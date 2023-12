Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Serie BKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo con la 16a giornata in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La Serie BKT è la nuova denominazione della Serie B, la seconda divisione del campionato di calcio italiano, nata con la collaborazione tra la Lega Nazionale Professionisti B e la società BKT, azienda multinazionale indiana specializzata nella produzione degli pneumatici Off-Highway. La nuova stagione 2023-2024 vede ai nastri di partenza 20 squadre: la prima giornata della cadetteria è in programma sabato 19 agosto, con l’ultimo turno, previsto per il 10 maggio 2024 che precederà la fase finale con playoff e playout.

La Serie B è giunta all’edizione numero 92: la prima stagione risale al 1929-1930, quando furono Casale e Legnano a ottenere sul campo la promozione in Serie A. L’ultima stagione si è invece conclusa con la promozione nella massima serie italiana di Frosinone, Genoa e Cagliari, che ha superato nella finale playoff il Bari.

Confermata quindi la formula per promozioni e retrocessioni della Serie B: le prime 2 squadre della classifica saranno promosse in Serie A, mentre i club che hanno ottenuto un posizionamento dal terzo all’ottavo posto scenderanno in campo per i playoff. Nel caso, però, che la squadra terza in classifica riesca a ottenere un vantaggio di 15 punti sulla quarta, la fase di playoff non si disputerebbe. Al termine della Serie Bkt 2023-2024 saranno retrocesse in Serie C 4 squadre: le ultime 3 della classifica e la perdente del playout tra 16^ e 17^ classificata. Anche in questo caso, il playout non si disputa se la differenza tra le due squadre è di almeno 5 punti.

Grande curiosità per capire quali squadre si contenderanno la promozione in Serie A, ma soprattutto chi sarà il capocannoniere pronto a ereditare lo scettro da Gianluca Lapadula. L’attaccante del neopromosso Cagliari ha bissato la vittoria della classifica marcatori dopo il successo ottenuto a Pescara e succede a Massimo Coda, che a Genoa, nonostante la promozione, non ha bissato il numero di gol delle precedenti stagioni. Il miglior marcatore di sempre della storia della Serie B resta Stefan Schwoch, che tra il 1996 e il 2008 ha messo a segno 135 gol con le maglie di Ravenna, Venezia, Napoli, Torino e Vicenza. Alle sue spalle completano il podio Daniele Cacia e Andrea Caracciolo. Il giocatore con più presenze in Serie B resta Luigi Cagni, seguito da Tamburini e Di Donato.

Non ci sarà ai nastri di partenza il Benevento, retrocesso in Serie C, che tuttora detiene un record assoluto, visto che è stata la prima squadra al debutto in Serie B a ottenere in una sola stagione la promozione in Serie A. Proveranno sin da subito a ritornare in Serie A la Sampdoria, che si è affidata in panchina ad Andrea Pirlo, lo Spezia e la Cremonese.

La stagione 2023/2024 sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW, con 380 partite stagionali della regular season, oltre a playoff e playout che sanciranno chi conquisterà il campionato, chi lotterà per un posto in Serie A e chi per la salvezza. Dieci mesi di incontri che Sky racconterà con la professionalità e la competenza della sua squadra editoriale, con Marina Presello e Marco Demicheli a cui saranno affidati gli approfondimenti pre e postpartita in studio e, per i big match di giornata, direttamente dallo stadio. Inoltre, come di consueto, alla visione dei singoli match sarà affiancata la possibilità di vivere in tempo reale tutte le partite del pomeriggio grazie alla “Diretta Gol” del sabato, per non perdere neanche un’azione di gioco. Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della “Casa dello Sport” grazie al canale all news Sky Sport 24, sempre acceso per fornire gli aggiornamenti e le novità delle 20 squadre del torneo.

Non solo weekend, perché torna anche l’appuntamento con “B Side”, la rubrica di approfondimento in onda ogni lunedì su Sky Sport 24 (disponibile anche on demand), con Daniele Barone che porterà i tifosi e gli appassionati alla scoperta delle squadre che partecipano al torneo grazie a servizi speciali, interviste e highlights dedicati che sveleranno il legame che le lega alle città e alle proprie tifoserie.

