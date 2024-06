Sky Sport Motori Weekend (27 -30 Giugno) | F1 Austria, MotoGP Olanda, WRC, 24 Ore di Spa

In arrivo su Sky e in streaming su NOW.Un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con un nuovo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, MotoGP e del WRC.

APPUNTAMENTI – Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il Circus che sbarca a Spielberg per il Gran Premio d’Austria. Appuntamento giovedì 27 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 12.30. Il weekend austriaco sarà il terzo della stagione con il format della Sprint: venerdì le qualifiche saranno alle 16.30. Sabato pomeriggio alle 12 la gara Sprint, per concludere la giornata alle 16 con le qualifiche. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Spielberg in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Dopo una breve pausa, riprende la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca ad Assen per il Gran Premio d’Olanda, ottava gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Nel weekend anche le gare di MotoE. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Tutto il fine settimana olandese sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Appuntamento polacco per il mondiale WRC, con gli equipaggi che saranno impegnati nel Rally di Polonia, settima prova del mondiale. Prima speciale giovedì alle 19 su Sky Sport Arena e NOW. Sabato alle 10.30 per la seconda TV stage, mentre per la terza, si parte alle 18. Stessi canali anche per la quarta e quinta speciale, in diretta rispettivamente dalle 10 e dalle 14 della domenica.

Non finisce qui, perché nel weekend di Sky spazio anche all’endurance, con il Fanatec GT World Challenge Europe, in pista per la celebre 24 Ore di Spa. Semaforo verde sabato alle 16.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI AUSTRIA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

GIOVEDI 27 GIUGNO

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 28 GIUGNO

Ore 8.50: F3 - Prove Libere

Ore 10: F2 - Prove Libere

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: Prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: F3 - Qualifiche

Ore 14.50: F2 - Qualifiche

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Qualifiche Sprint

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 17.55: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 18.55: Paddock Live Show

Ore 19.25: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 29 GIUGNO

Ore 9.25: F3 - Sprint Race

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: Sprint Race

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.25: F2 - Sprint Race

Ore 14.45: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 8.25: F3 - Gara

Ore 9.55: F2 - Gara

Ore 11.40: Porsche Super Cup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: GP D’OLANDA LIVE

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 27 GIUGNO

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

VENERDI 28 GIUGNO

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 29 GIUGNO

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Moto E - gara 1

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: Moto E – gara 2

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP: RALLY DI POLONIA

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 27 GIUGNO

Ore 19: TV Live Stage 1

SABATO 29 GIUGNO

Ore 10.30: TV Live Stage 2

Ore 18: TV Live Stage 3

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 10:TV Live Stage 4

Ore 14: TV Live Stage 5

FANATEC GTWC: 24 ORE DI SPA LIVE SU SKY SPORT MAX

E IN STREAMING SU NOW

SABATO 29 GIUGNO

Ore 16.30: 24 Ore di Spa

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Venerdì 28 giugno inizia con un appuntamento dedicato agli appassionati di Formula 1. Alle ore 16:00 ci sarà "F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint" trasmesso in diretta, un programma di approfondimento che precede le qualifiche sprint del Gran Premio d'Austria 2024. Alle ore 16:30, sempre in diretta, inizieranno le "Qualifiche Sprint del GP Austria 2024", un evento cruciale che determinerà la griglia di partenza per la gara sprint. La giornata si concluderà alle ore 17:30 con "F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint", dove verranno analizzati e commentati i risultati delle qualifiche appena concluse.

Sabato 29 giugno, l'attenzione si sposta sul motociclismo. Alle ore 10:50 iniziano le "Qualifiche del GP Olanda MotoGP 2024", trasmesse in diretta, un evento che stabilirà le posizioni di partenza per la gara principale. Alle 11:40 torniamo alla Formula 1 con "F1 Paddock Live Pre Sprint", un programma di approfondimento pre-gara, seguito alle ore 11:55 dalla "Sprint del GP Austria 2024", un evento emozionante che definirà ulteriormente le posizioni di partenza per il Gran Premio. Alle 12:45, con "F1 Paddock Live Post Sprint", avremo analisi e reazioni sulla gara sprint appena terminata. Il pomeriggio del sabato prosegue con altre sessioni di qualifiche per la MotoGP. Alle ore 13:15 si terranno le "Qualifiche del GP Olanda Moto3 2024" e alle 13:45 le "Qualifiche del GP Olanda Moto2 2024", entrambe in diretta. Alle 14:30, "MotoGP Paddock Live Sprint 2024" offrirà ulteriori approfondimenti prima della "Sprint del GP Olanda MotoGP", prevista per le ore 15:00. Dopo questa gara, alle 15:45 ci sarà "F1 Paddock Live Pre Qualifiche", un programma che ci porterà alle "Qualifiche del GP Austria 2024" alle 16:00. La giornata si chiuderà con "F1 Paddock Live Post Qualifiche" alle 17:15 e "F1 Paddock Live Show" alle 17:45, offrendo un riepilogo completo e analisi degli eventi del giorno.

