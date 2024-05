Sky Sport Motori Weekend | MotoGP 2024 Francia, WRC, IndyCar e Lamborghini Super Trofeo

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il Motomondiale e tanti altri appuntamenti in programma: WRC, NTT IndyCar Series e Lamborghini Super Trofeo.

APPUNTAMENTI – Terza tappa europea per il Motomondiale che sbarca sul leggendario circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. Il programma della tappa francese, su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, inizia giovedì alle 16 con le parole dei piloti, mentre venerdì si scende in pista con le prime sessioni di prove libere delle tre classi a partire dalle 8.55. Sabato alle 10.45 le qualifiche di MotoGP, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.15 la Moto2, mentre alle 14 semaforo verde per la MotoGP. Come di consueto, il racconto è affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. A Le Mans tornerà anche la Moto E, con Race 1 e Race 2 rispettivamente alle 12.10 e 17 (differita) di sabato.

Nello stesso weekend appuntamento su Sky anche con il World Rally Championship che sbarcain Portogallo per la quinta tappa della stagione. In pista anche l’NTT IndyCar Series, sabato 11 maggio alle 21.25, con il Sonsio Grand Prix in diretta da Indianapolis. Dopo l’inizio di stagione di Imola torna in pista anche il Lamborghini Super Trofeo, live dall’“Università del Motorsport” di Spa-Francorchamps.

Dalle due alle quattro ruote, sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



MOTOMONDIALE: IL GP DI FRANCIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

Giovedì 9 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 10 maggio

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 11 maggio

Ore 8.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 12 maggio

Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

WRC: IL RALLY DEL PORTOGALLO LIVE SU SKY SPORT F1 E NOW

Giovedì 9 maggio

Ore 19.55: TV Stage 1

Sabato 11 maggio

Ore 9.55: TV Stage 2

Ore 16.25: TV Stage 3

Ore 20: TV Stage 4

Domenica 12 maggio

Ore 9.30: TV Stage 5

Ore 13: Powerstage

NTT INDYCAR SERIES:

SONSIO GRAND PRIX - INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY LIVE SU SKY SPORT F1 E NOW

Sabato 11 maggio

Ore 21.25: Sonsio Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway

LAMBORGHINI SUPER TROFEO:

ROUND 2 – SPA-FRANCORCHAMPS LIVE SU SKY SPORT MAX E NOW

Venerdì 10 maggio

Ore 17.35: Race 1

Sabato 11 maggio

Ore 9.15: Race 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Il prossimo fine settimana si preannuncia carico di emozioni per gli appassionati del motociclismo, con un programma ricco di eventi da non perdere. Sabato 11 maggio, l'azione inizia alle ore 10:50 con Motori Moto Gp 2024 Gp Francia Motogp Qualifiche 11/05/2024 in diretta, seguito alle ore 11:45 dal coinvolgente Motori Moto GP Paddock Live in diretta. La giornata continua con eventi imperdibili, tra cui le qualifiche delle categorie Moto3 e Moto2 rispettivamente alle ore 12:45 e alle ore 13:45, seguite dalla in diretta di Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 11/05/2024 alle ore 14:30 e dalla sprint race del MotoGP in Francia alle ore 15:00.

La domenica, l'entusiasmo per il MotoGP raggiungerà l'apice con una serie di eventi emozionanti. Alle ore 09:30 potrai sintonizzarti su Informazione Tv8 Sport in diretta, seguito alle ore 10:00 dal coinvolgente Motori Moto GP Rider Fan Parade in diretta. L'azione continua con Motori Moto GP Paddock Live in diretta alle ore 10:30 e la preparazione per le gare delle categorie Moto3 e Moto2 rispettivamente alle ore 11:00 e alle ore 12:15. Alle ore 11:05 è prevista la gara del Moto3, seguita dal podio alle ore 11:45, mentre alle ore 12:20 è in programma la gara del Moto2, con la cerimonia del podio alle ore 13:00. Il momento clou arriva alle ore 14:05 con la gara del MotoGP in Francia, seguita dal podio alle ore 14:45. Infine, per concludere in bellezza, potrai goderti Motori Moto GP Zona Rossa in diretta alle ore 14:55, per un'analisi approfondita di tutto ciò che è accaduto in pista durante il weekend.

SABATO 11 MAGGIO



ore 10:50 Motori Moto Gp 2024 Gp Francia Motogp Qualifiche 11/05/2024 DIRETTA

ore 11:45 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 12:05 Motori MotoE GP Francia DIRETTA

ore 12:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Francia Moto3 Qualifiche 11/05/2024 DIRETTA

ore 13:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Francia Moto2 Qualifiche 11/05/2024 DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 11/05/2024 DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto Gp 2024 Gp Francia Motogp Sprint 11/05/2024 DIRETTA

ore 15:40 Motori Moto GP Paddock Live Show DIRETTA

ore 16:10 Motori MotoE GP Francia DIRETTA

DOMENICA 12 MAGGIO