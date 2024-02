Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW 16esimi Andata: Palinsesto e Telecronisti

Giovedì 15 Febbraio, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con l’andata degli spareggi che valgono un posto negli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Con la conduzione di Leo Di Bello e i contributi di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo in studio, l'appuntamento parte alle 18:00, prosegue alle 20:00 su Sky Sport 24 (e dalle 20:30 anche su TV8) e raggiunge il culmine alle 23:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24. La serata si conclude poi con "Terzo Tempo Europa" alle 24:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24

La copertina di Europa League è sulle note del brano portato a Sanremo da MR.RAIN 'Due altalene', Warner Music Italy, scritto dallo stesso MR.RAIN con Lorenzo Vizzini. Il 1^ marzo uscirà il nuovo album dal titolo Pianeta di Miller.

Nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio 2024, gli appassionati di calcio avranno l'imbarazzo della scelta con la copertura completa della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League sui canali Sky. Il "Europa League Show" sarà il punto di partenza, con Leo Di Bello alla conduzione e la presenza in studio di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Lo spettacolo andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 dalle 18:00, mentre alle 20:00 continuerà su Sky Sport 24, per poi passare alle 23:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24. Dopo le partite, alle 24:00, ci sarà il "Terzo Tempo Europa" su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24.

EUROPA LEAGUE ORE 18:45 - Alle 18:45, nella UEFA Europa League, potrete seguire la sfida tra Feyenoord e AS Roma. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e NOW. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con i commenti di Lorenzo Minotti e le aggiunte di Angelo Mangiante dal bordocampo. È interessante notare che i padroni di casa olandesi hanno vinto 4 delle ultime 5 partite casalinghe in Europa, mentre la Roma ha subito una sola sconfitta nelle 6 partite di questa edizione e è in vantaggio 3 a 1 nei precedenti incontri europei. Nello stesso orario, FC Shakhtar Donetsk affronta Olympique de Marseille. Potrete seguire la partita su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW con la telecronaca di Davide Polizzi. Gli ucraini hanno vinto le ultime 2 partite casalinghe in Europa, entrambe contro il Marseille che, a sua volta, ha subito una sola sconfitta nelle ultime 6 partite di Europa League. Ancora alle 18:45, Galatasaray A.Ş. gioca contro AC Sparta Praha. La partita sarà trasmessa su Sky Sport 254 e in streaming su NOW con la telecronaca di Marco Frisoli. Galatasaray non ha vinto in casa da 3 partite europee, con 2 pareggi e una sconfitta. Sparta Praga cerca la sua terza vittoria consecutiva in Europa League, con una vittoria a testa nelle ultime 2 sfide europee. Inoltre, per non perdere nessuna azione, potete seguire la diretta gol della UEFA Europa League su Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con Antonio Nucera per BSC Young Boys vs Sporting Clube de Portugal, Alessandro Sugoni per FC Shakhtar Donetsk vs Olympique de Marseille, Riccardo Gentile per Feyenoord vs AS Roma, e Daniele Barone per Galatasaray A.Ş. vs AC Sparta Praha.

EUROPA LEAGUE ORE 21 - Alle 21:00, l'attesa per l'UEFA Europa League raggiungerà il culmine con due incontri di grande interesse. Innanzitutto, sul canale chiaro TV8, Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, avremo il pirotecnico scontro tra l'AC Milan e lo Stade Rennais FC. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, coadiuvato nei commenti da Aldo Serena, mentre Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini saranno sul bordocampo. Il Milan, reduce da una serie altalenante in casa nelle ultime partite europee, affronterà uno Stade Rennais FC determinato, vincitore delle ultime due trasferte europee. Nessun precedente tra le due squadre, un incontro che promette emozioni e colpi di scena. Nel frattempo, su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, lo scontro tra SL Benfica e Toulouse FC catturerà l'attenzione degli appassionati. La telecronaca sarà guidata da Dario Massara. Il Benfica, con un solo punto nelle ultime tre partite europee disputate al Da Luz, ospita un Toulouse FC che ha dimostrato una solida forma con una sola sconfitta in questa Europa League, accumulando 3 vittorie e 2 pareggi. Anche qui, nessun precedente, rendendo l'incontro ancora più imprevedibile. Nel frattempo, sul fronte della Diretta Gol Europa League, su Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, i tifosi potranno gustarsi gli highlights e le azioni salienti delle partite in contemporanea. Federico Zancan sarà al microfono per AC Milan vs Stade Rennais FC, mentre Alessandro Sugoni terrà banco per RC Lens vs SC Freiburg. Federico Botti offrirà il suo commento per SC Braga vs Qarabağ FK, mentre Filippo Benincampi condurrà la narrazione per SL Benfica vs Toulouse FC.

