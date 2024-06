Nuova Stagione Sky NOW 2024 - TV8, i grandi Show e lo Sport con Motori e la novità Champions!

Per la prossima stagione televisiva, TV8 conferma la sua linea editoriale, basata sull’intrattenimento di qualità e per tutta la famiglia. A partire dall’autunno, saranno in prima visione in chiaro i big show di Sky, come X Factor, Pechino Express e MasterChef Italia.

Torna anche il grande sport con i motori, Formula 1, MotoGP e Superbike, il Rugby, il calcio con la Uefa Europa League, e novità assoluta di questa stagione, la Uefa Champions League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno. Uno studio pre partita per entrare nel vivo della gara, e nel post partita di Champions League, i commenti a caldo e gli highlights di tutte le partite del torneo.

Confermate le principali produzioni originali, distintive e identitarie per il canale, che tornano con le nuove edizioni: 100% Italia, il game show che indaga le abitudini e le opinioni degli italiani con Nicola Savino; Celebrity Chef con Alessandro Borghese, il programma quotidiano della fascia preserale in cui due celebrities si calano nell’inedito ruolo di Chef; e GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band condotto dal mattatore Mago Forest.

100% ITALIA

Da settembre in access prime time

Nicola Savino torna per il terzo anno alla guida del game show, prodotto da Banijay Italia per TV8, che indaga le abitudini e le opinioni degli italiani. Il gioco si basa sui sondaggi, con domande poste a un campione rappresentativo della popolazione italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più disparati: costume, società, musica, cinema e tanto altro. Il compito dei concorrenti sarà quello di indovinare i gusti degli italiani, che nel corso delle stagioni si sono rivelati sempre più sorprendenti e imprevedibili. In studio con Savino, ritroviamo ancora una volta il sondaggista Livio Gigliuto.

CELEBRITY CHEF

Da ottobre in fascia preserale

Grande ritorno anche per Alessandro Borghese Celebrity Chef, il programma quotidiano della fascia preserale - prodotto da Banijay Italia per TV8 - in cui due celebrities, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell’inedito ruolo di Chef, e si sfidano ai fornelli preparando il loro miglior menù degustazione. A giudicare la bontà dei piatti saranno i clienti del ristorante, i giudici dello chef’s table, e Alessandro Borghese, nel doppio ruolo di giudice e padrone di casa, che mette a disposizione delle celebrities la sua brigata.

GIALAPPASHOW

Da ottobre in prime time

Dopo tre edizioni di grande successo, torna anche nella prossima stagione GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, condotto dal mattatore Mago Forest. Tra filmati e sketch in studio, una carrellata di comici e new entry si alterneranno nel corso delle puntate (prodotte da Banijay Italia per TV8), proponendo personaggi sempre più irriverenti. E immancabilmente, le voci della Gialappa’s faranno da contraltare al cast in studio, e con la loro proverbiale ironia, commenteranno i principali programmi tv e i tormentoni del web.

