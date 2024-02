Tennis, Sinner vince ATP 500 Rotterdam. Sky Sport ottiene 710k spettatori medi

Jannik Sinner sa solo vincere in questo 2024 e dopo gli Australian Open, conquista il suo primo titolo a Rotterdam: l'azzurro ha battuto in finale l'australiano Alex De Minaur, quinta testa di serie del seeding, con i parziali di 7-5, 6-4. Con questo successo, Jannik diventa il n°3 del ranking ATP, primo italiano a riuscirci.

Un altro successo, azzurro e in tv, per il grande tennis firmato Sky: ieri la finale ATP 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, in onda dalle 15.30 su Sky Sport, con la telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido ha raccolto davanti alla tv ben 710 mila spettatori medi, con 1 milione 677 spettatori unici e il 6,2% di share, con un picco oltre i 900k nei minuti finali.

Dopo il trionfo di Rotterdam, Sinner si prenderà un paio di settimane per ricaricare le pile in vista del doppio appuntamento sul cemento americano: si parte il 6 marzo con Indian Wells (l'anno scorso in semifinale) e si prosegue il 20 con Miami (dove difende la finale). I prossimi tornei di Sinner saranno tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 19 a domenica 25 febbraio: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.

In ambito maschile il torneo più prestigioso è l’ATP 500 di Rio de Janeiro (terra) dove il favorito d’obbligo è il numero 2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che cercherà di vincere il trofeo che nel 2023 fu alzato dal britannico Cameron Norrie. Per l’ATP 250 di Doha (cemento). In ambito femminile in programma il WTA 1000 di Dubai,

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) sarà sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide andranno in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

È disponibile la novità Sky Sport Plus, dove i clienti potrannoseguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

