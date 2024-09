Bruno Barbieri 4 Hotel, con la nuova stagione sfide ed esclusive scoperte su Sky e NOW

Bruno Barbieri ricomincia a esplorare e a giudicare l’accoglienza e l’ospitalità made in Italy con le nuove appassionanti sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, che riparte con gli episodi inediti dall’8 settembre ogni domenica in esclusiva su Sky e in streaming su NOW .

Gli albergatori di tutto il Paese sono pronti a sfidarsi proponendo le proprie idee e formule capaci di conquistare e abbinare la tradizione più riconoscibile della Penisola con le nuove frontiere dell’hôtellerie, la promozione del territorio con il confort per la clientela.

Lo Chef stellato torna protagonista della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione gli hotel e i rispettivi albergatori, che devono sapersi distinguere all’interno del “match” oltre che nei rispettivi territori per le loro idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. Albergatori di tutta Italia messi a “durissima” prova da Bruno: nessuno come lui riesce a mettere in difficoltà responsabili e personale delle strutture con le sue richieste, nessuno è in grado quanto lui di adocchiare anche il difetto più nascosto. Ma soprattutto, Bruno è l’unico che può giudicare con eleganza, severità e precisione il loro stile e il loro modo di fare accoglienza, il vero biglietto da visita dell’Italia.

Bruno Barbieri 4 Hotel è un viaggio ipnotico e imperdibile che nel corso degli episodi ha toccato gli angoli di tutta la Penisola e che ora finalmente arriva anche in Sardegna per due episodi straordinari in due delle zone più ricercate dai turisti di tutto il mondo: la splendida Cagliari, capoluogo di regione, e la costa meridionale, che sarà al centro del primo episodio di questo nuovo ciclo. E poi ancora Bruno andrà alla ricerca delle nuove idee del settore in altre destinazioni come Genova, la zona del Lago di Bolsena (in provincia di Viterbo), la Riviera del Brenta (poco lontano da Venezia), Napoli, Valdobbiadene (dalle parti di Treviso, nella zona delle colline dell’Unesco) e Trentino.

«Abbiamo messo dei test che altro che 007... a me Daniel Craig fa, come si dice a Bologna, una soletta. - ha dichiarato Bruno Barbieri durante la presentazione - L'hôtellerie italiana è cambiata moltissimo, ma siamo ancora agli inizi; prima i partecipanti avevano paura, mentre ora è chiaro che vincono tutti. Con 4 Hotel abbiamo iniziato una crociata e abbiamo raccolto in alcune stanze fino a 70, 80 pezzi di plastica. Tornando a 4 Hotel, tra le ragioni del successo c'è sicuramente il sistema dei tormentoni, primo tra tutti l'ossessione per il topper. E tra le novità da non perdere c'è almeno una nuova fissazione: la stagionalità delle lenzuola, che non dovrebbero essere sempre le stesse per tutti i periodi dell'anno. Il programma, poi, comincerà a muoversi verso luoghi sempre meno battuti rispetto agli itinerari più tipici; come in questa edizione sarà per il lago di Bolsena, nel viterbese. Non è il lago di Como o il lago di Garda però ha un suo fascino. Per il futuro, invece, tanto Meridione. Per me la Calabria va raccontata ancora di più; voglio parlare molto di Sud, soprattutto fuori dal periodo luglio-agosto. Cosa aspettarsi invece dalla puntata a Napoli? Ho trovato una città cambiata, e gli albergatori erano molto agguerriti: li ho dovuti tenere a freno, erano tutti belli spinti.»

Otto nuovi episodi – dall’8 settembre ogni domenica alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – durante i quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore, come sempre prestando grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

GLI HOTEL DEL PRIMO EPISODIO – SARDEGNA, COSTA SUD

Elena Sofia è la direttrice del Nora Club Hotel & Spa , hotel a 4 stelle situato a 800 metri dal mare e a 900 dal sito archeologico di Nora . È un complesso costruito attorno alla piscina e circondato da un parco molto curato e vario. Tutte le camere, ampie ed arredate con uno stile country-chic ricercato e ricco di dettagli, hanno accesso autonomo dal giardino e godono di uno spazio verde privato . Elena è una donna molto sicura e preparata , ha seguito un master in hotel management e fatto pratica in molte strutture importanti prima di dedicarsi all’ hotel della sua famiglia . L’ identità sarda e le sue eccellenze sono al centro della filosofia del Nora Club , con un arredo composto da elementi e materiali locali , un giardino ricco di piante autoctone e un ristorante che cucina esclusivamente prodotti del territorio .





