carriera calcistica, malattia e gratitudine per la vita»

In un emozionante ritratto di Gianluca Vialli, Giorgio Porrà, non solo giornalista ma anche collega e amico, condivide i momenti indimenticabili di una relazione che ha attraversato 15 anni di amicizia e collaborazione a Sky Sport. Attraverso la sua professionalità multifacetica, Vialli ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello sport, illuminando le vite degli altri con la sua eccezionale combinazione di eccellenza e profondità. La storia raccontata tocca i vertici della carriera calcistica di Vialli, dalla vittoria dello scudetto doriano all'indimenticabile trionfo in Champions League con la Juventus. Tuttavia, il fulcro del racconto va oltre il campo da gioco, esplorando la profondità della dignità di Vialli che ha permeato ogni aspetto della sua vita, diventando un faro positivo per chiunque incroci il suo cammino.

Giorgio Porrà svela anche il desiderio irrealizzato di Vialli di diventare presidente della Sampdoria, una passione che ha persistito nonostante la malattia e la consapevolezza della fine imminente. Il suo contributo alla letteratura sportiva, evidenziato nel programma "Lo Sciagurato Egidio" è riconosciuto come un merito fondamentale per l'editoria del settore. L'intervista esplora poi il coraggioso percorso di Vialli nella lotta contro il cancro, mostrando come abbia sfidato i tabù legati alla malattia. La sua prospettiva unica sul cancro, chiamandolo un "ospite inatteso" ha ispirato gli altri a trovare un equilibrio tra la vita e la sfida.

La puntata, intitolata "Confesso che ho vissuto" sottolinea la determinazione di Vialli nel mordere la vita fino all'ultimo, unendo leggerezza e profondità in un inno alla vita. Infine, il bacio appassionato di Vialli a un pallone durante una partita di Nations League diventa il simbolo finale del suo ringraziamento alla vita e del senso di realizzazione per aver chiuso un capitolo incompiuto nella finale di Champions con il Barcellona a Wembley. La gioia suprema di quel momento si trasforma in un inno alla missione compiuta di due uomini (con l'amico Roberto Mancini) che, tornati ragazzi, riconoscono di aver portato a termine un viaggio straordinario.

Questo ritratto di Vialli, non è soltanto il ritratto da parte di un giornalista ma anche da parte di un collega

«Emotivamente è stato difficile realizzarlo, abbiamo passato 15 anni insieme, 15 anni meravigliosi, 15 anni in cui si è cementata una grande amicizia, ma non solo con me, Luca qui a Sky ha lasciato un'eredità importante perché lui era un uomo speciale, uno dei pochi campioni capaci di illuminare le vite degli altri, non soltanto per la professionalità, la capacità di coniugare l'eccellenza e profondità in tutti i ruoli che ha frequentato, quindi conduttore, divulgatore, seconda voce, con me ha fatto persino il recensore letterario, il critico letterario, un programma innovativo come "Lo Sciagurato Egidio" all'inizio dei 2000 e io che avevo intuito questa grande sua curiosità intellettuale lo spinsi a occuparsi di libri, di letteratura e quindi quel programma lui ogni puntata prendeva in mano un libro, lo leggeva e ne esprimeva il succo e poi faceva la sua recensione, tra l'altro introdotto da una sigla che insomma in molte ricordano ancora perché era fatta sul film di Truffaut, Fahrenheit 451, dove si immagina una società dispotica che brucia i libri per eliminare la cultura e quel ruolo di Luca in tanti adesso lo riconoscono. Il bel merito di dare nuova linfa all'editoria del settore, cioè se oggi la letteratura trasportiva è una letteratura di serie A è anche grazie a Luca Vialli. »



La sua dignità ha influenzato l'intera storia raccontata, mostrando quanto sia un campione che ha avuto un impatto positivo sulla vita degli altri

«Questa puntata tocca nei suoi vari passaggi tutti i momenti più importanti della sua carriera, quindi lo scudetto doriano, vinto da outsider. Poi naturalmente la Champions sollevata con la Juve, forse il punto più alto, lo dice anche lui, della sua carriera, del suo calcio selvaggio e appunto sentimentale. Però questa dignità, diciamo, di Luca è spalmata in tutto il percorso, in tutta la puntata. Qui stiamo parlando di un campione raro, di un uomo raro, cioè di uno che ha illuminato la vita degli altri. Mi ricordo per esempio il quotidiano spagnolo La Vanguardia, nelle ore in cui Luca ci ha lasciato, in prima pagina mise una foto del sorriso di Luca, con sotto scritto "il sorriso dell'Italia", perché in questo modo era percepito Luca anche fuori dai confini.»