Tecnologia sempre al top durante tutta la stagione, con i big match di ogni giornata che godranno ancora una volta dei migliori standard qualitativi di visione grazie al 4K HDR HLG nativo. Inoltre, immagini spettacolari già dai prepartita dei big match grazia al drone di Sky Sport per immergersinell’atmosfera degli stadi grazie alle riprese aeree, come spettacolari e suggestive saranno le immagini fornite dalla “Corner Cam” e dalla “Sky Jetcam”, una speciale telecamera installata su un drone che, a partire da Bari-Palermo di venerdì 18 agosto, volerà parallelamente all’altezza dei giocatori e permetterà diseguire le azioni del match da un punto di vista simile a quella dei calciatori in campo, come in un videogioco.

Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della “Casa dello Sport” grazie alla rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, oltre al canale all news Sky Sport 24, al sito skysport.it e i canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), dove sarà possibile trovare anche gli highlights e i migliori momenti di ogni giornata.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di Serie BKT!

SKY SERIE B 2023/24 DIRETTA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie B su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 9 dicembre 2023 sarà una giornata intensa di calcio nella Serie B, con partite emozionanti e decisive per molte squadre. La trasmissione inizia con "La Casa Dello Sport - Serie B" condotta da Marco Demicheli e Daniele Barone, confermando Sky come la casa dei grandi eventi per la stagione 2023/2024. Alle 14:00, su Sky Sport Calcio 202 e in streaming NOW, "Diretta Gol" terrà tutti gli appassionati aggiornati con i gol live e le voci inconfondibili dei telecronisti Sky, per non perdere i momenti più decisivi e emozionanti di questa 16a giornata del 92esimo campionato cadetto.

Le partite in programma includono: Cremonese vs Venezia, diretta su Sky Sport 251 e in streaming NOW, con la telecronaca di Dario Massara e collegamenti con Diretta Gol affidati a Luca Mastrorilli. Entrambe le squadre si presentano in buona forma, con i lombardi che cercano la quinta vittoria consecutiva e il Venezia che mira alla sesta vittoria di fila e si trova in vetta con il Parma. Sampdoria vs Lecco, in diretta su Sky Sport Max 205, Sky Sport 252 e in streaming NOW, con Alessandro Sugoni alla telecronaca e Antonio Nucera per Diretta Gol. La Sampdoria, reduce dal ko di Brescia, cerca il riscatto contro un Lecco che ha una sola sconfitta nelle ultime otto giornate. Ascoli vs Spezia, su Sky Sport 253 e in streaming NOW, con Fabrizio Redaelli alla telecronaca e Elia Faggion per Diretta Gol. Entrambe le squadre, reduce da sconfitte contro Venezia e Parma, cercano punti cruciali, con l'Ascoli in zona playout e lo Spezia in zona retrocessione. Bari vs Sudtirol, su Sky Sport 254 e in streaming NOW, con Nicolò Ramella alla telecronaca e Davide Polizzi per Diretta Gol. Entrambe le squadre, reduce da sconfitte con Lecco e Como, cercano la vittoria per risalire in classifica, con il Bari in vantaggio nei confronti diretti. Cittadella vs Cosenza, su Sky Sport 255 e in streaming NOW, con Calogero Destro alla telecronaca e Giovanni Poggi per Diretta Gol. Il Cittadella cerca la quinta vittoria consecutiva, mentre il Cosenza vuole evitare la terza sconfitta di fila. Ternana vs Feralpisalò, su Sky Sport 256 e in streaming NOW, con Riccardo Gentile alla telecronaca e Matteo Marceddu per Diretta Gol. Le due squadre, una in buona forma e l'altra in zona retrocessione, si sfidano in un incontro importante. Alle 16:15, su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming NOW, il match tra Catanzaro e Pisa sarà trasmesso con la telecronaca di Bruno Palermo. I calabresi cercano la terza vittoria di fila, mentre il Pisa, con 6 punti nelle ultime 4 partite, mira a continuare la sua buona forma.

