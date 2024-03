Sky Sport Motori Weekend | F1 Gp Australia, MotoGP Portogallo, SuperBike Catalunya

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 e il secondo di MotoGP, ai quali si aggiunge la tappa in Catalogna per la Superbike e la $1 Million Challenge dell’NTT IndyCar Series.

APPUNTAMENTI – Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il circus che sbarca a Melbourne per il Gran Premio di Australia. Appuntamento giovedì 21 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13, per poi attendere la notte per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 2.30 e la seconda alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato appuntamento con le Sprint Race di F2 e F3, antipasto alle qualifiche di F1 che scatteranno alle 6 del mattino. Domenica la gara della Formula 1 sarà in esclusiva live dalle 5 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Ampio spazio alle repliche, in programma per tutta la domenica alle 10, alle 14 e alle 20. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Tutto da vivere il secondo appuntamento della stagione del Motomondiale, che sbarca a Portimao per il Gran Premio del Portogallo. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 17, per poi vedere la prime sessioni di libere a partire dalle 9.35 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 11.40 e alle 15.55. Sabato mattina dedicato alle qualifiche, con la classe regina che parte alle 11.45, mentre alle 15.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint (sabatoprimo appuntamento stagionale per la MotoE con Gara 1 alle e Gara 2, in differita, alle 17.45). Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 12, la Moto2 alle 13.15 e la MotoGP alle 15. Tutto il weekend di Portimao sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Si rimane nella penisola iberica per il secondo appuntamento della Superbike, impegnata al Montmeló per il Round di Catalunya. Sabato superpole a partire dalle 10.55, alle 14 saràGara 1. Domenica Superpole Race alle 11, mentre alle 14 si tornerà in pista per Gara 2.

Domenica si chiude con la NTT IndyCar Series in California. Si scende in pista alle 17.25 per la $1 Million Challenge. Dalle due alle quattro ruote, sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

F1: IL GP D’AUSTRALIA IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW



Notte giovedì 21-venerdì 22 marzo

Ore 22.45: F3 – Prove Libere

Ore 23.55: F2 – Prove Libere

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 - prove libere 1

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 3.55: F3 – Qualifiche

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6: F1 – prove libere 2

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.25: F2 – Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live Show

Ore 8.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 22-sabato 23 marzo

Ore 1.10: F3 - Sprint Race

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – prove libere 3

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4.10: F2 – sprint race

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: F1 – qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live Show

Ore 12: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 23-domenica 24 marzo

Ore 23: F3 – Feature Race

Ore 1.30: F2 - Feature Race

Ore 4: Paddock Live

Ore 5: F1 gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.30: Debriefing

Ore 9: Race Anatomy

Ore 10: F1 gara (replica)

Ore 14: F1 gara (replica)

MOTOMONDIALE: GP DEL PORTOGALLO LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 22 marzo

Ore 9.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 10.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 11.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 12.40: paddock live

Ore 14.10: paddock live

Ore 14.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 15: Moto2 - prove libere 2

Ore 15.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

Sabato 23 marzo

Ore 9.35: Moto3- prove libere 3

Ore 10.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 11.05: MotoGP - prove libere 3

Ore 11.45: MotoGP - qualifiche

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 13.10: MotoE – Gara 1

Ore 13.45: Moto3 - qualifiche

Ore 14.40: Moto2 - qualifiche

Ore 15.30: Paddock Live – Sprint

Ore 15.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 17.45: MotoE – Gara 2

Domenica 24 marzo

Ore 10.40: warm up MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: Moto3 - gara

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: Moto2 - gara

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15: MotoGP- gara

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy MotoGP

SBK - ROUND DI CATALUNYA LIVE SU SKY SPORT MAX E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 22 marzo - Sky Sport Arena

Ore 10.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 14.05: Supersport 300: Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 15.55: Supersport – Superpole

Sabato 23 marzo - Sky Sport Max

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 12.40: Supersport 300 - Race 1

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Superbike - Race 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport - Race

Domenica 24 marzo - Sky Sport Max

Ore 10.45: pre gara

Ore 11: Superbike - Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 12.40: Supersport 300 - Race 2

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Superbike - Race 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport 300 - Race 2

NTT INDYCAR SERIES: $1 MILLION CHALLENGE LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Domenica 24 marzo

Ore 17.25: $1 Million Challenge

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!