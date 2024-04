Tennis ATP MonteCarlo 2024 🎾 Semifinale Sinner - Tsitsipas diretta esclusiva Sky Sport e NOW

Sabato dedicato alle semifinali a Monte-Carlo con Sinner che a ora di pranzo affronterà Tsitsipas per un posto in finale.

L'altra semifinale sarà il remake della finale del Roland Garros 2023 tra Djokovic e Ruud.



Il match non prima delle 13:30, in diretta esclusiva su

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci



Studio dalle 13 con Eleonora Cottarelli

Inviati a Monte-Carlo: Stefano Meloccaro e Flavia Pennetta



È il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Monte-Carlo, in diretta su Sky Sport e in streaming su in streaming su NOW. Sarà un sabato con i riflettori puntati su Jannik Sinner. Reduce dalla lotta nei quarti con Rune, l'azzurro andrà a caccia della prima finale in carriera nel Principato: l'avversario sarà Stefanos Tsitsipas, n. 12 del seeding e due volte campione a Montecarlo. Sinner scenderà in campo alle 13.30, a seguire ci sarà la seconda semifinale tra Novak Djokovic (che ieri è diventato il giocatore con più semifinali in carriera nei Masters 1000) e Casper Ruud. Sarà il remake della finale del Roland Garros 2023, con il serbo che ha sempre vinto nei cinque precedenti con il norvegese. In programma anche le semifinali di doppio: apre alle 11 Granollers/Zeballos contro Gille/Vliegen, chiuderà nel tardo pomeriggio la sfida tra Arevalo/Pavic (che ieri hanno eliminato Bolelli e Vavassori) e Melo/Zverev.

Tsitsipas insegue la 28esima finale in carriera nel circuito ATP, la prima del 2024. L'ultima finale disputata dal greco risale al 6 agosto 2023, vinta contro De Minaur all'ATP 250 di Los Cabos Tsitsipas vanta un incredibile score al Monte Carlo Country Club. Il greco ha vinto 19 match nel Principato, perdendo appena tre volte: contro Goffin (2018), Medvedev (2019) e Fritz (2023). Tsitsipas giocherà la terza semifinale in carriera a Monte-Carlo. Il greco ha trionfato due volte nel Principato: nel 2021 (battendo Rublev in finale) e nel 2022 (battendo Davidovich Fokina).Per Tsitsipas sarà un match importante anche per il ranking. In caso di vittoria oggi, infatti, il greco tornerebbe in top 10 scavalcando Alex De Minaur al 10° posto

Sinner affronterà uno Tsitsipas rigenerato dall'effetto Monte-Carlo. Il greco, n. 12 al mondo, non ha perso alcun set finora nel Principato e ha battuto Zverev negli ottavi e Khachanov nei quarti. Attualmente Sinner ha poco più di 1000 punti di ritardo su Djokovic che finirà il torneo di Monte-Carlo da numero 1 al mondo, a prescindere dal risultato finale; Il focus, però, è sui prossimi tornei sul rosso. Dalla prossima settimana fino al Roland Garros, Sinner dovrà scartare soltanto 225 punti mentre Nole dovrà difendere 2225 punti, 2000 in più rispetto a Jannik. Sinner sarà ancora n. 2 al mondo dopo il torneo di Monte-Carlo. Grazie alla vittoria nei quarti contro Holger Rune, l'azzurro ha confermato la semifinale dello scorso anno, scavalcando Carlos Alcaraz che virtualmente aveva iniziato il torneo al secondo posto del ranking. Adesso Sinner ha 8.750 punti contro gli 8.645 di Alcaraz. In caso di vittoria, Sinner giocherebbe la 18esima finale in carriera nel circuito ATP. Finora l'azzurro ha giocato soltanto una finale su terra: il precedente risale a luglio 2022 al torneo di Umago, vinto battendo in finale Alcaraz Per Sinner è l'ottava semifinale in carriera nei Masters 1000. Il bilancio è di quattro vittorie e tre sconfitte. Finora Jannik ha raggiunto almeno le semifinali in tutti i tornei stagionali disputati. Sinner ha una striscia aperta di nove vittorie consecutive e ha vinto 25 dei primi 26 match stagionali. Solo sei giocatori nell'era open avevano vinto almeno 25 dei primi 26 match dell'anno: sono Connors, Borg, Lendl, McEnroe, Federer e Djokovic. Sinner è diventato il quarto giocatore nella storia a raggiungere le semifinali ad Australian Open, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nello stesso anno. Prima ci erano riusciti solo i big 3: Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2008 e 2012) e Novak Djokovic (2012 e 2015)

SKY SPORT TENNIS (203)

ore 11 - [3] Granollers/Zeballos vs Gille/Vliegen

[12] Tsitsipas (Gre) vs [2] Sinner

[1] Djokovic (Srb) vs [8] Ruud (Nor)

Telecronaca: Luca Boschetto

SINNER-TSITSIPAS, I PRECEDENTI

Tra Sinner e Tsitsipas sarà il nono confronto. Il bilancio nei precedenti è 5-3 in favore del greco, ma Jannik ha vinto gli ultimi due confronti giocati su cemento indoor alle ATP Finals e Rotterdam. Considerando solo i confronti su terra rossa, Sinner e Tsitsipas si sono affrontati quattro volte sulla superficie, di cui tre a Roma. Anche in questo caso il greco è in vantaggio: il record è 3-1

2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Tsitsipas 6-4, 6-4

- ATP Finals (RR): b. Tsitsipas 6-4, 6-4 2023 - Rotterdam (R16): Sinner b. Tsitsipas 6-4, 6-3

- Rotterdam (R16): b. Tsitsipas 6-4, 6-3 2023 - Australian Open (R16): Tsitsipas b. Sinner 6-4, 6-4, 3-6, 4-6,6-3

- Australian Open (R16): b. Sinner 6-4, 6-4, 3-6, 4-6,6-3 2022 - Roma (QF): Tsitsipas b. Sinner 7-6(5), 6-2

- Roma (QF): b. Sinner 7-6(5), 6-2 2022 - Australian Open (QF): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-4, 6-2

- Australian Open (QF): b. Sinner 6-3, 6-4, 6-2 2021 - Barcellona (SF): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-3

- Barcellona (SF): b. Sinner 6-3, 6-3 2020 - Roma (R32): Sinner b. Tsitsipas 6-1, 6-7(9), 6-2

- Roma (R32): b. Tsitsipas 6-1, 6-7(9), 6-2 2019 - Roma (R32): Tsitsipas b. Sinner 6-3, 6-2

