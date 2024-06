La Domenica nella Casa dello Sport: gli eventi del 23 Giugno LIVE Sky Sport e streaming NOW

Domenica 23 giugno si prospetta una giornata intensa di sport su Sky e in streaming su NOW, con una varietà di eventi che coprono diversi sport e che terranno gli appassionati incollati allo schermo.

La giornata inizia alle 11:30 su Sky Sport Tennis con la finale del doppio dell'ATP 500 di Halle, dove gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori cercheranno di portare a casa il titolo contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Nuovi n. 1 della Race ATP verso le Finals di Torino, il bolognese e il torinese andranno a caccia del secondo titolo stagionale dopo l'ATP 250 di Buenos Aires.. Questo torneo è uno dei più prestigiosi sull'erba e funge da preparazione ideale per Wimbledon, quindi aspettatevi un gioco di alto livello. A seguire, alle 12:30 su Sky Sport Golf, si potrà assistere alla quarta e decisiva giornata del KLM Open 2024 del DP World Tour. Questo torneo si svolge nei Paesi Bassi ed è uno degli eventi più antichi del tour europeo, noto per il suo campo impegnativo e per i grandi nomi del golf che vi partecipano.

Alle 14:00, sempre su Sky Sport Tennis, il giovane talento italiano Jannik Sinner sul Campo Centrale della OWL Arena sfiderà il potente polacco Hubert Hurkacz nella finale dell'ATP 500 di Halle. Sinner, che ha avuto una stagione eccellente finora, cercherà di aggiungere un altro titolo al suo palmarès, mentre Hurkacz, noto per il suo servizio devastante, sarà un avversario formidabile. Un'ora dopo, alle 15:00 su Sky Sport Arena, Lorenzo Musetti affronterà l'americano Tommy Paul nella finale dell'ATP 500 del Queen's. Questo torneo, uno dei più antichi e prestigiosi su erba, è un ottimo indicatore delle prestazioni che i giocatori potranno avere a Wimbledon. Musetti, con il suo gioco elegante e vario, dovrà essere al suo meglio contro il grintoso Paul.

Con Sky sarà possibile seguirli allo stesso tempo. Come? Grazie alla funzione Split Screen, i clienti Sky Q via satellite potranno vedere contemporaneamente i due eventi in diretta sullo stesso schermo. Lo Split Screen è disponibile premendo il tasto verde del telecomando Sky.

Sempre alle 15:00, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, gli appassionati di motori potranno seguire il Gran Premio di Spagna. Il circuito di Montmeló è noto per le sue curve tecniche e per la sua pista che mette a dura prova i piloti e le vetture. Con le classifiche ancora in bilico, ogni punto è cruciale in questa fase della stagione. La serata sportiva inizia alle 19:00 su Sky Sport Arena con la partita amichevole di basket maschile tra Italia e Georgia. Questa partita sarà un'opportunità per vedere la squadra italiana in azione mentre si prepara per i prossimi impegni internazionali, e la Georgia sarà un avversario interessante con il suo mix di giovani talenti e giocatori esperti. Alle 20:30, su Sky Sport Tennis, la finale maschile del Premier Padel Italy Major Roma 2024 attirerà gli appassionati di padel. Questo sport, che sta guadagnando rapidamente popolarità, vedrà i migliori giocatori del mondo competere in una cornice spettacolare come quella di Roma.

La giornata si concluderà con una serie di incontri di calcio per UEFA Euro 2024. Alle 21:00 su Sky Sport Uno, ci sarà la Diretta Gol, un programma che coprirà tutte le partite in corso con aggiornamenti e highlights. Su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, si potrà seguire il match tra Svizzera e Germania, due squadre che aspirano a fare bene in questo torneo. Contemporaneamente, su Sky Sport 253, Scozia e Ungheria si affronteranno in una partita che promette emozioni e sorprese.