è la del , hotel a situato a dal mare e a . È un complesso costruito attorno alla e circondato da un e vario. Tutte le camere, ed arredate con uno stile ricercato e ricco di dettagli, hanno dal giardino e godono di uno . è una donna molto e , ha seguito un e fatto pratica in molte prima di dedicarsi all’ . L’ e le sue sono al centro della , con un da elementi e materiali , un di piante e un che cucina esclusivamente . Gianmario è il direttore degli Orti di Nora , hotel rurale a Santa Margherita di Pula che fa degli spazi esterni il suo più grande punto di forza: l’hotel infatti è composto da due piscine , due vigneti , un grande orto e uno spazio che ospita diversi animali come struzzi , alpaca e cervi , che rendono la struttura meta preferita di famiglie . Gianmario , che ha iniziato il suo percorso nel mondo dell’ hôtellerie come portiere notturno fino a diventare direttore di un hotel, definisce “ creativo ” lo stile degli Orti di Nora perché all’interno delle camere e sulle facciate della struttura stessa sono presenti diversi murales che raccontano la cultura sarda .





è il , hotel a che fa degli il suo più grande punto di forza: l’hotel infatti è composto da , , un e uno spazio che ospita diversi animali come , e , che rendono la struttura meta preferita di . , che ha iniziato il suo percorso nel mondo dell’ come fino a diventare di un hotel, definisce “ ” lo stile degli perché all’interno delle camere e sulle facciate della struttura stessa sono presenti diversi che raccontano la . Mattia è il direttore del Capo Blu Boutique Hotel di Santa Margherita di Pula , a 800 metri dal mare. La struttura in passato era una delle discoteche più famose del sud della Sardegna ed è stata trasformata in hotel una decina d'anni fa . Mattia , romano di nascita, gestisce la struttura dal 2020 insieme al padre : afferma di essere un perfetto “ local advisor ”, in grado di organizzare numerose attività per far scoprire la Sardegna e la Costa del Sud . Il Capo Blu è una struttura curata in ogni dettaglio : tutti gli spazi sono studiati per essere funzionali e confortevoli , le camere e le aree comuni sono eleganti e con elementi di design , e inoltre l’hotel ospita spesso installazioni di artisti locali , rendendosi promotore delle realtà vicine . Il pool-bar è adibito a zona colazioni di mattina e a cocktail bar di sera.





è il di , a dal mare. La struttura in passato era una delle del sud della Sardegna ed è stata trasformata in hotel una . , romano di nascita, gestisce la struttura dal insieme al : afferma di essere un perfetto “ ”, in grado di organizzare numerose per far scoprire la e la . Il è una struttura curata in ogni : tutti gli spazi sono studiati per essere e , le camere e le aree comuni sono e con , e inoltre l’hotel ospita spesso , rendendosi promotore delle . Il è adibito a zona di mattina e a di sera. Gabriele è il direttore dell’hotel Stele di Nora, situato a pochi passi dal centro storico di Pula. La posizione permette agli ospiti di godere del mare e della natura della Costa del Sud avendo tutte le comodità e i servizi offerti dalla città. Gabriele, originario di Pula, si dedica completamente all’hotel ed è molto sicuro della sua struttura. L'hotel si sviluppa su due piani: al primo piano le camere, al secondo una piscina con spiaggia artificiale e cocktail bar da cui si gode di un'ottima vista. La struttura è caratterizzata da un arredo moderno e minimal, che conferisce però un aspetto elegante.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel” ZUCCHETTI, DR Automobiles, CHEFLINE, Caleffi®, SKY BUSINESS. BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Condotto da: Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Nicola Lorenzi, Giovanni Piccione, Mauro Sucato, Leonardo Diana, con la collaborazione di Irene Cioffi.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL - Dall’8 settembre ogni domenica alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.



