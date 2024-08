America's Cup 2024: Inizia la Louis Vuitton Cup - Tutte le Regate in Diretta su Sky e NOW

Entra finalmente nel vivo, nelle acque di Barcellona, la 37esima edizione dell’America’s Cup, la manifestazione velica mondiale più iconica, seguita e amata, con le regate della Louis Vuitton Cup.

Da giovedì 29 agosto, si accende su Sky e in streaming su NOW sul canale 205 Sky Sport America’s Cup, interamente dedicato, 24 ore su 24, alla copertura live delle regate, agli studi di approfondimento che introducono e commentano ogni giornata di gare. Inoltre su Sky Sport America’s Cup è presente una ricca programmazione sulla storia della manifestazione, con la riproposizione delle regate più emozionanti delle precedenti edizioni e una serie di documentari destinati ai grandi personaggi della vela. Giovedì 29 agosto, alle 13.15 e 13.30 i primi due episodi di “Wind & Win – Conoscere la vela”, quattro puntate per avvicinarsi al mondo delle barche a vela con la passione di Guido Meda e la competenza di Mauro Pelaschier (già timoniere di Azzurra) a bordo di una imbarcazione Grand Soleil.

Dopo la fase delle regate preliminari, si inizia a competere per la classifica del primo dei due Round Robin della Louis Vuitton Cup, che qualificheranno quattro imbarcazioni per la fase delle semifinali (14-19 settembre). Il tifo degli appassionati italiani proverà a spingere il team di Luna Rossa verso le fasi decisive della manifestazione.

Il ROUND ROBIN si svolgerà dal 29 agosto all'11 settembre, dove ogni team affronterà tutti gli avversari una volta per girone (due eliminatori). Le ragate saranno esclusivamente in match race e vedranno la partecipazione dei cinque challenger (tra cui Luna Rossa) e del defender (Team New Zealand). Tuttavia, il risultato degli incontri con il defender non sarà conteggiato. Al termine del round robin, il team che si classificherà ultimo sarà eliminato, mentre i restanti quattro accederanno alle semifinali, con il top team che avrà il diritto di scegliere il suo avversario. Le SEMIFINALI, che si terranno dal 14 al 23 settembre, vedranno i quattro challenger che hanno superato i Round Robin affrontarsi in regate a Match Race. In questa fase, vince chi raggiunge per primo 5 punti. Infine, le FINALI, previste dal 27 settembre al 7 ottobre, vedranno i due challenger finalisti scontrarsi nella Finale della Louis Vuitton Cup. Vince il primo che raggiunge 7 punti. Il vincitore avrà il diritto di sfidare il Defender Emirates Team New Zealand nel Louis Vuitton 37^ America’s Cup Match.

Sul canale Sky Sport America’s Cup in diretta gli studi di presentazione prima della giornata di gare (giovedì 29 e venerdì 30 dalle 13.45 anche su Sky Sport 24, sabato 31 e domenica 1° dalle 13.30), il racconto live delle regate (dalle 14 alle 16.30, giovedì 29 e venerdì 30 anche in simulcast su Sky Sport Uno) e gli studi di commento post gara (giovedì 29 e venerdì 30 dalle 17 anche su Sky Sport 24, sabato 31 e domenica 1° dalle 16.30).

Le telecronache saranno di Guido Meda, Giovanni Bruno, Gabriele “Ganga” Bruni e Flavia Tartaglini. Francesca Zambon sarà l’inviata a Barcellona.

Su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport, il racconto dell’America’s Cup è quotidiano, con aggiornamenti, collegamenti, highlights e interviste.

PROGRAMMAZIONE LOUIS VUITTON CUP SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 29 agosto

Dalle 13.45 Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup (anche su Sky Sport 24)

Dalle 14.00 Round Robin, 1^ giornata (anche su Sky Sport Uno)

Dalle 17.00 Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Venerdì 30 agosto

Dalle 13.45 Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup (anche su Sky Sport 24)

Dalle 14.00 Round Robin, 2^ giornata (anche su Sky Sport Uno)

Dalle 17.00 Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Sabato 31 agosto

Dalle 13.30 Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Dalle 14.00 Round Robin, 3^ giornata

Dalle 16.30 Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Domenica 1° settembre

Dalle 13.30 Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Dalle 14.00 Round Robin, 4^ giornata

Dalle 16.30 Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

