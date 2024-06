Road to Euro 2024, 21 Partite amichevoli in diretta su Sky e NOW (date, orari e telecronisti)

Torna il grande calcio internazionale su Sky e streaming su NOW. Si torna in campo con le migliori partite amichevoli di preparazione a UEFA Euro 2024. Da lunedì 3 a martedì 11 giugno saranno 21 i match da vivere su Sky e streaming su NOW che permetteranno ai CT di testare le formazioni in vista dell’appuntamento continentale, di cui Sky trasmetterà tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva.

Iniziamo lunedì 3 giugno con tre partite da non perdere. Alle 19:00, sulla rete Sky Sport Max (205) e in streaming su NOW, potete seguire la Croazia contro la Macedonia del Nord. La Croazia vanta un solido record nei confronti della Macedonia del Nord, avendo perso solo una volta nei loro otto incontri precedenti, inclusi quelli in amichevole. Poi, alle 20:45 su Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW, c'è la Germania contro l'Ucraina. La Germania ha una storia dominante contro l'Ucraina, avendo vinto cinque volte e pareggiato quattro nei loro nove incontri precedenti, comprese le amichevoli. Sullo stesso canale, Sky Sport Calcio (202) e NOW, potete seguire l'Inghilterra contro la Bosnia Erzegovina. Anche se non ci sono precedenti diretti tra queste due squadre, l'Inghilterra è pronta a giocare la loro 699ª amichevole, con una storia ricca di vittorie, pareggi e sconfitte.

Martedì 4 giugno, alle 20:45 su Sky Sport Uno (201) e NOW, il Portogallo affronta la Finlandia. Il Portogallo ha un ottimo record contro la Finlandia, avendo vinto cinque volte e pareggiato quattro nei loro dieci incontri precedenti, con l'unico inconveniente che risale al 2002 in un'amichevole. Sullo stesso canale, Sky Sport Calcio (202) e NOW, potete seguire l'Austria contro la Serbia. Questa sarà la prima amichevole tra le due squadre, ma la Serbia ha vinto tre volte nei loro quattro incontri precedenti durante le qualificazioni mondiali. Inoltre, alle 24:00 su Sky Sport Calcio (202) e NOW, potete vedere l'Italia contro la Turchia in una partita che si prevede emozionante. L'Italia non ha mai perso contro la Turchia, vincendo nove volte e pareggiando tre nei loro dodici incontri precedenti, inclusi quelli in amichevole.

Mercoledì 5 giugno, alle 21:00 su Sky Sport 252 e NOW, la Francia affronta il Lussemburgo. La Francia ha una storia di successi contro il Lussemburgo, avendo perso solo una volta nei loro diciotto incontri precedenti, risalente al 1914 in un'amichevole. Poi, alle 21:30 su Sky Sport Uno (201) e NOW, potete seguire la Spagna contro Andorra. Anche se c'è stato solo un precedente incontro tra queste due squadre, la Spagna ha vinto 4-0 in un'amichevole del 2004.

Giovedì 6 giugno, alle 20:45 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e NOW, l'Olanda affronta il Canada. In un unico precedente del 1994, l'Olanda ha vinto 3-0 in un'amichevole al Varsity Stadium di Toronto.

Venerdì 7 giugno, alle 20:45 su Sky Sport Calcio (202) e NOW, l'Inghilterra sfida l'Islanda. L'Inghilterra ha vinto tre volte, pareggiato una volta e ha subito una sconfitta contro l'Islanda negli ultimi cinque incontri, comprese due amichevoli e una sconfitta agli ottavi degli Europei 2016. Sullo stesso canale, Sky Sport 251 e NOW, potete seguire la Germania contro la Grecia. La Germania ha mantenuto una posizione dominante nei confronti della Grecia, vincendo sei volte e pareggiando tre nei loro nove incontri precedenti, inclusa un'amichevole. Inoltre, alle 20:45 su Sky Sport 252 e in streaming, c'è la partita tra Polonia e Ucraina, dove il commento sarà di Paolo Ciarravano.

