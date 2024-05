Sky TG24, La Scelta 2024 🇪🇺 Segui la Campagna Elettorale per le Elezioni Europee

Un approfondimento quotidiano dedicato, reportage, strumenti digitali, sondaggi e maratona finale. Sono questi gli ingredienti con cui Sky TG24 si appresta a seguire la campagna elettorale per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno, all’insegna della testata ‘La scelta 2024’. A partire da lunedì 6 maggio, il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, offrirà ai propri telespettatori numerosi momenti di approfondimento su come il Paese e i suoi rappresentanti si avvicinano al voto.

TRIBÙ - È l’approfondimento, in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Sky TG24, che vedrà il conduttore Fabio Vitale confrontarsi faccia a faccia con i protagonisti della politica italiana, per raccontare le tante ‘tribù’ della politica: fra europeisti e identitari, liberal e conservatori. Si alterneranno come ospiti anche giornalisti e commentatori, tra cui l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, il Presidente della Fondazione MAXXI Alessandro Giuli, la giornalista e scrittrice Maria Latella e la Direttrice di QN Agnese Pini. Come nella precedente tornata elettorale europea tornerà il ‘momento Erasmus’ in cui i politici ospiti del programma saranno trasportati virtualmente nella camera di uno studentato per scegliere con chi vorrebbero condividere fra quattro possibili opzioni, un periodo di studio all’estero.

I REPORTAGE - All’interno di Mondo, l’appuntamento fisso curato da Liliana Faccioli Pintozzi e Roberto Tallei,con cui da più di due anni Sky TG24 segue settimanalmente da vicino i lavori del Parlamento europeo, ci sarà Generazione Europa, con Renato Coen, in onda alle 19.30 il mercoledì e in replica nel fine settimana successivo. Uno spazio di approfondimento dedicato a capire come le altre nazioni si avvicinano a questo importante appuntamento elettorale e per cui Sky TG24 ha prodotto sei reportage da sei paesi simbolo dell’UE.

L’ ultimo reportage dedicato alla Germania andrà in onda il 5 giugno alla vigilia dell’ottantesimo anniversario del D-DAY, il giorno che diede vita all’Europa libera e unita. Quelle celebrazioni, contestuali all’inizio del voto per le Europee, saranno seguite da Omaha Beach, dove i leader del mondo si riuniranno.

UNGHERIA -Nel ventesimo anniversario del grande allargamento ad est dell’UE che vide l’ingresso anche di Budapest, i riflettori sono puntati sul paese in questo momento più complesso per i suoi rapporti con gli altri Stati Membri e definito dal suo stesso leader Viktor Orban una “democrazia illiberale”. Nell’inchiesta anche un’intervista a Peter Magyiar, considerato ‘l’anti-Orban’, l’unico che sia stato in grado negli ultimi anni di portare in piazza migliaia di ungheresi.





LA COPERTURA DIGITAL - Sul sito di Sky TG24 sarà disponibile lo spoglio in tempo reale comune per comune per poter seguire i risultati di amministrative ed europee. Oltre alle pagine dei risultati si potranno consultare i dati anche con le mappe interattive. Nel periodo pre-voto saranno invece disponibili due strumenti interattivi realizzati insieme a Quorum/YouTrend: il ‘Trovapartito’ per aiutare i cittadini a individuare il partito più vicino alle proprie posizioni attraverso un quiz, e poi una guida al voto per fornire, comune per comune, tutte le informazioni di servizio per arrivare preparati all’appuntamento elettorale.

I SONDAGGI - Prosegue la collaborazione con Quorum Youtrend che cura i sondaggi settimanali di avvicinamento al voto e gli instant poll il 9 giugno

Tutti i contenuti de ‘La scelta 2024’ sono disponibili sui canali 100 e 500 della piattaforma Sky, sul canale 50 del DTT, su Sky On Demand, sul sito skytg24.it e su tutti i canali social di Sky TG24.

