Qualificazioni Euro 2024 Playoff e Amichevoli - Diretta Sky e NOW (21 - 26 Marzo)

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Si torna in campo per gli spareggi di qualificazione a Euro 2024. Da giovedì 21 a martedì 26 marzo ultimi verdetti per Germania 2024, con dodici nazionali pronte a sfidarsi per ottenere gli ultimi tre pass per il grande appuntamento continentale dell’anno. Le sfide saranno tutte da vivere in contemporanea grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Le squadre vincitrici di giovedì 21 marzo accederanno alle tre finali di martedì 26 marzo che decreteranno le ultime tre partecipanti a Euro 2024.

AMICHEVOLI – Settimana dedicata anche agli incontri amichevoli, con otto grandi match tutti da vivere a partire da giovedì alle 20.45, con Portogallo-Svezia (Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Venerdì alla stessa ora in campo Olanda-Scozia su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, mentre sabato saranno tre gli incontri in programma. Si parte alle 18 con Slovacchia-Austria (Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Sfida di altissimo livello alle 20, quando a Wembley inizierà Inghilterra-Brasile (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Grande classica del calcio europeo alle 21, con Francia-Germania che a Lione anticiperà i big match della fase finale dell’Europeo (Sky Sport Uno e in streaming su NOW).

Ancora amichevoli martedì 26 marzo, con Norvegia-Slovacchia alle 19 (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), Inghilterra-Belgio alle 20.45 (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW), e Spagna-Brasile alle 21.30 (Sky Sport Uno e in streaming su NOW).

Partite amichevoli anche per l’Italia di Luciano Spalletti che, giovedì 21 a Fort Lauderdale, affronterà il Venezuela (differita alle 00.15 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Secondo appuntamento per gli Azzurri domenica 24 marzo a New York, dove affronteranno l’Ecuador (differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).

Giovedì 21 Marzo 2024, ci sono diverse partite in programma. La diretta Gol degli European Qualifiers Playoff alle 20:45 sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio (202) tramite satellite e fibra, mentre in streaming sarà disponibile esclusivamente su NOW e Sky Go. Sarà un'occasione per non perdersi nemmeno un gol di queste entusiasmanti qualificazioni per la 17ª edizione degli Europei di calcio, che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Le partite in programma sono: Bosnia Erzegovina vs Ucraina, Galles vs Finlandia, Grecia vs Kazakistan, Israele vs Islanda, Polonia vs Estonia. I telecronisti saranno rispettivamente Calogero Destro, Manuel Favia, Elia Faggion, Andrea Voria e Federico Botti. Inoltre, sempre il 21 Marzo, alle 20:45, ci sarà l'amichevole Portogallo vs Svezia. Questa partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201) tramite satellite e fibra, e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà curata da Matteo Marceddu. Si tratta della settima amichevole tra le due squadre, con un solo successo portoghese, due pareggi e tre vittorie svedesi. Successivamente, sempre il 21 Marzo, ma alle 00:20, avrà luogo l'amichevole Italia vs Venezuela. Questa partita sarà trasmessa in differita su Sky Sport Calcio (202) tramite satellite e fibra, e in differita su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà a cura di Dario Massara. Questa sarà una prova importante per l'Italia in vista della 17ª edizione degli Europei, dove sarà inserita nel Gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania.

Passando al Venerdì 22 Marzo 2024, alle 20:45, si terrà l'amichevole Olanda vs Scozia. Questa partita sarà trasmessa in chiaro su CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19), mentre tramite satellite e fibra sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà a cura di Antonio Nucera. Si tratta della tredicesima amichevole tra le due squadre, con un bilancio di 5 vittorie olandesi, 4 pareggi e 3 successi scozzesi.

Sabato 23 Marzo 2024, alle 18:00, la partita Slovacchia vs Austria sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201) tramite satellite e fibra, e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Dario Massara. Successivamente, alle 20:00, si terrà l'amichevole Inghilterra vs Brasile. Questa partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio (202) tramite satellite e fibra, e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Nicola Roggero. Alle 21:00, invece, avrà luogo l'amichevole Francia vs Germania. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201) tramite satellite e fibra, e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà curata da Fabio Caressa. Nella notte tra Sabato 23 e Domenica 24 Marzo 2024, alle 24:00, ci sarà l'amichevole Italia vs Ecuador. Questa partita sarà trasmessa in differita su Sky Sport Calcio (202) tramite satellite e fibra, e in differita su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà a cura di Andrea Marinozzi.

