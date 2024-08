Basket Argento Vivo, su Sky Sport a 20 anni dalla finale Olimpica di Atene

Arriva in esclusiva su Sky Cinema l’ultimo film di Sofia Coppola, PRISCILLA, in onda lunedì 26 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Tratto dall’autobiografia di Priscilla Presley “Elvis and Me”, il film narra il racconto alternativo e privato di una delle donne più famose e invidiate al mondo, la regina...