Conference League: Fiorentina sfida Puskas Akademia, Diretta TV8, Sky Sport e NOW

La Fiorentina si gioca l'accesso ai gironi di Conference League contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Doppio confronto, primo match il 22 agosto al Franchi; gara di ritorno il 29 agosto, in trasferta (ore 21 alla Felcsut-Pancho Arena). Appuntamento oggi per i viola di Raffaele Palladino alla ricerca- per il terzo anno consecutivo- di un pass per la Conference League. In diretta dalle ore 19.30 con lo studio con Mario Giunta e Federico Zancan. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti

Bordocampo Vanessa Leonardi. Tutto questo aspettando le grandi notti europee, con la nuova Champions League, al via dal prossimo 17 settembre con il nuovo format e per la prima volta con cinque italiane impegnate in campo. Live su Sky e in streaming su NOW, 185 delle 203 partite della massima competizione europea, per ogni stagione fino al 2027, e grazie a Diretta Gol in esclusiva tutte le partite dell'Europa League (dal 25/09) e della Conference League (dal 3/10).

Per accedere ai gironi di Conference League la Fiorentina sfida il Puskas Akademia nel doppio confronto del 22 agosto (ore 20 al Franchi) e 29 agosto in trasferta. La formazione ungherese ha superato per 4-3 (nel totale delle due gare) la squadra dell'Ararat Armenia; decisiva una rete al 94' dell'ucraino Favorov nella gara di ritorno. Malgrado le 14 conclusioni a rete (contro le 7 della squadra di casa) gli armeni, che all'andata avevano perso in casa per 1-0, hanno cominciato in salita anche la gara di ritorno, con gli ungheresi in vantaggio con Nagy dopo 7'. Serobyan (39') e Harutyunyan (43') rimettevano pero' la situazione delle reti totali in parità 1-2 sul campo (2-2 nel totale). A inizio ripresa la doppietta di Nagy (47') sembrava potere essere decisiva per la qualificazione magiara, vista anche la successiva espulsione di Nondi (62'), invece era Duarte (85') a rimettere in bilico la gara e portarla ad un passo dai supplementari. Al 94' però Favorov segnava il gol della definitiva qualificazione per il Puskask Akademia. La Fiorentina arriva dal primo match di campionato pareggiato per 1-1 in casa del Parma ( reti al 22' del primo tempo di Man, al 30' della ripresa pari di Biraghi).

Grande attesa per le notti europee, con 8 squadre italiane protagoniste della stagione alle porte. Ben 527 match totali per le tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla nuova UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale a partire dal 17 settembre, quando debutterà ufficialmente il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase e, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025,dai play off dei preliminari di agosto, il 20/21 e 27/28, ai primi incontri della nuova classifica unicafino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 25 settembre.

Torna l'appuntamento con la UEFA Champions League. La padrona di casa è la signora dell’Europa di Sky Federica Masolin, alla conduzione del suo Champions League Show il martedì e il mercoledì di Coppa dalle 20 e dalle 23 e, per la prima giornata, anche il giovedì. Nello studio pre e postpartita, i campioni della squadra di Sky Sport analizzeranno i match del giorno mentre gli inviati saranno sui campi per le interviste e gli aggiornamenti live. Le notizie da tutti i campi saranno affidate a Mario Giunta, insider della competizione con statistiche e curiosità. Le Coppe proseguono il giovedì con gli studi di UEFA Europa League (anche il mercoledì nella settimana esclusiva) e di UEFA Conference League a partire dalle 20 e dalle 23. In un’ideale linea di continuità rispetto alla Champions, anche di giovedì si divideranno la conduzione Mario Giunta, per i pre e i post partita, e Federica Masolin, che condurrà una nuova rubrica in chiusura della settimana delle Coppe europee: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di UEFA Champions, Europa e Conference League, con i commenti di chi ha vissuto e raccontato per Sky Sport tutte le emozioni delle partite. In studio anche un nuovo volto di Sky Sport, la giovane creator Lisa Offside.