Sky Sport Tennis 🎾 diretta ATP 500 Queens e Halle, WTA 500 Berlino, 250 Birmingham

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 17 a domenica 23 giugno: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

Questa settimana su Sky Sport avremo la possibilità di seguire alcuni dei tornei più prestigiosi nel mondo del tennis. In ambito maschile, due eventi di rilievo sono l'ATP 500 Queen's e l'ATP 500 Halle. Il Queen's è uno dei tornei più antichi e rispettati nel calendario tennistico, noto per attirare molti dei migliori giocatori del mondo in preparazione per Wimbledon. Si svolge nel Queens Club a Londra, offrendo una superficie in erba che prepara i giocatori per il torneo di Wimbledon. Il torneo di Halle, invece, si tiene in Germania e si distingue per il suo campo in erba, che attira molti dei principali giocatori del circuito mentre si preparano per il Grand Slam sull'erba a Wimbledon.

Per quanto riguarda il tennis femminile, avremo l'opportunità di seguire il WTA 500 di Berlino e il WTA 250 di Birmingham. Il torneo di Berlino è tornato di recente nel calendario, attirando una forte concorrenza grazie al suo status elevato nel circuito WTA. Birmingham, invece, è un evento di lunga data nel tennis femminile, noto per la sua tradizione e per l'attrazione di giocatrici di alto livello. Entrambi i tornei offrono una piattaforma cruciale per le giocatrici che cercano di migliorare il loro gioco e ottenere punti importanti nel ranking mondiale mentre si avvicinano alla stagione estiva dei tornei sull'erba e, successivamente, a Wimbledon.

La squadra di telecronisti Sky sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Andrea Paventi, Paolo Aghemo, Dario Massara, Fabio Tavelli, Pietro Nicolodi, Andrea Solaini e Gaia Brunelli.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP di Queen’s e Halle

WTA di Berlino e Birmingham sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 17 giugno, Sky Sport Tennis e NOW trasmetterà il meglio dei quattro tornei di tennis dalle 11 alle 21. Parallelamente, su Sky Sport Uno e NOW potrai seguire la copertura dalle 11 alle 15. Martedì 18 giugno, l'azione continua con Sky Sport Tennis e NOW che trasmetterà nuovamente dalle 11 alle 21, offrendo i momenti salienti dei tornei. Sky Sport Uno e NOW seguirà dalle 11 alle 16 con ulteriori dettagli sui tornei in corso. Mercoledì 19 giugno, gli appassionati potranno sintonizzarsi su Sky Sport Tennis e NOW per continuare a seguire le partite dalle 11 alle 21. Sky Sport Uno e NOW offrirà la sua copertura dalle 11 alle 15, mettendo in evidenza le performance dei giocatori.

Giovedì 20 giugno, Sky Sport Tennis e NOW riprende dalle 11 alle 21 con i momenti più emozionanti dei tornei. Anche Sky Sport Uno e NOW sarà in onda dalle 11 alle 15, fornendo aggiornamenti dettagliati. Venerdì 21 giugno, l'azione si intensifica con Sky Sport Tennis e NOW che trasmetterà nuovamente dalle 11 alle 21, garantendo un'ampia copertura dei tornei in corso. Sky Sport Uno e NOW continuerà la sua programmazione dalle 11 alle 15, con focus sugli eventi della giornata. Sabato 22 giugno, la programmazione include le semifinali di Halle su Sky Sport Tennis e NOW alle 13, seguite dalle semifinali di Queen's su Sky Sport Arena e NOW alle 14.

Infine, Domenica 23 giugno, il palinsesto offre le finali più attese: la finale di Berlino inizia alle 12 su Sky Sport Tennis e NOW (trasmessa anche su Sky Sport 254), seguita dalla finale di Halle alle 14:30. Su Sky Sport Arena e NOW, la finale di Queen's è prevista per le 15, mentre su Sky Sport 255 e NOW potrai seguire la finale di Birmingham dalle 13.

