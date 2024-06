Sky Sport Tennis 🎾 diretta ATP 250 Maiorca / Eastbourne, WTA 500 Bad Homburg / Eastbourne

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 24 a sabato 29 giugno: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

Questa settimana su Sky Sport avremo la possibilità di seguire alcuni dei tornei più prestigiosi nel mondo del tennis. In ambito maschile, ci sono due tornei ATP 250 di rilievo che si terranno a breve: il torneo di Maiorca e il torneo di Eastbourne. Entrambi fanno parte della serie ATP 250, che comprende tornei di livello inferiore rispetto agli ATP 500 e agli ATP 1000, ma che comunque attraggono giocatori di alto livello desiderosi di accumulare punti per il ranking ATP e prepararsi per i tornei del Grande Slam. Il torneo ATP 250 di Maiorca si svolge sull'erba, una superficie che richiede abilità specifiche come un servizio potente e un gioco a rete efficace. Maiorca, un'isola delle Baleari, offre un ambiente ideale con il suo clima mediterraneo, e il torneo è particolarmente importante perché si tiene poco prima di Wimbledon, permettendo ai giocatori di affinare il loro gioco sull'erba in vista del prestigioso torneo londinese. Similmente, l'ATP 250 di Eastbourne si disputa anch'esso sull'erba. Eastbourne è una città costiera nel sud dell'Inghilterra, conosciuta per il suo lungomare tradizionale e il Devonshire Park Lawn Tennis Club, che ospita il torneo. Anche questo evento rappresenta una preparazione cruciale per Wimbledon, offrendo un'ulteriore opportunità ai tennisti di adattarsi alle condizioni di gioco sull'erba.

In ambito femminile, ci sono due tornei WTA 500 imminenti: il torneo di Bad Homburg e il torneo di Eastbourne. I tornei WTA 500 sono eventi di alto livello nel circuito femminile, inferiori solo ai WTA 1000 e ai tornei del Grande Slam, ma comunque molto competitivi e prestigiosi. Il WTA 500 di Bad Homburg si gioca sull'erba, situato nella cittadina termale tedesca nota per i suoi parchi e giardini. Questo torneo è relativamente nuovo, essendo stato inaugurato solo nel 2021, ma ha già attirato l'attenzione per la sua eccellente organizzazione e per il livello delle partecipanti, che vedono questo evento come una preparazione ideale per Wimbledon. Il WTA 500 di Eastbourne, proprio come la sua controparte maschile, si tiene sull'erba e presso il Devonshire Park Lawn Tennis Club. Questo torneo ha una lunga tradizione ed è una tappa fissa per molte delle migliori giocatrici del mondo. La combinazione di superficie veloce e clima variabile rende Eastbourne un banco di prova importante per le tenniste che cercano di affinare la loro forma prima di affrontare il più grande torneo sull'erba, Wimbledon.

La squadra di telecronisti Sky sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Dario Massara, Paolo Aghemo, Gaia Brunelli e Nicolò Ramella, accompagnati nel commento tecnico da Marco Crugnola e Laura Garrone.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei

ATP 250 Maiorca / Eastbourne,

WTA 500 Bad Homburg / Eastbourne

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 24 giugno

Sky Sport Tennis e NOW

dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon)



dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon) Sky Sport Uno e NOW

dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon)

Martedì 25 giugno

Sky Sport Tennis e NOW

dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon)



dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon) Sky Sport Uno e NOW

dalle 12 alle 18 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon)

Mercoledì 26 giugno

Sky Sport Tennis e NOW

dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon)



dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon) Sky Sport Uno e NOW

dalle 12 alle 18 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon)

Giovedì 27 giugno

Sky Sport Tennis e NOW

dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon)



dalle 12 alle 20 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon) Sky Sport Uno e NOW

dalle 12 alle 19 (il meglio dei 4 tornei e qualificazioni Wimbledon)

Venerdì 28 giugno

Sky Sport Tennis e NOW

dalle 12 semifinali WTA Eastbourne, dalle 16 semifinali ATP Eastbourne



dalle 12 semifinali WTA Eastbourne, dalle 16 semifinali ATP Eastbourne Sky Sport Arena e NOW

dalle 15.30 semifinali Maiorca



dalle 15.30 semifinali Maiorca Sky Sport Max e NOW

dalle 14 semifinali Bad Homburg

Sabato 29 giugno

Sky Sport Tennis e NOW

dalle 13.30 finale WTA Eastbourne; dalle 15.30 finale ATP Eastbourne



dalle 13.30 finale WTA Eastbourne; dalle 15.30 finale ATP Eastbourne Sky Sport Arena e NOW

dalle 15 finale Maiorca



dalle 15 finale Maiorca Sky Sport Max e NOW

dalle 13.30 finale di Bad Homburg