Sabato 8 giugno, alle 15:00 su Sky Sport Calcio (202) e NOW, la Slovenia affronta la Bulgaria. La Bulgaria ha mantenuto una forte presa sulla Slovenia, vincendo tre volte e pareggiando una nei loro quattro incontri precedenti, inclusi quelli della Nations League e delle qualificazioni europee. Poi, alle 18:45 su Sky Sport Calcio (202), in chiaro su TV8 e NOW, c'è il match tra Portogallo e Croazia. Il Portogallo ha dimostrato una superiorità contro la Croazia, vincendo sei volte e pareggiando una nei loro sette incontri precedenti, comprese le amichevoli. Infine, alle 21:30 su Sky Sport Calcio (202) e NOW, la Spagna affronta l'Irlanda del Nord. La Spagna ha mantenuto un solido controllo nei confronti dell'Irlanda del Nord, vincendo undici volte, pareggiando cinque e perdendo solo due volte nei loro diciotto incontri precedenti, comprese le amichevoli.

Domenica 9 giugno, alle 21:15 su Sky Sport Calcio (202) e NOW, la Francia gioca contro il Canada. La Francia ha vinto l'unico incontro tra queste due squadre, ai Mondiali in Messico del 1986, con un gol di Papin che ha garantito la vittoria per 1-0. Poi, alle 24:15 su Sky Sport Calcio (202) e NOW, c'è la partita tra Italia e Bosnia Erzegovina, con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. L'Italia ha vinto tre volte e pareggiato una nei loro cinque incontri precedenti, perdendo solo nell'amichevole del 1996 in Bosnia.

Lunedì 10 giugno, alle 20:45 su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno (201) e NOW, l'Olanda affronta l'Islanda. L'Olanda ha vinto nove volte, pareggiato una volta e ha subito due sconfitte contro l'Islanda nei loro dodici incontri precedenti, che includono qualificazioni mondiali e europee. Poi, alle 20:45 su Sky Sport Max (205) e NOW, la Polonia sfida la Turchia. In undici amichevoli disputate finora, la Polonia ha perso solo una volta nel 1957, vincendo sette volte e pareggiando tre.

Infine, martedì 11 giugno, alle 18:00 su Sky Sport Calcio (202) e NOW, la Moldova affronta l'Ucraina. L'Ucraina ha mantenuto una presa forte sulla Moldavia, vincendo tre volte e pareggiando due nei loro cinque incontri precedenti, che includono amichevoli e qualificazioni mondiali. Poi, alle 20:45 su Sky Sport Calcio (202) e NOW, il Portogallo gioca contro la Repubblica d'Irlanda. In nove amichevoli disputate finora, non c'è mai stato un pareggio, con sei vittorie del Portogallo e tre dell'Irlanda.

LUNEDÌ 3 GIUGNO

ore 19:00 Croazia vs Macedonia del Nord

diretta Sky Sport Max (205) e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Negli 8 precedenti, comprese le Amichevoli, la Croazia ha perso una sola volta (nelle QE del 2007), per il resto 5 vittorie e 2 pareggi.



diretta Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Nei 9 precedenti, compresa un'Amichevole, la Germania non ha masi perso contro l'Ucraina con il bilancio di 5 vittorie e 4 pareggi.



diretta Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella

Nessun precedente. Amichevole n. 699 per gli inglesi con 397 vittorie, 160 pari e 141 sconfitte. Numero 103 per la Bosnia con 37 vittorie, 27 pari e 38 ko.

MARTEDÌ 4 GIUGNO

Ore 20:45 Portogallo vs Finlandia

diretta Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

Nei 10 precedenti, il Portogallo ha perso una sola volta (nell'unica Amichevole del 2002), per il resto 5 vittorie e 4 pareggi.



diretta Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli

Prima Amichevole fra le due formazioni. Nei 4 precedenti alle Qualificazioni Mondiali, il bilancio e' di 3 vittorie della Serbia e un successo dell'Austria.



differita Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Nei 12 precedenti, comprese le Amichevoli, l'Italia non ha mai perso contro la Turchia, con il bilancio di 9 vittorie, 3 pareggi, 24 gol fatti e 7 subiti

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

Ore 21:00 Francia vs Lussemburgo

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Nei 18 precedenti, la Francia ha perso una sola volta (in un'Amichevole del 1914), per il resto 16 vittorie e un pareggio.



diretta Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Nell'unico precedente, un'Amichevole del 2004 al Coliseum di Getafe, la Spagna ha vinto 4-0.

