Formula 1: Presentazione Ferrari SF-24. Il Ritorno delle Grandi Sfide su Sky e NOW!

È tempo di tornare a sognare. Tornano le grandi sfide della Formula 1 su Sky e in streaming su NOW. In attesa della pista, un grande appuntamento per tutti gli appassionati: la presentazione della Ferrari SF-24 in diretta da Maranello. A partire dalle 11.30, su Sky Sport 24, Sky Sport F1 e in streaming su NOW, Carlo Vanzini, insieme a Matteo Bobbi e Roberto Chinchero seguiranno minuto per minuto l’unveiling della monoposto del cavallino che competerà nella stagione 2024 di Formula 1. Collegamenti in diretta durante tutta la giornata con Mara Sangiorgio che, in collegamento da Fiorano, farà vivere da vicino i primi giri in pista della nuova Rossa, in attesa di ascoltare le voci dei protagonisti e le sensazioni a caldo di Charles Leclerc, Carlos Sainz e Frederic Vasseur. L’evento sarà trasmesso in live streaming anche su Skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport F1.

Guidata dal team principal Fred Vasseur, la Scuderia di Maranello riparte dalla coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz, con lo spagnolo alla sua ultima stagione dopo l'annuncio di Lewis Hamilton alla Rossa dal campionato 2025. Ma si riparte soprattutto dal finale in crescendo della scorsa stagione che fa sperare i tifosi nell'attesa di capire se e quanto il gap dalla Red Bull si è assottigliato. La vettura, che vedremo subito in pista per lo shakedown, girerà anche mercoledì a Fiorano per il filming day.

DISCOVERED-SCUDERIA FERRARI –Tutto da vivere l’avvicinamento all’evento con gli episodi di DiscoveRED – Scuderia Ferrari, il documentario in 6 puntate sull’universo Ferrari F1, prodotto da Sky. A partire dalle 10, su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, tutti i capitoli della produzione originale che ha portato gli appassionati alla scoperta dei segreti della Rossa, ognuno con tante interviste, retroscena e curiosità. Dopo i 5 episodi - disponibili anche on demand – andrà in onda l’inedito ultimo capito della serie, “Si va in pista”.

Primo episodio - "Costruire un sogno" | Con il primo episodio "Costruire un sogno" - la Scuderia Ferrari apre le porte dei luoghi più iconici e confidenziali del team più titolato in F1. I responsabili delle varie aeree spiegano passo dopo passo l’evoluzione della monoposto dal punto di vista tecnico e regolamentare.





Con il primo episodio "Costruire un sogno" - la dei più titolato in F1. I responsabili delle varie aeree spiegano passo dopo passo l’evoluzione della monoposto dal punto di vista tecnico e regolamentare. Secondo episodio - "Carlos Sainz" | Carlos Sainz racconta la Scuderia Ferrari dal punto di vista del pilota . I suoi primi giorni in Ferrari, lavorare in un ambiente familiare e appassionato, le emozioni che solo i tifosi della Rossa sanno trasmettere.





racconta la Scuderia Ferrari . I suoi primi giorni in Ferrari, lavorare in un ambiente familiare e appassionato, le emozioni che solo i tifosi della Rossa sanno trasmettere. Terzo episodio - "Charles Leclerc" | Al suo sesto anno in Ferrari, Charles Leclerc è stato fin da subito l’ idolo dei tifosi di tutto il mondo . Il pilota monegasco racconta aneddoti e sensazioni della sua vita in Ferrari, dagli esordi in Ferrari Drivers Academy ad oggi.





Al suo sesto anno in Ferrari, Charles Leclerc è stato fin da subito l’ . Il pilota monegasco racconta della sua vita in Ferrari, dagli esordi in Ferrari Drivers Academy ad oggi. Quarto episodio - "Galleria del vento" | Le telecamere Sky entrano in una delle zone più riservate per un team F1, la galleria del vento. È qui che ingegneri e tecnici lavorano per testare sviluppi e massimizzare le performance della monoposto.





Le telecamere Sky entrano in una delle zone più riservate per un team F1, la galleria del vento. È qui che ingegneri e tecnici lavorano per testare sviluppi e massimizzare le performance della monoposto. Quinto episodio - "Remote Garage" | Un week end di gara seguito direttamente dalla struttura che supporta la squadra in pista . Ogni reparto analizza grandi quantità di dati in tempo reale e supporta i tecnici e il muretto box nelle decisioni.





Un . Ogni reparto analizza grandi quantità di dati in tempo reale e supporta i tecnici e il muretto box nelle decisioni. Sesto episodio - "Si va in pista" | La macchina viene preparata per il suo viaggio verso la pista. Anche la squadra è pronta, viviamo con loro l’atmosfera e le attese prima della partenza.

"DiscoveRed– Scuderia Ferrari è una produzione originale Sky Sport a cura di Alberto Pierro; regia di Dario Biglino; montaggio di Dario Biglino, Tomas Mendini e Roberta Ronco; realizzazione di Chiara Maucci; grafiche di Giorgio Amodeo e Dario Radaelli; interviste a Carlos Sainz, Frederic Vasseur ed Enrico Gualtieri realizzate da Roberto Chinchero; Carlo Vanzini ha intervistato Charles Leclerc e Luigi Centenari.

NON SOLO FERRARI – calendario prestagionale pieno di appuntamenti per i team che si sfideranno per conquistare il titolo 2024. Mercoledì 14 febbraio toccherà a Mercedes e McLaren svelare le proprie monoposto. Dalle 11.15 appuntamento su Sky Sport F1 e in streaming su NOW per il debutto della W15 di Stoccarda, l’ultima Mercedes di Lewis Hamilton prima del passaggio in Ferrari. Giovedì 15 febbraio, invece, sarà il momento della Red Bull campione del mondo. La monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez verrà svelata a partire dalle 20.20 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive