Champions 2024/25 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Ultime tappe nella corsa a un posto nelle competizioni UEFA 2024/2025. Martedì 27 e mercoledì 28 agosto doppio appuntamento con le sfide di ritorno dei playoff di UEFA Champions League, live su Sky Sport e in streaming su NOW

Martedì alle 21 saranno tre le partite che decideranno chi prenderà parte alla massima competizione europea: Galatasaray-Young Boys (Sky Sport 254 e in streaming su NOW ), Sparta Praga-Malmoe (Sky Sport Max 205 e Sky Sport 253 e in streaming su NOW ) e Salisburgo-Dinamo Kiev (Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW ).

Mercoledì alle 18.45 sarà la volta di Qarabag-Dinamo Zagabria (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 in streaming su NOW ), alle 21 Stella Rossa-Bodo Glimt (Sky Sport Max 205 e Sky Sport 254 in streaming su NOW ) e Slovan Bratislava-Midtjilland (Sky Sport Calcio 202 in streaming su NOW ). Sempre alle 21 anche Slavia Praga-Lille: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Grande attesa per le notti europee, con 8 squadre italiane protagoniste della stagione alle porte. Ben 527 match totali per le tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla nuova UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale a partire dal 17 settembre, quando debutterà ufficialmente il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase e, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025,dai play off dei preliminari di agosto, il 20/21 e 27/28, ai primi incontri della nuova classifica unicafino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 25 settembre.

Martedì 27 agosto, alle ore 21:00, si preannuncia una serata intensa per gli appassionati di calcio con tre partite cruciali. Il Galatasaray si troverà di fronte agli svizzeri dello Young Boys in un match decisivo, dopo aver perso la gara di andata per 2-3. Questa partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 254 per chi segue via satellite e fibra, e in streaming su NOW e Sky Go, con Antonio Nucera alla telecronaca. Entrambe le squadre puntano alla loro seconda qualificazione consecutiva, ma lo Young Boys parte favorito grazie ai gol di Monteiro e al rigore realizzato da Ugrinic nella sfida precedente.

In contemporanea, lo Sparta Praga sfiderà il Malmoe. Con un vantaggio di 2-0 dalla gara di andata, i cechi sono determinati a tornare in Champions League dopo 18 anni di assenza. Questa partita sarà visibile su Sky Sport Max 205 e Sky Sport 253, oltre che su NOW e Sky Go, con Luca Mastrorilli al microfono. Gli svedesi del Malmoe, tuttavia, faranno di tutto per ribaltare il risultato e assicurarsi un posto nella massima competizione europea dopo appena due stagioni di assenza.

Sempre alle 21:00, il Salisburgo ospiterà la Dinamo Kiev. Gli austriaci, forti del 2-0 conquistato all'andata, sono a un passo dalla loro sesta qualificazione consecutiva. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio 202, NOW e Sky Go, con Federico Botti alla telecronaca.

Il giorno successivo, mercoledì 28 agosto, la Champions riprende alle 18:45 con il confronto tra Qarabag e Dinamo Zagabria. Gli azeri dovranno compiere un'impresa per ribaltare il pesante 0-3 subito all'andata, sperando di tornare in Champions League dopo sei stagioni. Questo incontro sarà trasmesso su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 253, e sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go, con Christian Giordano alla telecronaca.

Alle 21:00, la Stella Rossa di Belgrado tenterà di ribaltare l'1-2 subito all'andata contro i norvegesi del Bodo Glimt. Questo match sarà disponibile su Sky Sport Max 205 e Sky Sport 254, con Filippo Benincampi al commento. I serbi cercano la loro seconda qualificazione consecutiva, mentre i norvegesi puntano alla loro prima storica partecipazione alla fase a gironi.

Sempre alle 21:00, il Slovan Bratislava affronterà i danesi del Midtjylland dopo un pareggio per 1-1 nell'andata. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio 202 e, come sempre, sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go, con Manuel Favia alla telecronaca. I slovacchi non partecipano alla Champions League da ben 31 anni, mentre i danesi sperano di tornarci dopo un'assenza di tre stagioni.

MARTEDÌ 27 AGOSTO

ore 21:00 GALATASARAY vs YOUNG BOYS (and. 2-3)

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva NOW e Sky Go

Telecronaca Antonio Nucera

Entrambe per cercare la seconda qualificazione consecutiva. Gli svizzeri hanno vinto 3-2 all'andata con doppietta di Monteiro e rigore di Ugrinic.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 205 e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva NOW e Sky Go

Telecronaca Luca Mastrorilli

Cechi per tornare in Champions dopo 18 anni. Svedesi per tornarci dopo 2 sole stagioni. Lo Sparta Praga ha vinto 2-0 all'andata



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Botti

Austriaci per tornare in Champions per la sesta volta consecutiva. Ucraini per tornarci dopo 2 stagioni. Il Salisburgo ha vinto 2-0 all'andata

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

ore 18.45 QARABAG vs DINAMO ZAGABRIA (and. 0-3)

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva NOW e Sky Go

Telecronaca Christian Giordano

Azeri per tornare in Champions dopo 6 stagioni. Croati per tornarci dopo una sola stagione. Hanno vinto 3-0 all'andata: Kulenovic (2) e Marko Pjaca, ex Juve.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 205 e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva NOW e Sky Go

Telecronaca Filippo Benincampi

Serbi in cerca della secoda qualificazione Champions consecutiva. Norvegesi per la prima storia qualificazione. Hanno vinto 2-1 all'andata



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva NOW e Sky Go

Telecronaca Manuel Favia

Slovacchi per tornare in Champions dopo 31 anni. Danesi per tornarci dopo 3 stagioni. All'andata terminò 1-1 con entrambi i gol nella ripresa.