Vialli voleva tanto diventare presidente della Sampdoria. Questo desiderio non si è realizzato

«L'ultimo desiderio di Luca, non realizzato, era quello di diventare presidente del club, proprio per ricreare quella magia, quell'epica romantica che aveva incorniciato gli sforzi suoi e dei suoi compagni. Un desiderio irrealizzato, ma lui sino alla fine, nonostante l'incertezza ,della malattia, nonostante fosse stremato, spossato, ormai fosse consapevole di essere nel rettilineo finale, lui era riuscito comunque a creare un libro, a creare un film per raccontare quella storia, per farla diventare materia viva, pulsante, da consegnare ai più giovani. Gli è rimasto, e lo dice anche Massimo Mauro nella puntata, il rammarico di non essere riuscito a diventare presidente della Samp, e dunque di gestire il club nel solco del mitico presidente Mantovani, un visionario di successo, un implacabile programmatore, che fu così bravo non solo a creare dal nulla quel miracolo, ma anche a crescere, a svezzare, a far diventare uomini Luca Vialli e Roberto Mancini. »



Vialli ha cercato di ispirare gli altri durante questa battaglia come se fosse qualcosa di "normale"

«Nella puntata io cerco, di raccontare l'ultima parte della vita di Luca. na volta elaborato lo shock della propria vulnerabilità, ed è uno shock infinito, soprattutto per gli uomini di sport, che si muovono nel territorio dell'armonia, dei corpi apparentemente infrangibili, cosa ha fatto? Ha deciso di spogliare il cancro di tutti i suoi tabù. L'ha quasi declassato a malattia ordinaria. Cioè solo il fatto che lo chiamasse cancro e non malattia, non male, non tumore, insomma la dice lunga, su come l'ha affrontato. Lui riteneva giusto chiamare le cose del proprio nome ed è andato oltre, ma molto oltre, questa insopportabile retorica del guerriero in battaglia. Lui il cancro, prima che dal corpo, ha cercato di levarselo dalla mente ed è stato un successo da questo punto di vista. Ha cercato di ispirare gli altri, ha cercato di spiegare che il cancro non è come dire, un qualcosa che ti può uccidere le passioni, ti può condizionare le giornate, ti può derubare degli affetti. Lui lo chiamava un ospite inatteso, con il quale in qualche modo bisogna trovare un equilibrio. Ed è quello che lui ha cercato di fare fino alla fine.»



E come ha condiviso questa prospettiva verso la fine della sua vita nella puntata?

«La puntata si chiama "Confesso che ho vissuto", perchè mi sembrava un titolo poetico ma anche pieno di sostanza, che si rifà naturalmente alle memorie di Pablo Neruda tra l'altro nei 50 anni della morte. Neruda nelle sue memorie scrive io sono onnivoro di sentimenti, di battaglie, mi mangerei tutta la terra, mi berei tutta l'acqua del mare. Luca fino alla fine è stato questo. Fino alla fine col sorriso, con leggerezza, e ce lo racconta molto bene in maniera molto commovente Massimo Mauro, che è stato uno degli ultimi a vederlo, sul suo letto ha cercato di mordere la vita, ha cercato di spremere l'essenziale, ha cercato di rinforzare la vita, ha cercato di togliere fino alla fine la buccia, l'inutile alla vita e di succhiare quello che veramente conta. E questa è una delle lezioni, forse questa è la lezione a cui Luca più teneva, tra l'altro la lezione che era stata la stessa di Sinisa Mijajlovic. E credo che questa sia una grande eredità che dobbiamo gestire.»



Gianluca Vialli ha baciato un pallone durante una partita di Nations League. Cosa ha voluto comunicare con questo gesto, considerando la sua gratitudine per la vita e il senso di realizzazione per aver concluso un capitolo incompiuto nella finale di Champions con il Barcellona a Wembley?

Sì, no, quella è l'immagine che ho scelto per chiudere il percorso, per chiudere il viaggio, perché mi è sembrata, come dire, fortemente simbolica. Cioè, lì c'era veramente tutto. Poi io non so se è in questo modo che si può interpretare, come dire, quello che Luca ha voluto dirci, il messaggio che c'era dentro quello slancio, quel bacio. Una partita, insomma, non memorabile. Era, se non ricordo male, un'Italia-Polonia in Nations League nel 2020. E lui all'improvviso si alza dalla panca, va a prendere il pallone e lo bacia. E lì c'era un po' tutto, no? C'era, come dire, il l'omaggio al gioco. E come ci dice sempre Massimo Mauro, se c'era uno sportivo che era riconoscente al gioco, che gli aveva dato tutto, questo era proprio Luca Vialli. Ma forse c'era ancora qualcosa di più. Insomma, io mi sono permesso di dire, forse c'era il ringraziamento di Luca alla vita che lui si era scelto. E questo riconosceva di essere un suo grande privilegio. Sino alla fine lui ha detto, sono un uomo fortunato. C'era il ringraziamento a chi lo aveva accompagnato, quindi anche a Roberto Mancini. Insomma, c'era un po', c'era un po' tutto questo in quel bacio al pallone. C'era il sollievo anche per aver portato a termine una storia che si era interrotta in quella finale, sdempre a Wembley, sempre nell'Extra Time. Finale di Champions con il Barcellona. Quel missile, quel tracciante di Koeman che naturalmente raccontiamo nella puntata. E qui, insomma, dentro questa bolla di gioia suprema questi due uomini che in quel momento sono tornati ragazzi e che acquisiscono la consapevolezza, insomma, di aver portato a termine una missione.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

