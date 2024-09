RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 da Verona in diretta su Sky Uno, TV8 e NOW

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 torna, per l’ottava edizione consecutiva, a decretare il Power Hit dell'estate 2024 in diretta dall’Arena di Verona. L'evento musicale più atteso dell'estate italiana, sta arrivando a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8! Martedì 3 Settembre, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate del 2024.

Il 3 settembre, l’evento musicale più atteso dell’estate e che ha registrato sold-out, porterà sul palco tutti i brani che hanno contraddistinto la stagione estiva 2024, insieme a tante grandi sorprese. La line up completa degli artisti che saranno sul palco:

ALESSANDRA AMOROSO,

ALFA,

ANGELINA MANGO,

ANNA,

ANNALISA,

ARTICOLO 31,

BIGMAMA,

BNKR44,

BOOMDABASH,

CAPO PLAZA,

COMA_COSE,

ELODIE,

EMIS KILLA,

EMMA,

FEDEZ,

FRANCESCO GABBANI,

GAIA,

GEOLIER,

GHALI,

GIGI D'ALESSIO,

GUÈ,

IRAMA,

MAHMOOD,

NEGRAMARO,

NOEMI,

PAOLA & CHIARA,

ROSE VILLAIN,

SOPHIE AND THE GIANTS,

TANANAI,

THE KOLORS,

TONY EFFE.

Il 3 settembre 2024 verrà decretato il power hit dell’estate 2024, ovvero la canzone vincitrice del premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024”, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dall’Anfiteatro veronese. Oltre ad esso, verranno attribuiti ulteriori premi, dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE: il premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI”, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024 (dati Gfk); il premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI”, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024; il premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE”, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024; il premio “RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024”, all'album più venduto nel periodo 25 agosto 2023 al 29 agosto 2024 (dati Gfk).

Il Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5 verrà presentato da due volti di RTL 102.5 e già conosciuti sul palco dell’Arena di Verona: Matteo Campese, in onda dalle 15:00 alle 17:00 su RTL 102.5 con il programma "The Flight", affiancato da Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su RTL 102.5 e Radio Zeta.

Il 3 settembre, a partire dalle ore 21:00, sarà possibile seguire il Power Hits Estate in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.