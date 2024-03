Tennis Miami 2024 🎾 Semifinale Sinner - Medvedev in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW

Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev per un posto in finale al Masters di Miami:

Il match non prima delle 20, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci

E' il giorno di Sinner-Medvedev a Miami. Dopo aver battuto nei quarti il ceco Machac, l'azzurro affronta oggi (non prima delle 20) in semifinale il russo, reduce dalla vittoria con il cileno Jarry. Un remake della finale dello scorso anno dell'Hard Rock Stadium (vinta da Daniil in due set), ma soprattutto un nuovo confronto tra Jannik e Medvedev due mesi dopo la finale degli Australian Open che ha regalato a Sinner il primo Slam in carriera. Per l'azzurro è la terza semifinale a Miami, la seconda per il rivale. Alle 24 la seconda semifinale tra Zverev (5) e Dimitrov (12). Telecronaca di Luca Boschetto e Stefano Pescosolido. A seguire (dalle ore 2) ancora Italia, con Paolini/Errani a caccia della finale nel doppio femminile contro le statunitensi Kenin/Mattek-Sands.



Sinner-Medvedev, tutti i precedenti

2020 - Marsiglia (2° turno): Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2

b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2 2021 - Marsiglia (quarti): Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4

b. Sinner 6-2, 6-4 2021 - ATP Finals (round robin): Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8)

b. Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8) 2022 - Vienna (quarti): Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2

b. Sinner 6-4, 6-2 2023 - Rotterdam (finale): Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2

b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2 2023 - Miami (finale): Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3

b. Sinner 7-5, 6-3 2023 - Pechino (finale): Sinner b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2)

b. Medvedev 7-6(2), 7-6(2) 2023 - Vienna (finale): Sinner b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3

b. Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3 2023 - ATP Finals (semifinale): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1

b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1 2024 - Australian Open (finale): Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3

I NUMERI DEL MATCH - Sinner è reduce dalla vittoria (la 20esima stagionale) contro il ceco Tomas Machac, n. 60 al mondo. Una prestazione in crescendo per l'altoatesino che nel torneo ha perso un set contro Griekspoor al 3° turno, la partita più complicata finora disputata dall'italiano a Miami. "Mi sento più in forma rispetto a un anno fa, posso competere ore e ore" ha spiegato Sinner dopo i quarti. Percorso netto per Medvedev che ha vinto quattro match senza perdere set: battuti nell'ordine l'ungherese Fucsovics, il britannico Norrie, il tedesco Jarry e il cileno Jarry. Un remake della finale dello scorso anno dell'Hard Rock Stadium (vinta dal russo in due set), ma soprattutto un nuovo confronto tra Jannik e Medvedev due mesi dopo la finale degli Australian Open che ha regalato a Sinner il primo Slam in carriera. Grazie alla vittoria contro Machac, Sinner è diventato il primo giocatore a raggiungere 20 successi in stagione. L'azzurro ha vinto 20 match su 21 disputati: chi ci è riuscito negli anni 2000 è stato n. 1 al mondo. Il record di Jannik nel 2024 e la classifica dei 10 giocatori con più vittorie in stagione. Terza semifinale in quattro partecipazioni al Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner. Per Medvedev si tratta della seconda apparizione tra i migliori 4 del torneo