CONFERENCE LEAGUE - Alle 18:45 prenderà il via la Diretta Gol Europa Conference League su Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Questo servizio straordinario garantirà agli spettatori una visione completa dei gol e delle azioni più significative delle partite in corso. I conduttori che accompagneranno il pubblico attraverso questa emozionante avventura saranno: Giovanni Cristiano, che darà voce al confronto tra Molde FK e Legia Warszawa. Giovanni Poggi, che offrirà i suoi commenti per Olympiacos FC contro Ferencvárosi TC. Antonio Nucera, che guiderà gli spettatori durante SK Sturm Graz contro ŠK Slovan Bratislava. Cristiano Tognoli, il quale terrà informato il pubblico su R. Union Saint Gilloise contro Eintracht Frankfurt. Alle 21:00, si rinnoverà l'emozionante appuntamento con la Diretta Gol Europa Conference League, sempre su Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le partite in programma saranno animate dai seguenti narratori: Paolo Ciarravano sarà il punto di riferimento per AFC Ajax contro FK Bodø/Glimt. Giovanni Cristiano si occuperà della partita tra Maccabi Haifa FC e KAA Gent. Cristiano Tognoli guiderà il pubblico attraverso Real Betis Balompié contro GNK Dinamo. Giovanni Poggi sarà il narratore di Servette FC contro PFC Ludogorets 1945.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Anche per questa stagione Sky trasmetterà tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e 121 delle 137 partite di UEFA Champions League. Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2023/24 DIRETTA - SEDICESIMI DI FINALE - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

“UEFA EUROPA LEAGUE”

GIOVEDI 15 FEBBRAIO 2024

Studio - Europa League Show

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20 “Europa League Show” Sky Sport 24 (dalle 20:30 anche su TV8)

Sky Sport 24 (dalle 20:30 anche su TV8) ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Calcio e Sky Sport 24

Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Calcio e Sky Sport 24

ore 18:45 Uefa Europa League: Feyenoord vs AS Roma

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, e in streaming su NOW

telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Angelo Mangiante

Olandesi vittoriosi in 4 delle ultime 5 gare interne europee. Roma con un solo ko nelle 6 gare di questa edizione. In vantaggio 3 a 1 in 5 precedenti europei.



ore 18:45 Uefa Europa League: FC Shakhtar Donetsk vs Olympique de Marseille

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming NOW

telecronaca Davide Polizzi

Ucraini vittoriosi nelle ultime 2 gare interne europee. Hanno vinto entrambi i precedenti. Francesi con una sola sconfitta nelle ultime 6 partite di Europa League.

ore 18:45 Uefa Europa League: Galatasaray A.S. vs AC Sparta Praha

diretta Sky Sport 254 e in streaming NOW

telecronaca Marco Frisoli

Turchi senza vittorie in casa da 3 gare europee. 2 pari e un ko. Sparta Praga per la 3a vittoria di fila in UEL. Un successo a testa nelle ultime 2 sfide europee

ore 18:45 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

BSC Young Boys vs Sporting Clube de Portugal: Antonio Nucera

Antonio Nucera FC Shakhtar Donetsk vs Olympique de Marseille : Alessandro Sugoni

: Alessandro Sugoni Feyenoord vs AS Roma : Riccardo Gentile

: Riccardo Gentile Galatasaray A.Ş. vs AC Sparta Praha: Daniele Barone

ore 21:00 Uefa Europa League: AC Milan vs Stade Rennais FC

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming NOW

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Aldo Serena; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini;

Rossoneri con un solo successo nelle ultime 3 gare interne europee, un pari e un ko. Il Rennes ha vinto le ultime 2 trasferte europee. Nessun precedente.



ore 21:00 Uefa Europa League: SL Benfica vs Toulouse FC

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Dario Massara

Portoghrdi con un solo punto nelle ukltime 3 partite europee al Da Luz. Tolosa con un solo ko in questa Europa League. 3 vittorie e 2 pareggi. Nessun precedente



ore 21:00 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

AC Milan vs Stade Rennais FC : Federico Zancan

: Federico Zancan RC Lens vs SC Freiburg: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni SC Braga vs Qarabağ FK : Federico Botti

: Federico Botti SL Benfica vs Toulouse FC: Filippo Benincampi



“UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE”

GIOVEDI 15 FEBBRAIO 2024

ore 18:45 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Molde FK vs Legia Warszawa : Giovanni Cristiano

: Giovanni Cristiano Olympiacos FC vs Ferencvárosi TC : Giovanni Poggi

: Giovanni Poggi SK Sturm Graz vs ŠK Slovan Bratislava: Antonio Nucera

Antonio Nucera R. Union Saint Gilloise vs Eintracht Frankfurt: Cristiano Tognoli

ore 21:00 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

AFC Ajax vs FK Bodø/Glimt: Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano Maccabi Haifa FC vs KAA Gent: Giovanni Cristiano

Giovanni Cristiano Real Betis Balompié vs GNK Dinamo : Cristiano Tognoli

: Cristiano Tognoli Servette FC vs PFC Ludogorets 1945: Giovanni Poggi



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

