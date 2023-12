Shazam - La furia degli Dei, nuova avventura supereroica su Sky Cinema e streaming NOW

Torna con una nuova avventura il teenager supereroe Billy Batson, alias Shazam, protagonista dell’irriverente blockbuster targato DC Comics SHAZAM! FURIA DEGLI DÈI, in prima tv su Sky venerdì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il film, sequel di Shazam! vede ancora David F. Sandberg alla regia. Con lui tornano anche i protagonisti Zachary Levi, nel ruolo di Shazam, Asher Angel, che torna ad interpretare Billy Batson. A loro si uniscono le new entry Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren. Il film è scritto da Henry Gayden e Chris Morgan; Il personaggio di ‘Shazam!’ è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck e basato sui personaggi DC. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Warner Bros. Pictures.

SINOSSI - SHAZAM! FURIA DEGLI DÈI dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam. Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

SHAZAM! FURIA DEGLI DÈI - venerdì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

