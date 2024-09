X Factor 2024 - La Grande Festa della Musica, al via su Sky e NOW

Da giovedì 12 settembre su Sky e in streaming su NOW , inizia la grande festa della musica di X Factor con un’edizione attesissima e piena di sorprese. Tanti volti nuovi riempiranno il palco dell’edizione 2024 dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che vedrà il suo culmine con la finalissima, che per la prima volta nella storia internazionale del format si svolgerà in esterna, nella meravigliosa Piazza del Plebiscito a Napoli. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli, ricco di ospiti e spettacolo, in uno dei luoghi architettonici e artistici più amati e visitati del Paese.

Anche quest’anno centinaia di artisti si sono presentati alle Audizioni all’Allianz Cloud di Milano col sogno di mostrare il proprio talento e creare un percorso il più lungo possibile, e qui hanno incontrato il nuovo cast di X Factor.

Giorgia, una delle voci più incredibili e amate della musica italiana, che arriva nella famiglia di X Factor con un ruolo inedito, alla guida di questa edizione: nelle selezioni salirà sul palco per introdurre e chiudere le serate, ma sarà anche nel backstage con il difficile compito di spronare e consigliare i ragazzi un secondo prima del loro ingresso sul palco e di accoglierli appena conclusa l’esibizione, qualunque sia stato l’esito del voto.

Anche il tavolo dei quattro giudici di questa edizione è totalmente inedito. In tre a #XF2024 fanno il loro esordio assoluto in giuria: Achille Lauro, una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi con la sua inconfondibile identità, da protagonista del mondo urban-street è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell’arte; Jake La Furia, artista sorprendente e multicanale, rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi, prima di una applauditissima e attesissima reunion – avvenuta proprio nel gennaio 2024, dopo 10 anni – dei Club Dogo, protagonisti di un tour di grande successo nei palazzetti e negli stadi; e Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota per i suoi successi discografici nel duo Paola & Chiara con cui ha pubblicato 8 album in studio, 4 album internazionali e 3 raccolte e con cui è tornata protagonista assoluta della scena musicale dal Sanremo 2023, dove erano in gara con la hit Furore, fino a oggi, quando stanno spopolando con il brano Festa totale.

È un ritorno, invece, quello dell’acclamatissimo Manuel Agnelli, che indossa nuovamente i panni di giudice arricchito da un’esperienza di 5 edizioni già vissute sempre da protagonista alla ricerca della vittoria; la sua è una poliedrica biografia artistica: cantautore, musicista e produttore discografico, fondatore e frontman della rock band italiana Afterhours.

Per i giudici il lavoro sarà come sempre complesso e pieno di imprevisti. Inizieranno il loro intensissimo lavoro con le varie fasi delle selezioni: all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico come “quinto giudice” (anzi, un vero e proprio “senato”, come lo ha definito Achille Lauro nel corso delle puntate), i quattro – apparsi sin da subito affiatati, complici e brillanti – ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti di quest’anno nelle AUDIZIONI – per tre giovedì, 12, 19 e 26 settembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Una fase durante la quale i ragazzi si presenteranno ai giudici e al pubblico sugli spalti con brani inediti o cover, ma soprattutto portando sul palco una grande varietà di generi: pop, urban, musica d’autore e rock in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, atmosfere elettroniche e altri momenti più intimi grazie a performance accompagnate da pianoforti e arpeggi di chitarra. Per tutti loro, l’obiettivo sarà ottenere i tre fatidici sì utili per proseguire il proprio percorso. Potrebbe però bastarne anche solo uno per conquistare lo step successivo: da quest’anno, infatti, i giudici avranno in mano uno speciale X Pass, un bonus da assegnare a un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al proprio Bootcamp.

Quindi sarà il momento delle due serate di BOOTCAMP (3 e 10 ottobre), il secondo livello delle selezioni, in cui ogni giudice troverà gli 11 artisti che avrà scelto nella propria squadra più, ovviamente, il proprio X Pass. È lo step delle ambitissime ma temutissime sedie, quello per i giudici più duro in assoluto perché li obbliga a compiere degli switch tra gli artisti “provvisoriamente” promossi, e quest’anno sarà per loro ancora più insidioso: le sedie a loro disposizione saranno soltanto quattro, e ciò comporterà per i giudici ancora più switch e con essi ancora più dubbi e riflessioni più o meno tormentate.

Chiudono la fase di selezioni le HOME VISIT, ultimo livello prima dei Live, appuntamento carico di tensione e atteso per giovedì 17 ottobre: quattro aspiranti concorrenti per ciascun giudice, che negli ultimi serratissimi momenti si giocheranno il tutto per tutto, esibendosi nuovamente per ottenere la chance di partecipare alle puntate in diretta nel terzetto che comporrà ciascuna squadra ufficiale. Sarà poi il momento di LIVE SHOW dal Teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre. A concludere l’edizione poi, l’attesissima FINALE evento a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 5 dicembre.

X Factor 2024: capo progetto Paola Costa, produttore esecutivo Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari.

