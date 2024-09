Tennis Davis Cup 2024 su Sky e NOW 🎾 Italia in Campo e tutte le altre sfide del Group Stage in Diretta

Il grande tennis è sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky con la Davis Cup, giunta alla 112esima edizione di una storia lunga e carica di fascino. Su Sky e in streaming su NOW. tutte le sfide del Group Stage, la fase a gironi che promuoverà 8 nazionali alle Finali di Malaga, dal 19 al 24 novembre. L’attenzione sarà soprattutto sull’Italia, che sarà impegnata nel gruppo A contro il Brasile (mercoledì 11 settembre), l’Olanda (venerdì 13 settembre) e il Belgio (domenica 15 settembre). La sede del girone sarà Bologna, le sfide saranno ospitate dall’Unipol Arena.

Grande novità: su Sky e NOW si potranno seguire tutte le sfide del Group Stage anche degli altri gironi, sui canali Sky Sport 251 e 252 (da martedì a giovedì) e 257 e 258 (da venerdì a domenica). Nel gruppo B di Valencia saranno impegnate Spagna, Australia, Francia e Repubblica Ceca; nel gruppo C di Zuhai si sfideranno Germania, USA, Cile e Slovacchia, mentre nel gruppo D di Manchester si incroceranno Gran Bretagna, Canada, Argentina e Finlandia.

Mercoledì, venerdì e domenica, le giornate con l’Italia in campo, alle 14.30 ecco “Studio Coppa Davis”, in onda su Sky Sport Tennis e NOW, in diretta da Bologna con Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti, oltre agli inviati Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro. Al termine del match appuntamento con lo “Studio Coppa Davis” di fine giornata, in onda sempre su Sky Sport Tennis e NOW. La “squadra tennis” di Sky che racconterà da Bologna le sfide del gruppo A sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto per le telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci e Stefano Pescosolido.

Su Sky Sport 24 appuntamenti speciali all’interno delle edizioni delle 12.30, 13.30 e 19.30, oltre a collegamenti per news, aggiornamenti e interviste nel corso della giornata.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!

La programmazione della DAVIS CUP in diretta su Sky e in streaming su NOW:

Martedì 10 settembre , alle ore 15 si terrà Olanda-Belgio trasmesso su Sky Sport Tennis , Sky Sport Uno e NOW , mentre alle ore 14 ci sarà Canada-Argentina su Sky Sport 251 e NOW . Alle ore 8 sarà il turno di Germania-Slovacchia su Sky Sport 252 e NOW , seguito alle ore 16 da Australia-Francia su Sky Sport 252 e NOW .





, alle si terrà trasmesso su , e , mentre alle ci sarà su e . Alle sarà il turno di su e , seguito alle da su e . Mercoledì 11 settembre , alle ore 14.30 , è previsto lo Studio Coppa Davis su Sky Sport Tennis , Sky Sport Uno e NOW , mentre alle ore 15 si potrà assistere a ITALIA-Brasile sugli stessi canali, seguito ancora dallo Studio Coppa Davis . Alle ore 14 ci sarà Gran Bretagna-Finlandia su Sky Sport 251 e NOW , mentre alle ore 5 si giocherà USA-Cile su Sky Sport 252 e NOW . Infine, alle ore 16 , Repubblica Ceca-Spagna sarà trasmesso su Sky Sport 252 e NOW .





, alle , è previsto lo su , e , mentre alle si potrà assistere a sugli stessi canali, seguito ancora dallo . Alle ci sarà su e , mentre alle si giocherà su e . Infine, alle , sarà trasmesso su e . Giovedì 12 settembre , alle ore 15 , sarà la volta di Olanda-Brasile su Sky Sport Tennis , Sky Sport Uno e NOW , mentre alle ore 14 ci sarà Canada-Finlandia su Sky Sport 251 e NOW . Alle ore 5 , l'incontro Germania-Cile sarà trasmesso su Sky Sport 252 e NOW , seguito alle ore 16 da Australia-Repubblica Ceca su Sky Sport 252 e NOW .





alle , sarà la volta di su , e , mentre alle ci sarà su e . Alle , l'incontro sarà trasmesso su e , seguito alle da su e . Venerdì 13 settembre , lo Studio Coppa Davis tornerà alle ore 14.30 su Sky Sport Tennis , Sky Sport Uno e NOW , seguito alle ore 15 da ITALIA-Belgio sugli stessi canali e dallo Studio Coppa Davis a seguire. Alle ore 14 , Gran Bretagna-Argentina sarà trasmesso su Sky Sport 251 e NOW , mentre alle ore 8 ci sarà USA-Slovacchia su Sky Sport 252 e NOW , e alle ore 16 l'incontro Francia-Spagna su Sky Sport 252 e NOW .





, lo tornerà alle su , e , seguito alle da sugli stessi canali e dallo a seguire. Alle , sarà trasmesso su e , mentre alle ci sarà su e , e alle l'incontro su e . Sabato 14 settembre , alle ore 15 , si terrà Belgio-Brasile su Sky Sport Tennis e NOW , mentre alle ore 14 si giocherà Argentina-Finlandia su Sky Sport 251 e NOW . Alle ore 8 , l'incontro Germania-USA sarà trasmesso su Sky Sport 252 e NOW , e alle ore 16 ci sarà Francia-Repubblica Ceca su Sky Sport 252 e NOW .





alle , si terrà su e , mentre alle si giocherà su e . Alle , l'incontro sarà trasmesso su e , e alle ci sarà su e . Domenica 15 settembre, lo Studio Coppa Davis tornerà alle ore 14.30 su Sky Sport Tennis e NOW, seguito alle ore 15 da ITALIA-Olanda sugli stessi canali e dallo Studio Coppa Davis subito dopo. Alle ore 14, si giocherà Gran Bretagna-Canada su Sky Sport 251 e NOW, mentre alle ore 5 ci sarà Cile-Slovacchia su Sky Sport 252 e NOW. Infine, alle ore 11, l'incontro Australia-Spagna sarà trasmesso su Sky Sport 252 e NOW.

Tutti gli incontri e gli eventi potranno essere seguiti in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Martedì 10 settembre

ore 15 Olanda-Belgio Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW ore 14 Canada-Argentina Sky Sport 251 e NOW

ore 8 Germania-Slovacchia Sky Sport 252 e NOW

ore 16 Australia-Francia Sky Sport 252 e NOW

Mercoledì 11 settembre

ore 14.30 Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 15 ITALIA-Brasile Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW a seguire Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 14 Gran Bretagna-Finlandia Sky Sport 251 e NOW

ore 5 USA-Cile Sky Sport 252 e NOW

ore 16 Repubblica Ceca-Spagna Sky Sport 252 e NOW

Giovedì 12 settembre

ore 15 Olanda-Brasile Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW ore 14 Canada-Finlandia Sky Sport 251 e NOW

ore 5 Germania-Cile Sky Sport 252 e NOW

ore 16 Australia-Repubblica Ceca Sky Sport 252 e NOW

Venerdì 13 settembre

ore 14.30 Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 15 ITALIA-Belgio Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW a seguire Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 14 Gran Bretagna-Argentina Sky Sport 251 e NOW

ore 8 USA-Slovacchia Sky Sport 252 e NOW

ore 16 Francia-Spagna Sky Sport 252 e NOW

Sabato 14 settembre

ore 15 Belgio-Brasile Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW ore 14 Argentina-Finlandia Sky Sport 251 e NOW

ore 8 Germania-USA Sky Sport 252 e NOW

ore 16 Francia-Repubblica Ceca Sky Sport 252 e NOW

Domenica 15 settembre



ore 14.30 Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis e NOW

ore 15 ITALIA-Olanda Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW a seguire Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis e NOW

ore 14 Gran Bretagna-Canada Sky Sport 251 e NOW

ore 5 Cile-Slovacchia Sky Sport 252 e NOW

ore 11 Australia-Spagna Sky Sport 252 e NOW

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!