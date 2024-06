Nuova Stagione Sky NOW 2024 - Confermati i pilastri X Factor, MasterChef e Pechino Express

Sarà una grande stagione per l’intrattenimento made in Sky grazie agli show capaci di arrivare al pubblico parlando tanti linguaggi e creando dibattito sui social. Torna da settembre, su Sky e in streaming solo su NOW, X Factor, quest’anno tutto nuovo grazie a un cast inedito - in conduzione Giorgia, al tavolo dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi - e a una spettacolare finale in Piazza del Plebiscito a Napoli: per la prima volta al mondo nella storia del format, infatti, la finalissima sarà in esterna, per un evento gratuito e aperto al pubblico, co-organizzato con il Comune di Napoli, che promette di essere una grande festa per il pubblico. C’è un bellissimo compleanno da festeggiare, i 10 anni di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, la gara tra i ristoratori che ha imposto un nuovo modo di fare food in tv; c’è la nuova avventura di Pechino Express, autentica sorpresa delle ultime stagioni televisive e sempre più apprezzato e discusso sui social, che tornerà con la conduzione di Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru. La stagione si aprirà a settembre, sempre su Sky e in streaming solo su NOW, con i viaggi e le sfide appassionanti ed elegantissime di Bruno Barbieri - 4 Hotel, sempre con la valigia pronta verso località e destinazioni inedite e una attenzione particolare al green anche nell’hôtellerie; nei mesi successivi si proseguirà con MasterChef Italia, con una nuova Masterclass e l’adorato trio di giudici – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli - che mette d’accordo tutti, a partire dagli aspiranti chef in gara; e ancora, tornerà Cucine da incubo, lo show cult con Antonino Cannavacciuolo in giro nelle peggiori cucine d’Italia per provare a salvare i ristoranti e aiutare gestori e dipendenti.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL- SKY ORIGINAL

Da settembre su Sky e in streaming solo su NOW

Bruno Barbieri ha già preparato la sua valigia ed è pronto a spostarsi da nord a sud per cercare e valutare le nuove frontiere (ma anche quelle più tradizionali) dell’hôtellerie italiana, il biglietto da visita più importante del nostro Paese. Tornano le appassionanti sfide tra gli albergatori guidate dallo chef, imbattibile quando si parla di eleganza, stile e perfetta ospitalità made in Italy. Il viaggio dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia tra le soluzioni alberghiere del nostro territorio, con un occhio sempre attento verso le piccole o grandi idee green, riparte con nuove e inedite destinazioni ma sempre con lo stesso obiettivo: eleggere l’albergatore migliore di puntata.

X FACTOR 2024- SKY ORIGINAL

Da settembre su Sky e in streaming solo su NOW

Sarà una stagione ricca di novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Da settembre nuovo sarà il tavolo dei giudici, a cui siederanno Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi; sarà nuova la conduttrice, Giorgia, per la prima volta alla guida in solitaria di uno show; sarà nuovo l’obiettivo e il sogno che guideranno i ragazzi settimana dopo settimana: la finale sarà inedita e spettacolare, nella magica Piazza del Plebiscito di Napoli. Per la prima volta al mondo nella storia del format, infatti, X Factor vivrà la sua finale in esterna, e sarà in uno dei palcoscenici architettonici e artistici più noti e visitati del Paese, il cuore del capoluogo partenopeo, per un evento gratuito, co-organizzato con il Comune di Napoli, che promette di essere una grande festa per il pubblico. Da settembre ci saranno le selezioni – suddivise come sempre tra Audizioni, Bootcamp e Home Visit – che porteranno alla formazione delle quattro squadre capitanate ciascuna da un giudice, dopodiché le puntate di Live Show fino a una finale inedita, spettacolare, all’interno di uno dei luoghi più magici d’Italia

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI- SKY ORIGINAL

Da dicembre su Sky e in streaming solo su NOW

Compie 10 anni uno degli show cult della televisione italiana, la gara che mette in sfida i ristoratori guidata da Alessandro Borghese. Dieci anni, centinaia di ristoranti visitati e valutati, migliaia di piatti portati in tavola per raccontare il territorio e la straordinaria cucina italiana: un traguardo storico per lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia, che festeggia con un nuovo imperdibile ciclo di episodi in destinazioni inedite e con nuove sfide. Sfide da non perdere fino all’ultimo minuto, perché come sempre Ale Borghese può confermare o ribaltare ogni risultato.

MASTERCHEF ITALIA- SKY ORIGINAL

Da dicembre su Sky e in streaming solo su NOW

Torna uno dei titoli più amati dal pubblico, si riaccendono i fornelli più ambiti d’Italia. Centinaia di persone di ogni età, provenienza ed estrazione sociale sono pronte a mettersi in gioco per entrare nella cucina più famosa della televisione, quella dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, e conquistare il preziosissimo grembiule bianco con su scritto il proprio nome che spetta solo ai componenti della Masterclass. A decidere tutto, a stabilire chi potrà continuare a sognare di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di MasterChef Italia, dopo la vittoria di Eleonora Riso al termine dell’indimenticabile edizione dello scorso anno, il trio di giudici più affiatato, divertente e amato: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli.

PECHINO EXPRESS- SKY ORIGINAL

Nel 2025 su Sky e in streaming solo su NOW

La compagnia di Pechino Express è pronta a partire per un’altra edizione indimenticabile. L’avventura lungo la Rotta del Dragone, che ha visto trionfare la coppia de I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, ha regalato allo show Sky Original prodotto da Banijay Italia una sfida appassionante e ascolti senza precedenti. Nel 2025 nuove coppie di viaggiatori sono pronte a scoprire destinazioni inedite e ad affrontare altre faticosissime missioni: a guidarle e ad attenderle nelle tappe estenuanti ma spettacolari tornano Costantino della Gherardesca, saldo e immancabile al timone della spedizione, e Fru, nuovamente nei panni dell’inviato speciale a presidiare le missioni lungo la rotta.

CUCINE DA INCUBO- SKY ORIGINAL

Nel 2025 su Sky e in streaming solo su NOW

Nuove avventure da “mission impossible” attendono Antonino Cannavacciuolo nello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Per lo chef è arrivato il momento di vestire nuovamente i panni del “supereroe” delle cucine peggiori d’Italia, ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo giudicati insufficienti dai clienti. Una volta testato personalmente il ristorante e la sua cucina, Antonino porterà tutta la sua esperienza da Chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione. Dopo un make over totale e i preziosi consigli dello Chef pluripremiato, il ristornate sarà finalmente a misura di cliente.