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

Ore 20:45 Olanda vs Canada

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

Nell'unico precedente, un'Amichevole del 1994 al Varsity Stadium di Toronto, l'Olanda ha vinto 3-0.

VENERDÌ 7 GIUGNO

Ore 20:45 Inghilterra vs Islanda

diretta Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella

Nei 5 precedenti, comprese 2 Amichevoli, il bilancio e' di 3 vittorie dell'Inghilterra, un pari e un successo dell'Islanda agli ottavi degli Europei 2016.



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Nei 9 precedenti, compresa un'Amichevole, la Germania non ha mai perso contro la Grecia con il bilancio di 6 vittorie e 3 pareggi.



diretta Sky Sport 252 e in streaming

Telecronaca Paolo Ciarravano

SABATO 8 GIUGNO

Ore 15:00 Slovenia vs Bulgaria

diretta Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi

Nei 4 precedenti, fra Nations League e QE, la Bulgaria non ha mai perso contro la Slovenia con il bilancio di 3 vittorie e un pareggio.



diretta Sky Sport Calcio (202), in chiaro su TV8 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Nei 7 precedenti, comprese le Amichevoli, il Portogallo non ha mai perso contro la Croazia con il bilancio di 6 vittorie e un pareggio.



diretta Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli

Nei 18 precedenti, comprese le Amichevoli, la Spagna ha perso soltanto 2 volte: ai Mondiali del 1982 e alle QE del 2006, per il resto 11 vittorie e 5 pari.

DOMENICA 9 GIUGNO

Ore 21:15 Francia vs Canada

diretta Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

Nell'unico precedente, ai Mondiali in Messico del 1986, la Francia ha vinto 1-0 con un gol di Papin.



differita Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Nei 5 precedenti, l'Italia ha perso soltanto nell'unica Amichevole del 1996 in Bosnia, per il resto 3 vittorie e un pareggio.

LUNEDÌ 10 GIUGNO

Ore 20:45 Olanda vs Islanda

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW

Telecronaca Filippo Benincampi

Nei 12 precedenti fra QM e QE il bilancio e' di 9 vittorie dell'Olanda, un pareggio e 2 successi dell'Islanda.



diretta Sky Sport Max (205) e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli

Nelle 11 Amichevoli finora disputate la Polonia, ha perso soltato una volta nel 1957 per il resto 7 vittorie e 3 pareggi.

MARTEDÌ 11 GIUGNO

Ore 18.00 Moldova vs Ucraina

diretta Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

Nei 5 precedenti fra Amichevoli e QM, l'Ucraina non ha mai perso contro la Moldavia con il bilancio di 3 vittorie e 2 pareggi.



diretta Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Nelle 9 Amichevoli finora disputate, non c'e' mai stato un pareggio: 6 vittorie del Portogallo e 3 successi dell'Irlanda.

UEFA EURO 2024, 200 ORE LIVE SU SKY - L’evento clou dell’Estate Italiana di Sky sarà quello con il calcio europeo: dal 14 giugno al 14 luglio in Germania arriva UEFA Euro 2024. Tutti i 51 match del torneo saranno in diretta su Sky, in streaming su NOW, in mobilità su Sky GO e anche in 4K, 20 di questi in esclusiva live, per circa 200 ore di diretta complessive. La 17esima edizione dell’attesissimo campionato continentale tornerà ad avere un solo Paese ospitante, dopo la versione itinerante di UEFA Euro 2020, che regalò agli Azzurri di Mancini il titolo a Wembley nel 2021. Caccia al trofeo d’Europa, con le migliori 24 Nazionali pronte a sfidarsi su Sky in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. L’incontro inaugurale, il 14 giugno alle ore 21 a Monaco di Baviera, vedrà in campo la Germania padrona di casa contro la Scozia.

