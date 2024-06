Sky, nessuna condivisione dei diritti tv per le Coppe Europee 2024 - 2027

Sky Italia ha deciso di rafforzare significativamente la sua posizione nel panorama dei diritti televisivi sportivi, acquisendo in esclusiva i diritti per la trasmissione delle partite di Champions League, Europa League e Conference League per il triennio 2024-2027. Questa mossa strategica esclude qualsiasi possibilità di condivisione con altri broadcaster, garantendo che tutte le partite delle squadre italiane saranno visibili solo sulle piattaforme Sky o Now. Anche le partite della nuova Champions League non saranno trasmesse in chiaro, nemmeno su Tv8, la rete di punta della media company di casa Comcast, a ulteriore conferma della decisione di Sky di mantenere l'esclusiva.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, Sky ha adottato una politica di zero sublicenze e nessun accordo con altri broadcaster per quanto riguarda il calcio europeo. Questa scelta evidenzia l'intenzione di Sky di massimizzare i benefici per i propri abbonati e aumentare i ricavi, blindando i diritti acquisiti per il periodo 2024-27. Tale strategia era impossibile da attuare nel triennio precedente a causa di un blocco preventivo di tre anni imposto dall'Antitrust italiana. Questo blocco era stato imposto dopo il tentato acquisto, poi non concretizzato, della piattaforma tecnologica R2 utilizzata da Mediaset Premium per le trasmissioni.

Senza il vincolo dell'Antitrust, Sky ha potuto puntare decisamente sulle competizioni europee. Sebbene non siano state rilasciate cifre ufficiali, le indiscrezioni del 2023 suggeriscono che Sky ha speso circa 660 milioni di euro per i diritti televisivi della Champions League (185 partite su 203 a stagione), Europa League e Conference League per il triennio 2024-2027. Questa cifra rappresenta un investimento significativo, ma anche un passo necessario per garantire un'esperienza esclusiva e di alta qualità ai propri abbonati.

Per le prossime tre stagioni (da luglio 2024 a giugno 2027) Sky Sport sarà sempre di più la casa delle Coppe Europee. La UEFA Champions League avrà un nuovo format esteso con partite tutti i mesi da agosto a maggio e solo su Sky si potranno vedere 185 partite su 203 a stagione della competizione calcistica più prestigiosa d’Europa. La fase a gironi sarà più emozionante e imprevedibile grazie ad un unico girone da 36 squadre che renderà la UEFA Champions League il vero campionato Europeo. Ogni squadra giocherà più partite nella fase a gironi rispetto all’attuale formato (8 invece di 6) e incontrerà più avversari (8 diversi invece di 3). Altra novità è l’introduzione dei play off alla fine della fase a gironi per accedere agli ottavi di finale, dove inizierà la fase ad eliminazione diretta. Anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League si rinnovano e da luglio 2024 a giugno 2027 le 343 partite a stagione delle due competizioni saranno trasmesse in esclusiva su Sky.

«Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027” - commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Con il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile».

Anche l’offerta sulla Serie A si rinnova dalla stagione 2024/25. Su Sky 114 partite di Serie A a stagione, tra cui almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e molte più partite delle migliori squadre con la conferma degli slot serali del sabato sera e del lunedì sera alle 20.45 e la novità dello slot della domenica alle 18.00. Sky, inoltre, si conferma la casa della Premier League. Il campionato di calcio più seguito al mondo sarà in esclusiva su Sky fino alla stagione 2027/28. Dal 2024 e per 5 anni (fino al 2028) solo su Sky tutto l’anno lo spettacolo del grande tennis e le imprese dei tennisti italiani. Sky trasmette infatti in esclusiva i tornei ATP Masters 1000, ATP 500 e ATP 250 e i tornei WTA 1000, WTA 500 e WTA 250. In più, le grandi conferme di Wimbledon, degli Internazionali d’Italia, delle ATP Finals e della Davis Cup. E solo su Sky tutta la stagione dei motori più lunga di sempre in diretta esclusiva, con 24 GP di Formula 1® e 21 GP di MotoGP™. L’estate 2024 di Sky si colorerà d’azzurro. Solo su Sky puoi vedere tutte le 51 partite di UEFA Euro 2024 e dal 26 luglio i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sui 10 canali Eurosport che saranno disponibili su Sky, di cui 8 nuovi interamente dedicati ai Giochi, per non pedersi neanche una medaglia.

Per quanto riguarda le squadre italiane, saranno otto quelle che parteciperanno alle competizioni europee: cinque in Champions League (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna), due in Europa League (Roma e Lazio) e una in Conference League (Fiorentina). Questa rappresentanza conferma la forza e la competitività del calcio italiano a livello continentale e offre a Sky un'ulteriore leva per attrarre e mantenere abbonati appassionati di calcio.

Sky Italia sembra quindi determinata a capitalizzare al massimo sui suoi diritti esclusivi, offrendo ai suoi abbonati un'ampia copertura delle principali competizioni calcistiche europee. Questa strategia di esclusività e la scelta di non condividere i diritti con altri broadcaster sottolinea la volontà di Sky di consolidare la propria posizione di leader nel mercato dei diritti televisivi sportivi, in un contesto di crescente concorrenza e di continua evoluzione del settore. L'investimento nei diritti delle competizioni europee rappresenta non solo un impegno economico significativo, ma anche una chiara dichiarazione di intenti: fornire un'esperienza di visione unica e di alta qualità, rafforzando il legame con gli abbonati e accrescendo il valore del brand Sky nel mercato televisivo.

