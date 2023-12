Babbo Natale Guerriero su Sky e NOW | Una Notte Violenta e Silenziosa, un tocco fantastico alle feste

Arriva su Sky in prima tv “UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA”, audace action-comedy delle feste dal tocco fantastico, con protagonista un nuovo Babbo Natale inaspettato e irriverente, giovedì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Diretto da Tommy Wirkola, il film vede l’amatissimo David Harbour (Stranger Things, Vedova Nera) nei panni di un Babbo Natale protettore e guerriero alle prese con Scrooge, classico antagonista dello spirito natalizio, che qui è interpretato da John Leguizamo (John Wick)ed è il capo di un gruppo di mercenari. Nel cast c’è anche Alex Hassel (Cowboy Bebop) nel ruolo di Jason, padre della ricca famiglia Lightstone, Alexis Louder (La guerra di domani), Linda, ex moglie di Jason e la piccola Leah Bradym (The Umbrella Academy) nel ruolo di Trudy, figlia di Jason e Linda. Inoltre, Beverly D'Angelo (il franchise National Lampoon’s Vacation) che interpreta Gertrude, matriarca della famiglia Lightsone, e Edi Patterson (The Righteous Gemstones)e Cam Gigandet (Senza rimorso), ovvero la coppia esilarante Alva e Morgan Lightstone. La sceneggiatura originale è firmata da Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic – Il film.

SINOSSI - Dai produttori di Io sono Nessuno e John Wick arriva una commedia d'azione natalizia che dice che bisogna sempre scommettere sul rosso. Quando una squadra di mercenari irrompe nella tenuta di una ricca famiglia alla Vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, i criminali sembrano non esser preparati per affrontare un avversario a sorpresa: Babbo Natale. David Harbour (Stranger Things) interpreta St. Nick, offrendo alcuni seri colpi festivi per salvare la famiglia e lo spirito del Natale.

Il film è una delle prime visioni che saranno proposte da SKY CINEMA CHRISTMAS (canale 303), dedicato alla festa più attesa dell’anno, disponibile dal 1° al 31 dicembre, con più di 50 titoli per vivere appieno la magia delle feste. Le altre prime tv saranno LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO e la commedia I PEGGIORI GIORNI, sequel della pellicola di successo I MIGLIORI GIORNI.

UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – giovedì 14 dicembre in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