Tre studi dedicati e copertura non stop - Sky permetterà agli appassionati di vivere ogni giorno al fianco della Nazionale Azzurra seguendo minuto per minuto l’avventura della squadra di Spalletti. L’Italia è nel Gruppo B, dove incontrerà l’Albania il 15 giugno a Dortmund, la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e la Croazia il 24 giugno a Lipsia. Incontri che godranno di una copertura capillare, a partire dalle fasi di avvicinamento ai match: previsti collegamenti quotidiani con gli inviati dal ritiro di Iserlohn, aggiornamenti costanti sul torneo, interviste ai protagonisti, analisi e commenti pre e post gara. Inoltre, durante l’intero arco della manifestazione, Sky potrà contare su ben tre studi, dove si alterneranno giorno dopo giorno conduttori, giornalisti, talent e ospiti chiave per presentare e analizzare, prima e dopo le sfide, tutti gli incontri della manifestazione: il primo studio si accenderà dalla sede centrale di Milano, il secondo sarà lo studio Home ofAdidas Football e troverà spazio nel cuore dell’evento a Berlino, a pochi passi dal Bundestag, mentre in occasione delle partite dell’Italia lo studio Sky sarà situato direttamente all’interno dello stadio, a pochi metri dal campo e dalle tribune, per vivere insieme a tifosi e appassionati tutte le emozioni del match. Oltre agli Azzurri, gli inviati di Sky Sport seguiranno costantemente anche l’avventura delle principali squadre Nazionali. In particolare, la copertura di Sky Sport 24 sarà continua, con un flusso ininterrotto di news e aggiornamenti live dai campi di allenamento e dalle sedi degli incontri. Inoltre, la collaborazione con le redazioni sportive di Sky UK, Sky De e Sky Austria garantirà una copertura ancora più estesa della Nazionale italiana e delle sue avversarie, inclusi i campi di allenamento di Inghilterra, Scozia, Germania e Austria. E ancora, Paola & Chiara canteranno per l'Estate Italiana. Sarà un torneo pieno di musica con l'ultimo singolo delle artiste, Festa Totale, che - in formato speciale realizzato per l'occasione - diventerà la colonna sonora dell’Estate Italiana di Sky Sport, comprese le partite di UEFA Euro 2024, accompagnate dalla programmazione che avrà questo brano come colonna sonora.

Dream team - Scende in campo per raccontare l’intera manifestazione una squadra di calciatori e allenatori che ha fatto la storia. Dopo le lacrime di gioia di tre anni fa a Wembley, la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa continuerà a trasmettere le grandi emozioni europee. Come da tradizione, saranno insieme per le telecronache dell’Italia, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa mondiale di Berlino 2006. Gli altri assi del racconto sono rappresentati da mister Fabio Capello e Alessandro Costacurta, volti consolidati della UEFA Champions League di Sky; Paolo Di Canio, simbolo della Premier League e del calcio internazionale; Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti, voci tecniche del grande calcio di Sky. Da non perdere il ritorno in Germania di Alessandro Del Piero, campione del mondo 2006, da Dortmund a Berlino. E non è finita: altri nomi a sorpresa sono in arrivo come special guest nel corso del torneo. A loro il compito di commentare match, analizzare azioni e interpretare le performance dei campioni, trasmettendo tutta l’emozione del torneo dalla prospettiva di chi ha già vissuto in prima persona l’adrenalina delle grandi sfide. La padrona di casa sarà Federica Masolin, che - alla vigilia della finale di UEFA Champions League e in attesa di guidare anche gli studi Sky della massima competizione europea durante la stagione 2024/2025 - condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Federica sarà anche in conduzione per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, il 14 giugno: per l’occasione, lo studio si accenderà dallo stadio di Monaco di Baviera. Inoltre, Sky garantirà agli appassionati la possibilità di vivere pienamente l’avventura della Nazionale italiana grazie alla presenza fissa dei tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio a supporto del nostro tridente azzurro, e di tutti gli inviati della squadra di Sky Sport.

Ogni giorno su Sky - La giornata tipo di SkySport, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 10 del mattino: nella prima edizione di Sky Sport 24, spazio a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite in programma nelle ore successive. Alle 13, in diretta dalla Home of Adidas Football, Cristiana Buonamano nella prima metà del torneo e Marina Presello per il rush finale, condurranno gli spazi di approfondimento dedicati ai match. Le gare della fase a gironi si giocheranno alle 15, alle 18 e alle 21 e in queste occasioni Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita nel nuovo super studio dedicato agli Europei, in diverse fasce orarie: dalle 14 alle 15 - con una rubrica fissa, EuroGoleador, condotta da Sara Benci - dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30. A seguire, dalle 23.30 alle 24.30, dal lunedì al venerdì, chiuderà la giornata l’appuntamento con Calciomercato - L'Originale. Sabato e domenica gli studi serali del fine settimana con Euroweekend, dalle 23.30 alle 24.30.

