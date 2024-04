Ultima giornata con NBA 360 su Sky Sport: tutti i canestri e i verdetti in tempo reale!

L'ultima giornata della regular season 2023-24 propone un appuntamento davvero imperdibile per tutti i tifosi e appassionati di basket: ben 15 le partite in programma, 7 partite alle 19 e 8 partite alle 21.30, moltissimi i verdetti ancora da decidere, così come gli incroci ai playoff ancora da definire. Come fare per seguire il tutto senza perdersi nemmeno un canestro e scoprire subito ogni novità, ogni sorpasso in classifica? La risposta si chiama NBA 360: la diretta su Sky Sport NBA, in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it.

La formula è quella della Diretta Calcio: tutti i campi collegati dagli Stati Uniti, una regia unica che monitora dove si stanno verificando le azioni più significative e tre coppie in telecronaca per raccontare tutte le azioni, tutti i canestri e tutti i risultati in tempo reale. Ad accompagare le immagini saranno le voci di Alessandro Mamoli con Matteo Soragna, Francesco Bonfardeci con Mauro Bevacqua e Dario Vismara con Davide Pessina. Si inizia alle 19, per un programma ricco e che si preannuncia pieno di colpi di scena.

Il calendario spezza l'ultima giornata di regular season in due fasi, con 7 partite in programma alle 19 italiane e 8 partite che inizieranno subito dopo la conclusione delle prime.

Si inizia quindi alle 19 con questo menu:

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets

Orlando Magic-Milwaukee Bucks

New York Knicks-Chicago Bulls

Miami Heat-Toronto Raptors

Indiana Pacers-Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets

Boston Celtics-Washington Wizards

Nemmeno il tempo di rifiatare e alle 21.30, poco dopo la sirena finale delle prime 7 partite scatterà la palla a due delle restanti 8:

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers

L.A. Clippers-Houston Rockets

Golden State Warriors-Utah Jazz

San Antonio Spurs-Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns

Memphis Grizzlies-Houston Rockets