Domenica 3 dicembre 2023, alle 16:15, "Diretta Gol" su Sky Sport Calcio 202 e in streaming NOW offrirà la copertura di tutti i gol live, con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdere alcun momento emozionante del campionato. Le partite in programma includono: Parma vs Palermo, in diretta su Sky Sport 251 e in streaming NOW, con la telecronaca di Daniele Barone e la copertura dei gol di Maurizio Compagnoni. Il Parma, in vetta con 13 punti in 6 giornate, cerca di mantenere la leadership contro un Palermo in cerca di riscatto. Reggiana vs Brescia, su Sky Sport 252 e in streaming NOW, con Gaia Brunelli alla telecronaca e Alessandro Sugoni per Diretta Gol. Entrambe le squadre cercano continuità di risultati, con la Reggiana che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. Como vs Modena, su Sky Sport 253 e in streaming NOW, con Davide Polizzi alla telecronaca e Antonio Nucera per Diretta Gol. Il Como, imbattuto da sei giornate, cerca di consolidare la sua posizione di vertice, mentre il Modena vuole ridurre il gap dalla vetta.

SABATO 9 DICEMBRE 2023

dalle 13:30 e dalle 15:50 La Casa Dello Sport - Serie B

In studio: Marco Demicheli e Daniele Barone

Anche per la stagione 2023/2024 Sky si conferma come 'la casa dei campioni e dei grandi eventi': calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica e tanto altro.



In studio: Marco Demicheli e Daniele Barone Anche per la stagione 2023/2024 Sky si conferma come 'la casa dei campioni e dei grandi eventi': calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica e tanto altro. Ore 14:00 Serie B 16a Giornata: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming NOW

Tutti i gol 'live' e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questo 92esimo campionato cadetto.



diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming NOW Tutti i gol 'live' e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questo 92esimo campionato cadetto. Ore 14:00 Serie B 16a Giornata: CREMONESE vs VENEZIA

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, diretta gol Luca Mastrorilli

Lombardi con 13 punti in 5 turni. -7 dalla capolista. Venezia per la 6a vittoria di fila. In vetta con il Parma. Una vittoria a testa e 3 pari in B a Cremona.



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca Dario Massara, diretta gol Luca Mastrorilli Lombardi con 13 punti in 5 turni. -7 dalla capolista. Venezia per la 6a vittoria di fila. In vetta con il Parma. Una vittoria a testa e 3 pari in B a Cremona. Ore 14:00 Serie B 16a Giornata: SAMPDORIA vs LECCO

diretta Sky Sport Max 205 e Sky Sport 252 e in streaming su NOW

telecronaca Alessandro Sugoni, diretta gol Antonio Nucera

Liguri reduci dal ko di Brescia dopo 3 vittorie di fila. Lecco con una sola sconfitta in 8 giornate. Non ha mai vinto nei 4 precedenti di A, 2 pari e 2 ko.



diretta Sky Sport Max 205 e Sky Sport 252 e in streaming su NOW telecronaca Alessandro Sugoni, diretta gol Antonio Nucera Liguri reduci dal ko di Brescia dopo 3 vittorie di fila. Lecco con una sola sconfitta in 8 giornate. Non ha mai vinto nei 4 precedenti di A, 2 pari e 2 ko. Ore 14:00 Serie B 16a Giornata: ASCOLI vs SPEZIA

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Fabrizio Redaelli, diretta gol Elia Faggion

Entrambe reduci da una sconfitta con Venezia e Parma. Ascoli in zona playout. Al Del Duca ha vinto 6 dei 7 precedenti di B. Spezia in zona retrocessione.



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW telecronaca Fabrizio Redaelli, diretta gol Elia Faggion Entrambe reduci da una sconfitta con Venezia e Parma. Ascoli in zona playout. Al Del Duca ha vinto 6 dei 7 precedenti di B. Spezia in zona retrocessione. Ore 14:00 Serie B 16a Giornata: BARI vs SUDTIROL

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

telecronaca Nicolò Ramella, diretta gol Davide Polizzi

Entrambe reduci da una sconfitta con Lecco e Como. Bari per evitare il 3^ ko di fila. In vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti di B. Sudtirol con un punto in 5 turni.



