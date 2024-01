Mafia post-arresto, un nuovo sguardo con gli approfondimenti Sky TG24

Al via su Sky TG24 ‘Overview - sguardo sui tempi che corrono’. Il nuovo ciclo di approfondimenti in pillole del canale all news diretto da Giuseppe De Bellis sarà in onda nelle principali edizioni del telegiornale, sul sito skytg24.it e sul canale Youtube della testata.

Ad un anno dalla cattura di Matteo Messina Denaro, al centro della prima puntata dal titolo ‘Mafia mirror’ – condotta da Fabio Vitale e curata insieme ad Andrea Dambrosio - l’evoluzione di Cosa Nostra dopo l’arresto dell’ultimo padrino. L’approfondimento si concentra in particolare sul corto circuito tra realtà e finzione, tra la vera mafia e la sua trasposizione cinematografica. Ricordando come la fascinazione dei boss mafiosi per le pellicole di genere e di sceneggiatori e registi per le dinamiche interne alle organizzazioni criminali risalga all’uscita de ‘Il Padrino’, il bestseller di Mario Puzo. Inoltre, il primo appuntamento con ‘Overview - sguardo sui tempi che corrono’ indaga e spiega come si sia sviluppata la contaminazione tra Cosa Nostra, imprese, politica e massoneria. Un contesto che ha favorito gli affari delle mafie e la trentennale latitanza di Messina Denaro.

La serie di approfondimenti, prodotta da Sky TG24 e realizzata da Tiwi, nei prossimi episodi affronterà alcuni dei principali temi economici, sociali e di geopolitica al centro dell’attualità.