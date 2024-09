Champions League 2024/25 su TV8, ogni turno un Big Match in diretta in chiaro

Il calcio europeo sta per vivere una rivoluzione e TV8 si prepara a portare questa emozionante novità direttamente nelle case degli appassionati italiani. La UEFA Champions League, il torneo più prestigioso per club in Europa, inaugura la stagione 2024/25 con un cambio di formato che promette di trasformare ogni partita in un evento imperdibile. Per la prima volta nella storia della competizione, la fase iniziale si svolgerà con un girone unico, aumentando la posta in gioco e l'imprevedibilità di ogni incontro.

In questo contesto di rinnovamento, TV8 si propone come la nuova casa della Champions League in chiaro in Italia, offrendo una copertura senza precedenti attraverso il programma "TV8 Champions Night". Ogni mercoledì sera, a partire dal 18 settembre 2024, gli appassionati potranno immergersi completamente nell'atmosfera del grande calcio europeo. La serata inizierà alle 20:30 con uno studio pre-partita ricco di analisi e anticipazioni, guidato da Leo Di Bello e Sarah Castellana. Questa coppia di conduttori, affiancata da ospiti d'eccezione tra cui ex calciatori, allenatori ed esperti del settore, accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso le sfide più attese della serata.

Il cuore pulsante di "TV8 Champions Night" sarà la trasmissione in diretta di un big match tra i club più prestigiosi d'Europa. Il primo match vedrà in campo PSG e Girona live dal Parco dei Principi di Parigi. Gli spettatori potranno godersi lo spettacolo del calcio di alto livello comodamente dal proprio divano, con la telecronaca affidata alle voci autorevoli del team di Sky Sport Champions League. Ma l'offerta di TV8 non si limita alla sola partita in diretta. Dopo il fischio finale, lo studio post-partita offrirà dibattiti accesi, interviste esclusive e analisi tattiche approfondite, permettendo ai tifosi di rivivere e comprendere a fondo ogni aspetto della sfida appena conclusa, così come di tutte le gare giocate al martedì e al mercoledì.

LA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Più squadre, più calcio, più spettacolo: le grandi stelle d’Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky. Ormai manca davvero pochissimo, dal 17 settembre su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove Coppe Europee, 51 imperdibili notti UEFA per 527 partite live totali, un’avventura unica da vivere come allo stadio.

Ripartenza al top tra storia e innovazione: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League portano in campo un nuovo format, che moltiplicherà emozioni e suspence. Grande attesa per le 8 squadre italiane protagoniste delle tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale che offrirà più partite e più scontri tra le big già nella fase iniziale.

E, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol. Una nuova, lunga avventura che si estenderà fino al 2027 e che Sky Sport racconterà giorno dopo giorno grazie a una copertura editoriale unica: la settimana dei match verrà analizzata a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle otto squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match.

