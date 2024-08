Super Weekend in Diretta Sky Sport NOW: Formula 1 a Monza, MotoGP, Calcio e Tennis

Una due giorni senza precedenti con il meglio dello sport mondiale da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Dalla Serie A alla Premier League, dallo US Open di tennis all'America's Cup di vela, dal Gran Premio d'Italia in Formula 1 a quello d'Aragona in MotoGP. Eventi impossibili da perdere!

Il weekend a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre per molti significa il rientro dalle ferie. Quale modo migliore per ripartire di uno dei weekend più ricco di sport nella storia di Sky? Si inizia sabato mattina con le prove libere di MotoGp al Gran Premio d’Aragona e, a seguire, quelle sul circuito di Monza per il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Ci si sposta poi in Inghilterra, a Londra, per Arsenal-Brighton in Premier League e poi vicino a Birmingham per The British Masters di golf. Prosegue intanto a Barcellona la Louis Vitton Cup con la 3^ giornata di Round Robin – dalle 14.00 su Sky Sport America’s Cup, mentre alle 17.00 ci si sposta tutti a New York all’Arthur Ash per la 6^ giornata dello US Open di tennis. In alternativa, sempre alle 17.00 si può “viaggiare” fino a Cape Town per seguire la storica sfida del rugby fra Springboks e All Blacks. La terza giornata di Serie A precede la pausa delle nazionali. Sabato sera su Sky e in streaming su NOW, alle 18.30, Lecce-Cagliari. La domenica le emozioni aumentano con il triplo appuntamento dei motori che raggiungono il loro momento chiave: alle 14.00 la gara di MotoGP, alle 15.00 la Formula 1 e alle 20.55 la Race 2 dell’Indycar a Milwakee. Doppio big match per il calcio con Manchester United-Liverpool alle 17.30 e Juventus-Roma alle 20.45.

Juventus-Roma is back - Ritornano i big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K. Il primo già questa domenica: Juventus-Roma in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Le altre partite di Serie A del Super Weekend di Sky saranno Lecce-Cagliari, in diretta sabato 31 agosto alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e Genoa-Verona, in diretta domenica 1^ settembre alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

L'emozionante weekend di calcio estero - Si torna in campo in Inghilterra per la 3^ giornata di Premier League. Primo match sabato alle 13.30 Arsenal-Brighton in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Alle 16.00 Leicester-Aston Villa su Sky Sport Calcio e NOW, alle 18.30 West Ham-Manchester City su Sky Sport Uno e NOW. Domenica alle 14.30due incontri, con Newcastle-Tottenham, live su Sky Sport Calcio e NOW e Chelsea-Crystal Palace su Sky Sport Arena e NOW, la giornata si chiude alle 17.00 con il big match di giornata: Manchester United-Liverpool su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW. Il weekend di Bundesliga vede sabato, alle 15.30, Werder Brema-Borussia Dortmund su Sky Sport 256 e NOW e alle 18.30 Bayer Leverkusen-Lipsia su Sky Sport 256 e NOW. Chiude la giornata Bayern Monaco-Friburgo,in diretta domenica dalle 17.30 su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Weekend indimenticabile per gli appassionati di motori - In arrivo il fine settimana più atteso per gli appassionati di Formula 1: sul leggendario circuito di Monza il Gran Premio d’Italia. Un weekend adrenalinico ed emozionante che Sky seguirà minuto per minuto coninterviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità, su Sky e in streaming su NOW. Sabato, al termine delle qualifiche che sanciranno il poleman del GP, Frederic Vasseur, Team Principal di Ferrari, sarà ospite speciale di Paddock Live Show. Nel weekend anche il nuovo appuntamento anche del Motomondiale, che sbarca in Spagna per il Gran Premio di Aragona, dodicesima gara dell’anno. Sempre nel weekend si vola negli Stati Uniti, con il sedicesimo appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series.

Il grande tennis dello US Open - Appuntamento con il grande tennis su Sky e in streaming su NOW, per la 144^ edizione dello US Open, quarto Slam della stagione. In programma, ogni giorno, fino a 6 canali dedicati su Sky e NOW, con Sky Sport Tennis “campo centrale” insieme a Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre, la possibilità di seguire in diretta tutte le partite su tutti i campi grazie a Sky Sport Plus per i clienti Sky e ad Extra Match per i clienti NOW. Ampio spazio agli approfondimenti con Sky Tennis Show, lo studio dedicato alle analisi dei match grazie alle voci dei grandi campioni e alla tecnologia di Sky Sport.

Lo spettacolo dell'America's Cup - Entra nel vivo, nelle acque di Barcellona, la 37^ edizione dell’America’s Cup, la manifestazione velica mondiale più iconica, seguita e amata, con le regate della Louis Vuitton Cup. Su Sky e in streaming su NOW il canale 205 Sky Sport America’s Cup, interamente dedicato, 24 ore su 24, alla copertura live delle regate, agli studi di approfondimento che introducono e commentano ogni giornata di gare. Inoltre su Sky Sport America’s Cup è presente una ricca programmazione sulla storia della manifestazione, con la riproposizione delle regate più emozionanti delle precedenti edizioni e una serie di documentari destinati ai grandi personaggi della vela.

The Rugby Championship - Entrano nel vivo le sfide per le Nazionali dell’emisfero meridionale, anche quest’anno protagoniste del The Rugby Championship. La 3^ giornata, sabato 31 agosto, vede alle 17.00, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, il Sudafrica ospitare gli All Blacks della Nuova Zelanda all’”Emirates Airline Park” di Johannesburg. A mezzanotte è la volta della sfida tra l’Argentina e l’Australia. La diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, dall’ “Estadio Jorge Luis Hirschi” di Buenos Aires.

Il DP World Tour fa tappa in Inghilterra - La 29^edizione del torneo The British Masters si terrà sul percorso del “The Belfry Hotel & Resort” a Sutton Coldfield, in Inghilterra. Ben otto gli italiani impegnati in questo torneo: Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise e Filippo Celli.

Super Weekend, la programmazione di Sky Sport

Sabato 31 agosto inizia con l'adrenalina della MotoGP alle 10:05, con le Prove libere 2 del GP d’Aragon trasmesse su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Subito dopo, alle 10:45, ci saranno le Qualifiche del GP d’Aragon, sempre sugli stessi canali. La mattinata prosegue con la Formula 1: alle 12:30 potrai seguire la terza sessione di Prove Libere del GP d’Italia su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Per chi è appassionato di calcio, alle 13:30 su Sky Sport Calcio, si potrà seguire il match di Premier League tra Arsenal e Brighton. Gli amanti del golf potranno invece sintonizzarsi su Sky Sport Golf per la terza giornata del British Masters.

Nel pomeriggio, alle 14:00, la vela prende il palco con la Louis Vuitton Cup 2024, Round Robin 3a giornata. Se preferisci l'adrenalina delle moto, alle 14:55, torna la MotoGP con la Sprint del GP d’Aragon, trasmessa su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Alla stessa ora, per gli appassionati di Bundesliga, c'è la partita tra Werder Brema e Borussia Dortmund su Sky Sport 258. Alle 16:00, occhi puntati sulle Qualifiche del GP d’Italia di Formula 1, che saranno trasmesse su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Se preferisci il calcio, alle 16:00 su Sky Sport Calcio, potrai seguire Leicester contro Aston Villa.

La giornata sportiva prosegue con la sesta giornata dell'US Open di tennis alle 17:00 su Sky Sport Tennis. Alle 18:30, la Serie A entra in scena con Lecce contro Cagliari, disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre in Bundesliga si gioca Bayer Leverkusen contro Lipsia su Sky Sport 258. Per chiudere la giornata di Premier League, sempre alle 18:30, ci sarà il match tra West Ham e Manchester City su Sky Sport Uno.

Domenica 1 settembre inizia alle 13:00 con la quarta giornata del British Masters su Sky Sport Golf. Alle 14:00, due grandi eventi in contemporanea: la quarta giornata della Louis Vuitton Cup 2024 di vela e la gara del GP d’Aragon di MotoGP, entrambe trasmesse su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Alle 14:30, doppio appuntamento con la Premier League: Newcastle contro Tottenham su Sky Sport Calcio e Chelsea contro Crystal Palace su Sky Sport Arena.

La gara del GP d’Italia di Formula 1 alle 15:00 sarà sicuramente uno degli eventi clou, visibile su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Il pomeriggio prosegue alle 17:00 con la settima giornata dell'US Open su Sky Sport Tennis. Alle 17:30, la Premier League continua con la sfida tra Manchester United e Liverpool su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Sempre alle 17:30, in Bundesliga, ci sarà Bayern Monaco contro Friburgo su Sky Sport 251.

La serata prosegue con Genoa contro Verona per la Serie A alle 18:30 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Alle 19:55, potrai seguire il FIA World Endurance Championship dagli Stati Uniti su Sky Sport MotoGP. Il match clou della Serie A tra Juventus e Roma andrà in onda alle 20:45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La giornata si conclude con la Indycar alle 20:55 con la Milwaukee Race 2 su Sky Sport F1 e alle 22:00 con il baseball MLB, Arizona-LA Dodgers su Sky Sport 255.

Sabato 31 agosto

ore 10.05: MotoGP, GP d’Aragon , Prove libere 2 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

, Prove libere 2 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 10.45: MotoGP, GP d’Aragon , Qualifiche su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

, Qualifiche su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 12.30: Formula 1, GP d’Italia , Prove Libere 3 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

, Prove Libere 3 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 13.30: Premier League, Arsenal-Brighton su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 13.30: Golf, British Masters , 3a giornata su Sky Sport Golf

, 3a giornata su Sky Sport Golf ore 14.00: Vela, Louis Vitton Cup 2024 , Round Robin 3a giornata

, Round Robin 3a giornata ore 14.55: MotoGP, GP d’Aragon , Sprint su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

, Sprint su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 15.30: Bundesliga, Werder Brema-Borussia D. su Sky Sport 258

su Sky Sport 258 ore 16.00: Formula 1, GP d’Italia , Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport4K

, Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport4K ore 16.00: Premier League, Leicester-Aston Villa su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 17.00: Tennis, US Open , 6a giornata su Sky Sport Tennis

, 6a giornata su Sky Sport Tennis ore 17.00: Rugby, The Rugby Championship, Sudafrica-All Blacks su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 18.30: Serie A, Lecce-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K ore 18.30: Bundesliga, Bayer Leverkusen-Lipsia su Sky Sport 258

su Sky Sport 258 ore 18.30: Premier League, West Ham-Manchester City su Sky Sport Uno

Domenica 1^ settembre

ore 13.00: Golf, British Masters , 4a giornata su Sky Sport Golf

, 4a giornata su Sky Sport Golf ore 14.00: Vela, Louis Vitton Cup 2024 , Round Robin 4a giornata

, Round Robin 4a giornata ore 14.00: MotoGP, GP d’Aragon , Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

, su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 14.30: Premier League, Newcastle-Tottenham su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 14.30: Premier League, Chelsea-Crystal Palace su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 15.00: Formula 1, GP d’Italia , Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 17.00: Tennis, US Open , 7a giornata su Sky Sport Tennis

, 7a giornata su Sky Sport Tennis ore 17.30: Premier League, Manchester United-Liverpool su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K ore 17.30: Bundesliga, Bayern M.-Friburgo su Sky Sport 251

su Sky Sport 251 ore 18.30: Serie A, Genoa-Verona su Sky Sport Uno, Sky Sport 252

su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 ore 19.55: FIA World Endurance Championship , USA su Sky Sport MotoGP

, su Sky Sport MotoGP ore 20.45: Serie A, Juventus-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K ore 20.55: Indycar , Milwaukee Race 2 su Sky Sport F1

, Race 2 su Sky Sport F1 ore 22.00: MLB, Arizona-LA Dodgers su Sky Sport 255

