Roma, enormi palle da tennis sembrano essersi incastrate nelle vetrine dei negozi Sky

Il grande tennis sta arrivando a Roma: è ufficialmente iniziato infatti il countdown verso gli Internazionali BNL d’Italia a Roma, in programma dal 7 al 19 maggio. Per la prima volta, solo su Sky, tutti gli incontri degli Internazionali BNL d’Italia con le partite del tabellone maschile e femminile. Il Masters 1000 di Roma 2024 inizierà mercoledì 5 maggio mentre la finale è in programma domenica 19 maggio. Ultimo torneo 1000 della stagione su terra rossa prima del Roland Garros. E' l'81esima edizione degli Internazionali di Roma, la seconda con un format allargato a 96 giocatori nel tabellone principale.

Al Foro Italico si ripartirà dal titolo vinto un anno da Daniil Medvedev che in finale vinse contro Holger Rune con un doppio 7-5. Nell'albo d'oro primeggia Rafael Nadal con 10 titoli. Al via degli Internazionali BNL d'Italia ci sarà la folta pattuglia italiana guidata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini, quest'ultimo al ritorno al Foro Italico dopo due anni di assenza. Attesi anche Novak Djokovic e Rafael Nadal che insieme hanno vinto 16 edizioni del torneo.

Sky, broadcaster ufficiale dell’ATP Tour, trasmetterà l’81^ edizione degli Internazionali BNL d’Italia, offrendo in diretta ai propri abbonati, sui canali Sky Sport e sull’app Sky Sport Plus, tutti gli incontri del tabellone principale di singolare e doppio del torneo maschile e di quello femminile. Tredici giorni di straordinaria copertura dell’evento, anche in streaming su NOW , i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e che avrà il suo “cuore” nell’avveniristico studio 2 di Milano Santa Giulia, con la magia dell’AR, la realtà virtuale. Analisi e approfondimenti nei tre grandi appuntamenti quotidiani (alle 13.30, alle 18.30 e a fine giornata) condotti da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, con tutte le voci, i commenti e i retroscena dagli inviati di Sky Sport al Foro Italico. E in più la presenza di Ivan Ljubicic, punta di diamante della “squadra tennis” di Sky a Roma.

Per l'evento, i negozi Sky della capitale si sono 'vestiti di tennis', con un allestimento tutto nuovo e tridimensionale: enormi palle da tennis sembrano essersi incastrate nelle vetrine... rompendole! Se siete appassionati di tennis, non potete far altro che recarvi in uno dei negozi Sky sul territorio e scattarvi un selfie insieme alle palline incriminate. Vi aspettiamo, c’è tempo fino al 19 maggio.

I negozi Sky di Roma

Via Cola di Rienzo 259

Viale Guglielmo Marconi 197

Via Tiburtina 413/415

Viale Libia 141/143

Via Laurentina 865 (c/o Centro Commerciale Maximo Shopping Center)