Infine, Martedì 26 Marzo 2024, alle 19:00, la partita Norvegia vs Slovacchia sarà trasmessa in chiaro su CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19), mentre tramite satellite e fibra sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Paolo Ciarravano. Alle 20:45, ci sarà la diretta Gol degli European Qualifiers Playoff, trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio (202) tramite satellite e fibra, e in streaming su NOW e Sky Go. Infine, sempre alle 20:45, si terranno le amichevoli Inghilterra vs Belgio e Spagna vs Brasile. La partita Inghilterra vs Belgio sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport 251 tramite satellite e fibra, e in streaming su NOW e Sky Go, con la telecronaca di Federico Zancan. La partita Spagna vs Brasile sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201) tramite satellite e fibra, e in streaming su NOW e Sky Go, con la telecronaca di Andrea Marinozzi.

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

Diretta Gol European Qualifiers Playoff ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

- Bosnia Erzegovina vs Ucraina: Calogero Destro

- Galles vs Finlandia: Manuel Favia

- Grecia vs Kazakistan: Elia Faggion

- Israele vs Islanda: Andrea Voria

- Polonia vs Estonia: Federico Botti

Portogallo vs Svezia [Amichevole] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Matteo Marceddu

Settima Amichevole con un solo successo portoghese (nel 2002), 2 pareggi e 3 vittorie svedesi: la prima nel 1957, l'ultima nel 2017 entrambe in Portogallo.





Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: differita su NOW e Sky Go

Telecronaca Dario Massara

Ultimi test prima della 17esima edizione degli Europei dal 14 giugno al 14 luglio in Germania fra le 24 Nazionali qualificate. Italia nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania.

VENERDÌ 22 MARZO 2024

Olanda vs Scozia [Amichevole] ore 20:45

IN CHIARO SU CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Tredicesima amichevole con 5 vittorie olanesei, 4 pareggi (tre per 0-0) e 3 successi scozzesi, il primo nel 1938 in Olanda, l'ultimo nel 1982 in Scozia.

SABATO 23 MARZO 2024

Slovacchia vs Austria [Amichevole] ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Dario Massara

Sesta Amichevole (la seconda al Pasienky Stadion) con una vittoria a testa e 3 pareggi fra cui due 0-0 nelle ultime 2 sfide, entrambe a Vienna.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Nicola Roggero

Ventiquattresima Amichevole con 4 vittorie inglesi, 10 pareggi e 8 vittorie del Brasile. Una vittoria a testa e 4 pareggi nelle ultime 6 sfide amichevoli.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Fabio Caressa

Venticinquesima Amichevole con 7 vittorie francesi (3 nelle ultime 4 sfide), appena 2 pareggi (nel 1951 e nel 2000) e 15 successi della Germania.

NOTTE TRA SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO 2024

Italia vs Ecuador [Amichevole] ore 24:00

Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: differita su NOW e Sky Go

Telecronaca Andrea Marinozzi

Ultimi test prima della 17esima edizione degli Europei dal 14 giugno al 14 luglio in Germania fra le 24 Nazionali qualificate. Italia nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania.

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

Norvegia vs Slovacchia [Amichevole] ore 19:00

IN CHIARO SU CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano

Quinta Amichevole con 3 vittorie norvegesi (due in Norvegia e una in trasferta) e un successo della Slovacchia in casa, 1-0 nel 2017.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan

Ventesima Amichevole con 15 vittorie inglesi, 2 pareggi e 2 successi del Belgio entrambi in casa, fra cui una vittoria ai rigori nel 1998.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Andrea Marinozzi

Quarta Amichevole con una vittoria a testa: nel 1981 del Brasile (1-0), nel 1990 della Spagna (3-0) e un pareggio per 0-0 nel 1999.

