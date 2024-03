Formula 1: Gran Premio del Bahrain 2024, Diretta Esclusiva Sky e Streaming NOW

Tempo di ripartenza per la Formula 1 su Sky e in streaming su NOW. Da oggi e sino a sabato 2 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il primo appuntamento della stagione 2024: il Gran Premio del Bahrain. Mercoledì, si entra subito nel vivo, con la conferenza stampa dei piloti in diretta alle 13.30. Venerdì è già tempo di qualifiche, con Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero a commentarela prima caccia alla pole dell’anno a partire dalle 17.Sabato la gara,con il semaforo verde che alle 16 darà il via al primo appuntamento di una stagione che si preannuncia adrenalinica. Il weekend del Bahrain sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW.

Sul circuito di Sakhir in pista anche F2 e F3, con gli attesi debutti di Andrea Kimi Antonelli e Gabriele Minì talenti da scoprire con due speciali dedicati: stasera alle 19.45 “F3 – Gabriele Minì”, mentre domani alle 18 “F2 – Andrea Kimi Antonelli”, su Sky Sport F1 e in streaming su NOW (disponibili anche on demand).

Spazio all’approfondimento con i pre e post sessione, con le rubriche di Sky Sport pronte a raccontare il paddock e a raccogliere le voci dei protagonisti. Continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport.

FORMULA 1: IL GP DEL BAHRAIN

IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW



Giovedì 29 febbraio

Ore 8.50: F3 – Prove Libere

Ore 10: F2 – Prove Libere

Ore 11.30: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 11.45: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: F3 – Qualifiche

Ore 14.35: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 14.50: F2 – Qualifiche

Ore 15.30: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: F1 – prove libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 18: conferenza stampa team principal (differita)

Venerdì 1 marzo

Ore 11.10: F3 – Sprint Race

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 3

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.10: F2 – sprint race

Ore 16.15: Warm Up

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: F1 – qualifiche

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.45: Paddock Live Show

Sabato 2 marzo

Ore 9.55: F3 – Feature Race

Ore 11.25: F2 - Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 gara

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Debriefing

Ore 20: Race Anatomy

Dopo l’avvio della stagione dei motori con la SBK lo scorso weekend, riparte il circus di F1 e F2 con il GP del Barhain, che sarà trasmesso anche in chiaro su TV8 e Cielo

Per la F1 si parte su TV8 venerdì 1 marzo con le qualifiche, in differita alle ore 22, con studio pre-qualifiche dalle 21.30. Sabato 2 marzoin differita alle ore 21.30, semaforo verde per il Gran Premio del Bahrain. L’appuntamento su TV8 è già a partire dalle ore 20.00 con lo studio Formula 1, condotto da Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria. Al termine del GP, tutte le interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare tutte le dinamiche della gara.

Al via anche la F2 in Bahrain, che per la prima volta sarà trasmessa in diretta su Cielo. Si parte sabato 2 marzo già alle 10.15 con la sintesi della Sprint Race F2, e alle 11.30 collegamento in diretta con il Bahrain per la Feature Race F2.

