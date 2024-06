NOW Pause&Rewind: oltre allo Sport anche su canali LIVE Streaming Cinema e Entertainment

Gli abbonati a NOW, la piattaforma streaming di Sky Italia, hanno da oggi a disposizione una novità che renderà la loro esperienza di visione ancora più completa ed emozionante. Si tratta di Pause&Rewind, una caratteristica innovativa che consente di mettere in pausa e tornare indietro fino a due ore nelle trasmissioni dei canali in diretta streaming.

Questa aggiunta significativa amplia ulteriormente le possibilità di fruizione dei contenuti per gli abbonati, poiché la funzione era già disponibile per i canali sportivi e ora è stata estesa anche ai canali dei pacchetti Cinema e Entertainment. A partire dal 12 giugno 2024, gli utenti potranno godere della libertà di mettere in pausa e riprendere la visione dei loro film, serie TV e eventi sportivi preferiti, nonché di riavvolgere fino a due ore indietro nelle trasmissioni di intrattenimento, aggiungendo un nuovo livello di controllo e personalizzazione alla loro esperienza di streaming.

La nuova funzionalità Pause&Rewind si aggiunge agli altri servizi recentemente introdotti, come EXTRA Match per il tennis, lanciato il 7 aprile 2024. Questo servizio permette agli appassionati di seguire tutte le partite di tennis dei tornei ATP e WTA tramite canali aggiuntivi in streaming. Poi, dal 20 aprile 2024, è stata la volta di EXTRA Cam, dedicato agli amanti della Formula 1, che consente di seguire le gare da prospettive alternative o scegliere la visuale del proprio pilota preferito tramite canali aggiuntivi.

Con Pause&Rewind, gli abbonati possono godere di un maggiore controllo sulla loro esperienza di visione. Ora è possibile tornare indietro fino a due ore nella trasmissione di ogni canale, mettere in pausa l'azione in qualsiasi momento e poi riprendere la visione dal punto desiderato. Questa funzionalità è disponibile su tutti i canali live in diretta di NOW dei pacchetti Cinema, Entertainment, Sport rendendo l'esperienza di visione ancora più personalizzata e coinvolgente.

Per utilizzare Pause&Rewind, gli abbonati possono semplicemente accedere all'app NOW sulle Smart TV. Qui, possono navigare avanti e indietro utilizzando le frecce del telecomando e mettere in pausa premendo il tasto "ok". Sul player dell'app NOW per dispositivi mobili e sul sito web, i comandi sono altrettanto intuitivi, con tasti appositi per tornare indietro e andare avanti di 10 secondi, oltre a un cursore che consente di spostarsi fino a due ore indietro nella trasmissione.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Da oggi metti in pausa gli eventi sportivi live e riprendi la visione quando vuoi tu. Ma non finisce qui: torna indietro fino a 2 ore e poi ritorna streaming in tempo reale

Come cambierà la mia esperienza su NOW?

Con Pause&Rewind potrai:

Tornare indietro sul tuo evento fino alle 2 ore precedenti

Mettere in pausa il tuo evento fino a 2 ore

Mandare avanti fino al momento live

Per quali appuntamenti saranno disponibili questi nuovi contenuti?

Potrai usufruire di questa funzionalità su tutti i canali live streaming di NOW dei pacchetti Sport, Cinema, Enterteiment

Pausa&Rewind sarà disponibile su tutti i miei dispositivi?

Potrai usufruire di questa funzionalità sui dispositivi SmartTV, Game console, PC, Mac Smartphone e Tablet (IOS e Android) e i dispositivi TV: Fire TV e Apple TV.