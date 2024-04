Su NOW il grande Tennis ATP e WTA con i nuovi canali interattivi EXTRA Match

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Dopo gli emozionanti Masters 1000 di Indian Wells e Miami, che hanno visto trionfare Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, arriva il momento del primo grande torneo maschile sulla terra rossa europea. Da domani, in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, al via il “Rolex Monte-Carlo Masters 1000” terzo torneo della stagione dei Masters 1000, che si gioca sui campi del Monte-Carl Country Club del Principato di Monaco.

Grande novità su NOW: tutte le partite del tabellone saranno visibili grazie a EXTRA Match, i canali che si affiancheranno a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno per dare la copertura completa agli appassionati dei campi da gioco in diretta.

I tornei sono suddivisi in due circuiti gestiti da due associazioni: l’Association of Tennis Professionals (ATP) e la Women’s tennis Association (WTA). L’ATP gestisce l’ATP World Tour, di cui fanno parte tutti i tornei professionistici di tennis che si suddividono in base ai punti (e ai montepremi) distribuiti durante le manifestazioni. Il circuito più importante nel tennis è quello del Grande Slam, che si disputa sia per il circuito ATP che per quello WTA. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open sono gli eventi di spicco, ma grandi emozioni sono garantite anche dagli ATP Masters 1000, 9 tornei esclusivi tra cui figurano gli Internazionali d’Italia di Roma, l’ATP Montecarlo e l’ATP Miami che assicurano spettacolo e partite entusiasmanti, oltre a un montepremi di assoluto rilievo. I punti assegnati durante ogni stagione consentono ai migliori 8 tennisti di qualificarsi alle Nitto ATP Finals, mentre i più promettenti talenti del tennis internazionale si sfidano nelle Next Gen ATP Finals.

Attualmente il tennis mondiale vive una fase di rinnovamento, uno scontro generazionale tra le icone del passato come Rafael Nadal e Novak Djokovic, che hanno ereditato lo scettro da Roger Federer, e gli astri nascenti come l’attuale numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Anche l’Italia nutre grandi speranze nei propri giovani: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono protagonisti assoluti del circuito, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Marco Cecchinato e Fabio Fognini non possono essere dimenticati per le loro recenti performance. Durante la stagione i tennisti si sfidano anche in competizioni non valide per il ranking: la più famosa è la Laver Cup, evento che vede contrapposte le formazioni dell’Europa e del Mondo, capitanate da alcuni grandi tennisti del recente passato.

La Coppa Davis è invece un grande evento per nazioni, che si assegna ogni anno e vede i team nazionali sfidarsi in 4 incontri singoli e un doppio al meglio delle 5 partite. Corrispettivo al femminile della Coppa Davis è la Billie Jean King Cup, nome con cui è stata ribattezzata la Fed Cup nel 2020.

Un incontro di tennis a livello professionistico ha una durata molto variabile: in genere finisce quando uno dei due sfidanti vince 3 set su 5 (o 2 su 3). Le partite di tennis non hanno una quindi durata fissa, possono durare da un minimo di 40 minuti (comprendono, in questo caso, due set facili) fino ad un massimo di 5-6 ore (match maschile a cinque set). Il record registrato per maggiore durata di una partita di tennis è in realtà di 11 ore e 5 minuti, è questo il tempo impiegato per concludere l’incontro tra John Isner e Nicolas Mahut a Wimbledon nel 2010.

