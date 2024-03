Qualificazioni Euro 2024 Playoff e Amichevoli - Diretta Sky e NOW 26 Marzo 2024

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Si torna in campo per gli spareggi di qualificazione a Euro 2024. La serata inizierà con la finale dei Playoff tra Georgia e Grecia, che si terrà alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport 252 per gli abbonati via satellite e fibra, mentre sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Federico Botti. La Georgia, guidata da Willy Sagnol, proverà a sfruttare il fattore campo contro la forte Grecia a Tblisi, dove lo stadio si è dimostrato una fortezza per gli avversari nelle ultime partite.

Successivamente, alle 19:00, ci sarà un'amichevole tra Norvegia e Slovacchia. La partita sarà trasmessa in chiaro su CIELO TV (canale 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19) e in esclusiva su Sky Sport Uno (201) per gli abbonati via satellite e fibra, con streaming disponibile su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà a cura di Paolo Ciarravano. Questa sarà la quinta amichevole tra le due squadre, con la Norvegia che vanta tre vittorie (due in casa e una in trasferta) e un successo della Slovacchia in casa nel 2017.

Alle 20:45 avremo la diretta Gol degli European Qualifiers Playoff, con tutti i gol 'live' delle emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio, che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La trasmissione sarà in esclusiva su Sky Sport Calcio (202) per gli abbonati via satellite e fibra, con streaming su NOW e Sky Go.

In contemporanea, alle 20:45, si svolgeranno due amichevoli: Inghilterra vs Belgio e Spagna vs Brasile. La partita tra Inghilterra e Belgio sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport 251 per gli abbonati via satellite e fibra, con streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà curata da Federico Zancan. Questa sarà la ventesima amichevole tra le due squadre, con l'Inghilterra che ha vinto 15 volte, ci sono stati 2 pareggi e 2 vittorie del Belgio, entrambe in casa.

La partita tra Spagna e Brasile sarà trasmessa in esclusiva dalle 21:30 su Sky Sport Uno (201) per gli abbonati via satellite e fibra, con streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi. Questa sarà la quarta amichevole tra le due squadre, con una vittoria per parte e un pareggio nel 1999.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

UEFA European Qualifiers e partite amichevoli su Sky e in streaming su NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. Tutti gli incontri sono visibili agli abbonati al pacchetto Sport e/o Calcio sui rispettivi canali.

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

Georgia vs Grecia - Finale Playoff ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Botti

La Georgia allenata da Willy Sagnol ospiterà la forte Grecia a Tblisi provando a far valere l'effetto campo campo in uno stadio che nelle ultime partite si è rivelato una bolgia per gli avversari.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 252 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Federico Botti La Georgia allenata da Willy Sagnol ospiterà la forte Grecia a Tblisi provando a far valere l'effetto campo campo in uno stadio che nelle ultime partite si è rivelato una bolgia per gli avversari. Norvegia vs Slovacchia [Amichevole] ore 19:00

IN CHIARO SU CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano

Quinta Amichevole con 3 vittorie norvegesi (due in Norvegia e una in trasferta) e un successo della Slovacchia in casa, 1-0 nel 2017.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca Paolo Ciarravano Quinta Amichevole con 3 vittorie norvegesi (due in Norvegia e una in trasferta) e un successo della Slovacchia in casa, 1-0 nel 2017. Diretta Gol European Qualifiers Playoff ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.



Ucraina vs Islanda: Giovanni Poggi

Galles vs Polonia : Giovanni Cristiano



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di queste emozionanti qualificazioni alla 17a edizione degli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Giovanni Poggi : Giovanni Cristiano Inghilterra vs Belgio [Amichevole] ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan

Ventesima Amichevole con 15 vittorie inglesi, 2 pareggi e 2 successi del Belgio entrambi in casa, fra cui una vittoria ai rigori nel 1998.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca Federico Zancan Ventesima Amichevole con 15 vittorie inglesi, 2 pareggi e 2 successi del Belgio entrambi in casa, fra cui una vittoria ai rigori nel 1998. Spagna vs Brasile [Amichevole] ore 21:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Andrea Marinozzi

Quarta Amichevole con una vittoria a testa: nel 1981 del Brasile (1-0), nel 1990 della Spagna (3-0) e un pareggio per 0-0 nel 1999.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming