La UEFA Champions League su NOW: 185 Partite in Esclusiva con l'offerta Pass Sport

Se pensi di aver visto tutto, la nuova UEFA Champions League è ancora di più. È il claim della nuova campagna di NOW dedicata allaregina delle competizion ieuropee, la UEFA Champions League. Da oggi online sulle principali piattaforme digitali, la campagna - ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency - parte proprio nel giorno in cui ha inizio su Sky e in streaming su NOW l’avventura della massima competizione continentale con il nuovo format: un totale di 185 partite in esclusiva su 203 a stagione, inclusi i preliminari dei playoff di agosto. Notti epiche, giocate iconiche e chi, la storia, la vuole scrivere: la campagna mette in scena tutto questo, in un ideale percorso che dai momenti leggendari del passato arriva fino alla grande stagione europea che sta per iniziare.

Dalla prima rete nella competizione di Del Piero, che avviò il cammino dei bianconeri fino alla trionfale finale di Roma, all’iconica volée di Zidane che consegnò al Real Madrid la coppa nel 2002, fino ad arrivare ai gol di Inzaghi e Milito, perle decisive per la conquista del titolo di Milan e Inter. La storia scritta lascia il posto alla storia da scrivere, con gli eroi di oggi pronti a prendersi la scena nel torneo a girone unico, con 5 squadre italiane impegnate per la prima volta in UEFA Champions League, rappresentate nella campagna da protagonisti d’eccezione: Lautaro Martinez (attaccante, capitano dell'Inter e capocannoniere della scorsa stagione di Serie A), Mike Maignan (portiere del Milan), Dusan Vlahovic (attaccante della Juventus), Riccardo Orsolini (attaccante del Bologna) e Gianluca Scamacca (attaccante dell'Atalanta), un parterre de rois a cui si aggiunge anche Paulo Dybala, condottiero della Roma alla conquista della UEFA Europa League.

EUROPA E TANTO ALTRO – Protagoniste della campagna NOW anche UEFA Europa League e UEFA Conference League,perché “NOW è ancora di più”.Lo show europeo sarà totale, con tutte le partite di entrambe le competizioni in streaming solo su NOW, grazie anche aDiretta Gol, un’avventura a 360 gradi che vedrà ben 3 italiane pronte a sfidare le avversarie nei maggiori stadi europei: Roma, Lazio e Fiorentina, chiamate a competere con le 72 squadre che popoleranno la “League Phase” delle rivoluzionate competizioni, anch’esse a girone unico.

Europa ma non solo, con l’offerta di NOW che continua anche con tutto lo Sport di Sky in diretta. La Serie A Enilive con tre partite su dieci a giornata collocate in nuovi slot serali, il ritorno dei big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big; la Serie C NOW e i grandi campionati internazionali in esclusiva di Premier League inglese e Bundesliga tedesca, senza dimenticare le Produzioni Originali firmate Sky Sport.

Credits Sky Creative Agency per la campagna “NOW UEFA Champions League Re-cup

Agency: Sky Creative

Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano

Creative Director: Mario Esposito / Domenico Montemurro

Head of Business: Manuela Bandiera

Head of Production: Annalisa Orsi

Head of Brand & Strategy Claudia Strada

Senior Account Director: Simone Lucarelli

Art director: Camilla Bortolotti, Luca Villa

Copywriter: Francesco Arena, Niccolò Bossi

Executive Producer: Giorgio Zattoni

Producer: Nicolò Piovano

Regia: Andrea Linke

Postproduzione: you are



Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming