Andrea Duilio (Sky): «Champions in esclusiva. Investimento per una stagione straordinaria»

Una grande parata di stelle ha caratterizzato la serata organizzata da Sky in vista dell'arrivo delle Coppe europee. Dal 17 settembre, le principali stelle del calcio scenderanno in campo nella Casa dello Sport di Sky. Per celebrare l'inizio della stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, che prevede 185 partite in esclusiva su 203, così come della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, entrambe con tutte le 342 partite in esclusiva, si è tenuto un grande evento al “Garden Senato” di Milano. La serata è stata arricchita dalla performance del mezzosoprano Elena Pervoz, accompagnata da tre coristi che hanno interpretato l'inno della Champions League.

Sul palco, insieme all'AD di Sky Italia, Andrea Duilio, all'EVP Sport Marzio Perrelli e al direttore di Sky Sport Federico Ferri, si sono alternati Federica Masolin e i membri della squadra che racconterà oltre 500 partite in 51 serate di calcio imperdibili su Sky e Now. Tra loro, spiccano figure come il “mister” Fabio Capello, la novità Zvone Boban, Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta e Beppe Bergomi.

Tra gli ospiti presenti c'erano l'amministratore delegato dell'Inter, Marotta e Antonello, il direttore generale dell'Atalanta, Marino, l'ad del Sassuolo, Carnevali, il presidente della Lega Pro, Marani, il dirigente della Juventus, Francesco Calvo, Evelina Christillin, membro dell’Esecutivo UEFA e del Consiglio FIFA, oltre allo chef e personaggio televisivo Alessandro Borghese. Erano presenti anche numerosi volti di Sky Sport 24 e Sky TG24.

L'ad Andrea Duilio ha sottolineato l'impegno di Sky nell'innovare e diversificare la propria offerta. Ha evidenziato i recenti lanci di prodotti come Sky Mobile e Sky Stream, che hanno riscosso successo. Ha anche annunciato la nuova stagione di X-Factor e la presentazione di 'M, il figlio del secolo', sottolineando l'ottima accoglienza ricevuta. Per quanto riguarda la Champions League, Duilio ha rimarcato il suo ruolo centrale nella strategia di Sky, definendola un contenuto esclusivo premium e un punto di forza della stagione sportiva. Infine, riguardo alle squadre italiane impegnate nelle coppe, ha espresso la sua preferenza per la squadra che dimostra di vincere costantemente, facendo riferimento in modo implicito alla squadra di Sky Sport.

Più squadre, più calcio, più spettacolo: le grandi stelle d’Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky. Ormai manca davvero pochissimo, dal 17 settembre su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove Coppe Europee, 51 imperdibili notti UEFA per 527 partite live totali, un’avventura unica da vivere come allo stadio.

Ripartenza al top tra storia e innovazione: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League portano in campo un nuovo format, che moltiplicherà emozioni e suspence. Grande attesa per le 8 squadre italiane protagoniste delle tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale che offrirà più partite e più scontri tra le big già nella fase iniziale. E, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol. Una nuova, lunga avventura che si estenderà fino al 2027 e che Sky Sport racconterà giorno dopo giorno grazie a una copertura editoriale unica: la settimana dei match verrà analizzata a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle otto squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match.

Si parte martedì 17 settembre con il debutto della nuova UEFA Champions League e la sua “league phase”, con le affascinanti sfide del girone unico, il campionato d’Europa. Nelle due serate a settimana dedicate alla più prestigiosa delle Coppe Europee, il martedì e il mercoledì - anche giovedì 19 settembre, nella settimana inaugurale - la Signora d’Europa Federica Masolin condurrà Champions League Show, lo studio pre e postpartita con le leggende del calcio che compongono la squadra di Sky Sport, per analizzare e approfondire i temi di tutti i match stimolando il dibattito calcistico. Paolo Condò sarà la “prima firma” giornalistica, mentre Mario Giunta - conduttore anche dello studio di Europa League, tutti i giovedì - proporrà notizie, statistiche, curiosità e spazi di approfondimento. Gli inviati dai campi garantiranno aggiornamenti tempestivi e interviste ai protagonisti, con una novità: in occasione di alcuni match, condurranno anche dei pre e postpartita dedicati al singolo evento, per garantire a tutte le gare più rilevanti una grande copertura anche in caso di sovrapposizioni. Il giovedì sarà il giorno di UEFA Europa League e UEFA Conference League, in versione rinnovata e ancora più dinamica: per la prima il via alle sfide avverrà eccezionalmente di mercoledì, il 25 settembre; per la seconda, il 3 ottobre.

“Allenata” da mister Fabio Capello, scende in campo per raccontare le Coppe europee la grande squadra dei talent di Sky Sport: Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Blerim Dzemaili, Massimo Gobbi, Giancarlo Marocchi, Michele Padovano, Lorenzo Minotti, Riccardo Montolivo, Fernando Orsi e Aldo Serena. Un team da sogno che in bacheca può vantare un totale di ben 11 trofei di UEFA Champions League. Tra le novità in squadra due nuovi arrivi, il telecronista Stefano Borghi e la giovane creator Lisa Offside.

Uno show che inizia prima dei match, entra nel vivo dell’evento e prosegue oltre i novanta minuti di gioco grazie alla copertura non stop di Sky Sport 24 e delle sue finestre sempre aperte con vista sull’Europa. Grande attenzione come sempre alla tecnologia: sarà possibile vivere l’atmosfera e l’adrenalina dei più straordinari palcoscenici del calcio europeo grazie a innovative inquadrature aeree con Robycam, droni dedicati e camere Mini Ultra Motion da bordocampo. Sviluppo e sperimentazione per migliorare anche nel corso della stagione la visione dei match prodotti da Sky Sport, come i nuovi “slomo” iperdefiniti e l’implementazione della realtà aumentata direttamente sulle azioni in campo. E ancora, gli effetti audio entreranno in una nuova dimensione, per rendere ancora più immersiva e completa l’esperienza di visione. Il tutto con il meglio della tecnologia e della qualità di visione, grazie al canale Sky Sport 4K, per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream. Disponibili anche per le Coppe Europee Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione, e l’APP Sky Go.

LA SETTIMANA DI COPPE SU SKY - Nelle settimane dedicate alle Coppe UEFA, Sky Sport garantirà come sempre una copertura ricca e capillare, che non si limiterà alle partite, ma scatterà fin dai giorni che precedono le sfide europee. Tutto quello che c’è da sapere sarà sul canale all news Sky Sport 24: dai collegamenti dai ritiri delle squadre italiane e dei principali club internazionali agli allenamenti in diretta e alle interviste ad allenatori e giocatori. In particolare, dal lunedì al venerdì, alle 14, spazio a Euro Show, condotto da Valentina Mariani e Niccolò Omini; mentre ogni lunedì alle 21 appuntamento con Champions League Preview, per tutte le anticipazioni sui temi della settimana di Coppe. Si scenderà in campo nelle serate del martedì e del mercoledì, con un triplo appuntamento in compagnia di Champions League Show, che alle 18 e alle 19.30 guiderà gli appassionati verso il calcio d’inizio delle sfide pomeridiane e serali, quelle delle 18.45 e delle 21. A seguire, dalle 23, highlights, commenti, interviste e aggiornamenti postpartita, per non perdere neanche un istante delle emozioni delle gare. Un appuntamento che vedrà anche la presenza di ospiti eccezionali, guest star non solo appartenenti al mondo del calcio. Il tutto in uno studio futuristico, dove la realtà aumentata arricchirà e completerà il racconto editoriale e consentirà al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360 gradi. Nei giovedì di Coppa,i pre e i postpartita di UEFA Europa League e UEFA Conference League saranno condotti da Mario Giunta. Dal martedì al giovedì alle 18.45, Campo Aperto Europa, spazio di approfondimento sulle Coppe con collegamenti, news e interviste. Il martedì e il mercoledì, a mezzanotte, After Party, con i commenti dei talent di Sky Sport nello studio di Federica Masolin, che condurrà anche una nuova rubrica in chiusura della settimana europea, il giovedì: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di sfide continentali, con i commenti di chi ha vissuto in prima persona le emozioni delle partite, per rivivere tutto il meglio delle Coppe. Oltre ai talent, protagonisti del racconto i giornalisti di Sky Sport e le firme confermate anche per questa stagione, tra cui Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino.

Highlights, risultati e classifiche nell’appuntamento del martedì, mercoledì e giovedì all’una di notte con Goleador Europa. Speciali, approfondimenti, partite storiche e produzioni originali arricchiranno l’offerta per gli abbonati: in occasione della prima giornata sarà in onda una puntata speciale di Federico Buffa Talks, una conversazione del narratore con il direttore Federico Ferri, dedicata alle storie che ci hanno fatto emozionare “nelle notti di Coppe e di campioni”.

DIGITAL, SOCIAL E UN NUOVO BRANO ORIGINALE PER SKY - Dopo una stagione che ha visto il sito skysport.it diventare un punto di riferimento per gli appassionati del calcio europeo, sta per ripartire anche sui canali digitali di Sky Sport una grande stagione dedicata alle Coppe. Il focus sarà sempre più incentrato sulla copertura dell’evento live, sull’approfondimento di qualità e sulla sinergia con i talent. Si riparte dalle importanti performance del sito, tra cui 10 milioni di Utenti Unici, 70 milioni di Pageviews e 33 milioni di Video Views. Massiccia anche la copertura garantita dagli account social ufficiali di Sky Sport, che nella passata stagione hanno collezionato circa 5mila post, 82 milioni di interazioni e oltre 600 mila video views. Senza dimenticare la grande novità Sky Sport Insider, la “sala della lettura” della Casa dello Sport, il nuovo spazio editoriale di approfondimento del sito con le firme più prestigiose e i campioni della squadra di Sky Sport, e la newsletter quotidiana Spoiler.

E ancora, FantaChampions Sky Sport, il fantacalcio sulla UEFA Champions League. Ogni fantallenatore potrà pronosticare i risultati dei match e scegliere quali calciatori schierare per ogni partita: quattro, più un quinto che verrà selezionato dal viceallenatore, che sarà scelto dal fantallenatore.

Inoltre, per il lancio del nuovo format della UEFA Champions League, il rapper Shade, pseudonimo di Vito Ventura, ha composto per Sky un brano originale che unisce la sua passione per la musica a quella per il calcio. Shade è anche un attore, doppiatore e freestyler, noto per il suo stile ironico e le sue abilità di scrittura.

IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO DEL MONDO – È on air la grande campagna Sky dedicata alla nuova UEFA Champions League su Sky Sport, “Il più grande spettacolo del mondo”. Ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e piattaforme digitali, la campagna rappresenta il sequel dei precedenti episodi con protagonista Federica Masolin nei panni di primo ufficiale, in un brillante gioco di metafore tra il mondo del calcio e quello del mare. Il filo conduttore è una missione che si palesa a poco a poco, una fantastica avventuraalla conquista di un tesoro che si cela nei mari del calcio: il nuovo format della massima competizione europea, ancora più avvincente e ricca di top match. In scena le 5 squadre italiane qualificate per la prima volta tutte insieme, con la partecipazione straordinaria dei rispettivi “comandanti”: in ordine di apparizione, Lautaro Martinez (attaccante, capitano dell'Inter e capocannoniere della scorsa stagione di Serie A), Dusan Vlahovic (attaccante della Juventus), Riccardo Orsolini (attaccante del Bologna), Gianluca Scamacca (attaccante dell'Atalanta) e Mike Maignan (portiere del Milan). “Sta succedendo di tutto e lo vedremo insieme”: è la promessa di Federica Masolin, che interpreta eccezionalmente il ruolo di comandante dei mari accanto all’ “ufficiale” Alessandro Costacurta. Cannocchiale alla mano, il volto della Champions su Sky guarda insieme a Federica l’avvicinarsi di decine di galeoni all’orizzonte, che per l’occasione sono rappresentati, in un set d’eccezione, a bordo della meravigliosa Nave Palinuro della Marina Militare. I “migliori equipaggi d’Europa” rappresentano le squadre in campo da settembre per la massima competizione europea, impegnate fin dal primo giorno in una lunga serie di top match. E tra gli equipaggi spiccano anche i velieri delle cinque italiane, con ufficiali, forzieri, grandi protagonisti del calcio all’arrembaggio e palloni “sparati” da un galeone all’altro come fossero colpi di cannone. La metafora è immediata: lo spettacolo della UEFA Champions League quest’anno è assicurato.

LA CASA DEL CALCIO E DELLE COPPE EUROPEE - Il grande calcio italiano e internazionale è protagonista nella Casa dello Sport di Sky sette giorni su sette, con una stagione 2024/25 da oltre 1.900 match e più di 4.000 ore di diretta, inclusi gli studi di analisi e approfondimento. Su Sky e in streaming su NOW la Serie A Enilive - tre partite su dieci a giornata collocate in nuovi slot serali, il ritorno dei big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big -, la Serie C NOW e in esclusiva la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca. Sky è anche la casa delle maggiori competizioni europee per club degli sport di squadra più amati: oltre ai tre tornei UEFA anche l’EuroLeague e l’EuroCup di basket e la CEV Champions League maschile e femminile di volley.