Domenica 30 giugno inizia con "Tv8 Sport" alle ore 09:00, un programma informativo dedicato agli aggiornamenti sportivi. Alle 09:30, gli appassionati di moto potranno seguire il "GP Olanda MotoE", una gara entusiasmante per la categoria elettrica del motociclismo. Alle 10:00 si terrà la "Moto GP Rider Fan Parade", un evento in diretta che celebra i piloti della MotoGP. Alle 10:30 seguirà "Moto GP Paddock Live", offrendo una copertura approfondita e anticipazioni sulle gare della giornata La mattina prosegue con "Pre Gara Moto3" alle 11:00, un programma che prepara gli spettatori alla gara delle ore 11:05, "GP Olanda Moto3 2024". Subito dopo, alle 11:50, ci sarà la cerimonia del "Podio Gara Moto3", che premierà i vincitori. Alle 12:00, "Moto GP Paddock Live" tornerà in diretta per coprire gli eventi in corso, seguito dal "Pre Gara Moto2" alle 12:15. La gara "GP Olanda Moto2 2024" avrà inizio alle 12:20, con la premiazione sul podio prevista per le 13:05. Il pomeriggio continua con "Moto GP Paddock Live Gara 2024" alle 13:15, seguito dalla "Moto GP Grid" alle 13:30, che mostrerà la griglia di partenza per la gara principale. Alle 14:00 inizierà "Pre Gara MotoGP", preparando gli spettatori per la gara delle 14:05, "GP Olanda MotoGP 2024". Dopo la gara, alle 14:50, ci sarà la premiazione sul podio. Alle 15:00, "Moto GP Zona Rossa" fornirà una copertura post-gara, e alle 16:05 inizierà "Aspettando Il GP", un programma che anticipa il Gran Premio d'Austria 2024 previsto per quella giornata. Alle 16:25 ci sarà "F1 Paddock Live Pre Gara", un programma che prepara gli spettatori alla gara principale della Formula 1. La gara "GP Austria 2024" avrà inizio alle 18:00, con la premiazione sul podio prevista per le 19:40. La giornata si concluderà con "F1 Paddock Live Post Gara" alle 19:55, offrendo una copertura completa e reazioni alla gara appena conclusa.

VENERDI 28 GIUGNO

ore 16:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint DIRETTA

ore 16:30 Motori F1 2024 Gp Austria Qualifiche Sprint 28/06/2024 DIRETTA

ore 17:30 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint DIRETTA

SABATO 29 GIUGNO

ore 10:50 Motori Moto Gp 2024 Gp Olanda Motogp Qualifiche 29/06/2024 DIRETTA

ore 11:40 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 11:55 Motori F1 2024 Gp Austria Sprint 29/06/2024 DIRETTA

ore 12:45 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

ore 13:15 Motori Moto Gp 2024 Gp Olanda Moto3 Qualifiche 29/06/2024 DIRETTA

ore 13:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Olanda Moto2 Qualifiche 29/06/2024 DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2024 29/06/2024 DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto Gp 2024 Gp Olanda Motogp Sprint 29/06/2024 DIRETTA

ore 15:45 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 16:00 Motori F1 2024 Gp Austria Qualifiche 29/06/2024 DIRETTA

ore 17:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

ore 17:45 Motori F1 Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 30 GIUGNO

ore 09:00 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 09:30 Motori MotoE GP Olanda

ore 10:00 Motori Moto GP Rider Fan Parade DIRETTA

ore 10:30 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA

ore 11:05 Motori Moto Gp 2024 [Gp Olanda '24 Moto3] Gara 30/06/2024 DIRETTA

ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA

ore 12:00 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA

ore 12:20 Motori Moto Gp 2024 [Gp Olanda '24 Moto2] Gara 30/06/2024 DIRETTA

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA

ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara 2024 30/06/2024 DIRETTA

ore 13:30 Motori Moto Gp Grid DIRETTA

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA

ore 14:05 Motori Moto Gp 2024 [Gp Olanda '24 Motogp] Gara 30/06/2024 DIRETTA

ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto GP Zona Rossa DIRETTA

ore 16:05 Motori Aspettando Il Gp Aspettando L'austria '24 24/06/2024

ore 16:25 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:00 Motori F1 GP Austria

ore 19:40 Motori F1 Podio 2024

ore 19:55 Motori F1 Paddock Live Post Gara Live