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW telecronaca Nicolò Ramella, diretta gol Davide Polizzi Entrambe reduci da una sconfitta con Lecco e Como. Bari per evitare il 3^ ko di fila. In vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti di B. Sudtirol con un punto in 5 turni. Ore 14:00 Serie B 16a Giornata: CITTADELLA vs COSENZA

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

telecronaca Calogero Destro, diretta gol Giovanni Poggi

I veneti cercano la 5a vittoria consecutiva. Cosenza per evitare la 3a sconfitta di fila. Due vittorie a testa e 3 pari nei 7 precedenti di B al Tombolato.



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW telecronaca Calogero Destro, diretta gol Giovanni Poggi I veneti cercano la 5a vittoria consecutiva. Cosenza per evitare la 3a sconfitta di fila. Due vittorie a testa e 3 pari nei 7 precedenti di B al Tombolato. Ore 14:00 Serie B 16a Giornata: TERNANA vs FERALPISALÒ

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

telecronaca Riccardo Gentile, diretta gol Matteo Marceddu

Umbri imbattuti da 3 turni, ma in zona retrocessione. Feralpisalo' con un solo successo, 4 pari e 10 ko. In 2 sfide di C, un successo dei gardesani e un pari.



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW telecronaca Riccardo Gentile, diretta gol Matteo Marceddu Umbri imbattuti da 3 turni, ma in zona retrocessione. Feralpisalo' con un solo successo, 4 pari e 10 ko. In 2 sfide di C, un successo dei gardesani e un pari. Ore 16:15 Serie B 16a Giornata: CATANZARO vs PISA

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming NOW

telecronaca Bruno Palermo

I calabresi cercano la 3a vittoria di fila. -6 dalla vetta. Pisa con 6 punti in 4 giornate. Una vittoria a testa e un pareggio nei 3 precedenti di B a Catanzaro.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

Ore 16:15 Serie B 16a Giornata: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming NOW

Tutti i gol 'live' e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questo 92esimo campionato cadetto.



diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming NOW Tutti i gol 'live' e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di questo 92esimo campionato cadetto. Ore 16:15 Serie B 16a Giornata: PARMA vs PALERMO

diretta Sky Sport 251 e in streaming NOW

telecronaca Daniele Barone, diretta gol Maurizio Compagnoni

Emiliani con 13 punti in 6 giornate. In vetta con il Venezia. Al Tardini hanno sempre vinto nei 5 precedenti di B. Palermo con un solo successo in 7 turni.



diretta Sky Sport 251 e in streaming NOW telecronaca Daniele Barone, diretta gol Maurizio Compagnoni Emiliani con 13 punti in 6 giornate. In vetta con il Venezia. Al Tardini hanno sempre vinto nei 5 precedenti di B. Palermo con un solo successo in 7 turni. Ore 16:15 Serie B 16a Giornata: REGGIANA vs BRESCIA

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

telecronaca Gaia Brunelli, diretta gol Alessandro Sugoni

Emiliani con 2 punti in 4 giornate. In casa hanno vinto una sola volta nei 10 precedenti di B, 6 pari e 3 ko. Brescia imbattuto da 3 turni, una vittoria e 2 pari.



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW telecronaca Gaia Brunelli, diretta gol Alessandro Sugoni Emiliani con 2 punti in 4 giornate. In casa hanno vinto una sola volta nei 10 precedenti di B, 6 pari e 3 ko. Brescia imbattuto da 3 turni, una vittoria e 2 pari. Ore 16:15 Serie B 16a Giornata: COMO vs MODENA

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Davide Polizzi, diretta gol Antonio Nucera

Lariani imbattuti da 6 giornate. Terzi, a -5 dalle prime. Modena con 14 punti in 7 giornate. -7 dalla vetta. A Como ha vinto solo 2 volte nei 9 precedenti.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di Serie BKT!