La Coppa Champions nei negozi Sky di Bologna e Bergamo, Europa League a Roma.

Le leggendarie coppe ufficiali della UEFA Champions League e della UEFA Europa League stanno per fare ritorno nei negozi Sky, pronte a incantare gli appassionati di calcio con una serie di tappe imperdibili nelle città di Bologna, Bergamo e Roma. Questo tour offre un'occasione irripetibile per tutti gli amanti del calcio di vivere un momento di pura emozione: potranno ammirare da vicino i trofei che rappresentano l'apice del calcio europeo e immortalarsi in un selfie da campioni, immaginando di vederli sollevare dalla propria squadra del cuore nella prossima stagione.

L'evento non è solo un'occasione per celebrare la passione calcistica, ma anche per sentirsi più vicini ai grandi momenti che hanno fatto la storia delle competizioni europee. Vedere di persona questi simboli di gloria sportiva è un modo per riaccendere i sogni e le speranze di ogni tifoso, che sogna di vedere la propria squadra trionfare sui campi più prestigiosi d'Europa.

In parallelo, SkySport si prepara a offrire una copertura senza precedenti delle principali competizioni europee, garantendo agli spettatori un accesso esclusivo a un totale di 185 delle 203 partite stagionali della UEFA Champions League. E non finisce qui: tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League saranno trasmesse in esclusiva, permettendo agli appassionati di seguire ogni istante di azione, gol e colpi di scena. Con Sky, il calcio europeo entra direttamente nelle case degli italiani, regalando emozioni uniche e la possibilità di vivere ogni match come se si fosse sugli spalti.

Non perdere questa straordinaria opportunità: vieni nei negozi Sky, respira l'atmosfera delle grandi notti europee e preparati a una stagione di calcio indimenticabile, con Sky al tuo fianco per portarti dove il calcio è leggenda.

Champions League

9 e 10 settembre : Bologna , negozio Sky c/o Centro Commerciale Shopville Gran Reno

: , negozio Sky c/o 11 settembre : Bergamo , negozio Sky, Via Tiraboschi 54

: , negozio Sky, Dal 12 al 14 settembre: Bologna, negozio Sky, Via Indipendenza 27A

Europa League

19 settembre : Roma , negozio Sky c/o Centro Commerciale Maximo Shopping Center

: , negozio Sky c/o 20 settembre: Roma, negozio Sky, Viale Marconi 197

LA STAGIONE DELLE COPPE EUROPEE SU SKY SPORT

Grande attesa per le notti europee, con 8 squadre italiane protagoniste della stagione alle porte. Ben 527 match totali per le tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla nuova UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale a partire dal 17 settembre, quando debutterà ufficialmente il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase e, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025,dai play off dei preliminari di agosto,, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 25 settembre.

Apre la settimana l’appuntamento con la UEFA Champions League. La padrona di casa è la signora dell’Europa di Sky Federica Masolin, alla conduzione del suo Champions League Show il martedì e il mercoledì di Coppa dalle 20 e dalle 23 e, per la prima giornata, anche il giovedì. Nello studio pre e postpartita, i campioni della squadra di Sky Sport analizzeranno i match del giorno mentre gli inviati saranno sui campi per le interviste e gli aggiornamenti live. Le notizie da tutti i campi saranno affidate a Mario Giunta, insider della competizione con statistiche e curiosità. Le Coppe proseguono il giovedì con gli studi di UEFA Europa League (anche il mercoledì nella settimana esclusiva) e di UEFA Conference League a partire dalle 20 e dalle 23. In un’ideale linea di continuità rispetto alla Champions, anche di giovedì si divideranno la conduzione Mario Giunta, per i pre e i post partita, e Federica Masolin, che condurrà una nuova rubrica in chiusura della settimana delle Coppe europee: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di UEFA Champions, Europa e Conference League, con i commenti di chi ha vissuto e raccontato per Sky Sport tutte le emozioni delle partite. In studio anche un nuovo volto di Sky Sport, la giovane creator Lisa Offside.

Sulla rete in chiaro del gruppo Sky TV8 HD (alla posizione 8 digitale terrestre, TivùSat e 125 Sky) torna il calcio con la Uefa Europa League, e novità assoluta di questa stagione, la Uefa Champions League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno. Uno studio pre partita per entrare nel vivo della gara, e nel post partita di Champions League, i commenti a caldo e gli highlights di tutte le partite del torneo. Primo appuntamento mercoledì 18 Settembre alle 21 con PSG-Girona.

Tutto questo con un dream team che racconterà passo dopo passo l’intera stagione, la squadra del commento di Sky Sport, la più forte di sempre, con tante conferme e cinque nuovi “convocati”: il grande ritorno su Sky Sport di uno dei commentatori più esperti, interessanti, pungenti del panorama televisivo, Zvonimir Boban, gli arrivi di due tra le migliori “seconde voci” del commento calcistico, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi, e il debutto in Italia del talentuoso Blerim Dzemaili. Per la prima volta in tv, su Sky Sport arriva anche l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, Michele Padovano, che sarà anche protagonista di un nuovo documentario autobiografico sulla sua storia sportiva e sulla drammatica vicenda umana del calvario giudiziario di cui è stato vittima, prima della completa assoluzione dopo 17 anni. Nuovo ingresso anche nella grande squadra dei telecronisti di Sky Sport: arriva Stefano Borghi. Tra i talent, tornano anche i commenti autorevoli di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Nando Orsi. Al centro del racconto i giornalisti della redazione di Sky Sport e gli editorialisti più apprezzati dagli abbonati, come la “prima firma” dello studio di Champions League Paolo Condò, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino. E ancora, il top della tecnologia e della qualità di visione,anchegrazie al canale Sky Sport 4K, interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream, oltre alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360 gradi e per arricchire il racconto editoriale negli studi. Sempre disponibili anche Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione, e l’APP Sky Go.

«Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027” - commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Con il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile».

Più squadre, più calcio, più spettacolo. È il claim che introduce la grande campagna Sky dedicata alla nuova UEFA Champions League su Sky Sport, “Il più grande spettacolo del mondo”. Ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e piattaforme digitali, la campagna rappresenta il sequel dei precedenti episodi con protagonista Federica Masolin nei panni di primo ufficiale, in un brillante gioco di metafore tra il mondo del calcio e quello del mare. Il filo conduttore è una missione che si palesa a poco a poco, una fantastica avventuraalla conquista di un tesoro che si cela nei mari del calcio: il nuovo format della massima competizione europea, ancora più avvincente e ricca di top match, al via da settembre su Sky e in streaming su NOW dopo i play off dei preliminari di fine agosto. In scena le 5 squadre italiane qualificate per la prima volta tutte insieme, con la partecipazione straordinaria dei rispettivi “comandanti” e un guest d’eccezione: in ordine di apparizione, Lautaro Martinez (attaccante, capitano dell'Inter e capocannoniere della scorsa stagione di Serie A), Dusan Vlahovic (attaccante della Juventus), Riccardo Orsolini (attaccante del Bologna), Erling Braut Haaland (attaccante del Manchester City e capocannoniere della Premier League inglese 2023-2024), Gianluca Scamacca (attaccante dell'Atalanta) e Mike Maignan (portiere del Milan). La campagna ricorda l’offerta Sky per il prossimo triennio: ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League saranno in esclusiva su Sky in streaming su NOW , oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

SCENOGRAFIA MOZZAFIATO – “Sta succedendo di tutto e lo vedremo insieme”. È la promessa di Federica Masolin e Alessandro Costacurta: la Signora del calcio europeo su Sky, che interpreta eccezionalmente il ruolo di comandante dei mari accanto all’ “ufficiale” Alessandro Costacurta. Cannocchiale alla mano, il volto della Champions su Sky guarda insieme a Federica l’avvicinarsi di decine di galeoni all’orizzonte, che per l’occasione troviamo rappresentati, in un set d’eccezione, a bordo della meravigliosa Nave Palinuro della Marina Militare. I “migliori equipaggi d’Europa” rappresentano le squadre in campo da settembre per la massima competizione europea, impegnate fin dal primo giorno in una lunga serie di top match. E tra gli equipaggi spiccano i velieri delle cinque italiane, con ufficiali, forzieri, grandi protagonisti del calcio all’arrembaggio e palloni “sparati” da un galeone all’altro come fossero colpi di cannone. La metafora è immediata: lo spettacolo della UEFA Champions League quest’anno è assicurato. La campagna segue i precedenti episodi, che hanno visto anche la partecipazione del volto della Premier League su Sky Paolo Di Canio, vestito da ufficiale per ricordare insieme a Federica tutta l’offerta della nuova Stagione Calcio di Sky: oltre alle Coppe Europee, tre match su 10 a turno della Serie A Enilive, con almeno 30 delle migliori 76 partite, la Serie C NOW e le esclusive della Premier League inglese e della Bundesliga tedesca.

