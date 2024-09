Champions 2024/25 - Diretta Esclusiva Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

E’ arrivato finalmente il momento di scoprire la nuova UEFA Champions League 2024/2025. Tra martedì 17 e giovedì 19 settembre, la prima giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 17 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Una nuova, lunga avventura che si estenderà fino al 2027 e che Sky Sport racconterà giorno dopo giorno grazie a una copertura editoriale unica: la settimana dei match verrà analizzata a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match.

Si inizia martedì 17 settembre alle 18.45 sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo in casa contro il PSV (Sky Sport Uno,Sky Sport 252,Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alle 21 debutto anche per il Milan che, al Giuseppe Meazza, ospiterà il Liverpool (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 18.45, sarà la volta del Bologna,in casa contro lo Shakhtar (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alle 21 l’Inter sarà impegnata in casa del Manchester City: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Infine giovedì alle 21 toccherà all’Atalanta, in casa contro l’Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio, insieme a Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news, Fabio Capello (martedì e giovedì), la grande novità Zvonimir Boban (martedì), Alessandro Del Piero (martedì), Alessandro Costacurta (mercoledì e giovedì), Esteban Cambiasso (mercoledì) e Paolo Di Canio (mercoledì e giovedì).

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2024



Studio - Champions League Show: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news. Studio - Post partita Juventus-PSV : Giorgia Cenni, Luca Marchegiani e Michele Padovano



: Giorgia Cenni, Luca Marchegiani e Michele Padovano ore 17.30: “ Anteprima Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 18.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 20.00: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport 4K ore 20.50: “ Post partita Juventus-PSV ” Sky Sport 24

” Sky Sport 24 ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “ Champions League show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 18.45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

BSC Young Boys vs Aston Villa FC: Paolo Ciarravano

Juventus vs PSV Eindhoven: Andrea Marinozzi

ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: JUVENTUS vs PSV

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan , commento Luca Marchegiani

bordocampo Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Giorgia Cenni



ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: YOUNG BOYS vs ASTON VILLA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Nicola Roggero



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



AC Milan vs Liverpool FC : Riccardo Gentile

FC Bayern München vs GNK Dinamo: Dario Massara

Real Madrid C.F. vs VfB Stuttgart: Davide Polizzi

Sporting Clube de Portugal vs LOSC Lille: Filippo Benincampi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go : Riccardo Gentile Dario Massara Davide Polizzi Filippo Benincampi ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: MILAN vs LIVERPOOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Fabio Caressa , commento Beppe Bergomi

bordocampo Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: REAL MADRID vs STOCCARDA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Antonio Nucera



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: BAYERN MONACO vs DINAMO ZAGABRIA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Pietro Nicolodi

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Pietro Nicolodi



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: SPORTING LISBONA vs LILLE
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Luca Mastrorilli

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Luca Mastrorilli

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

Studio - Champions League Show : Federica Masolin, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.



: Federica Masolin, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news. ore 18: “Champions League Show” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 20: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport 4K ore 23: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K



Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



AC Sparta Praha vs FC Salzburg: Alessandro Sugoni

Bologna FC 1909 vs FC Shakhtar Donetsk: Federico Zancan



ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: BOLOGNA vs SHAKHTAR D.
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi
bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi

bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi



ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: SPARTA PRAGA vs SALISBURGO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Christian Giordano



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



Celtic FC vs ŠK Slovan Bratislava: Luca Mastrorilli

Club Brugge KV vs Borussia Dortmund : Gianluigi Bagnulo

Paris Saint-Germain vs Girona FC: Antonio Nucera



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: PSG vs GIRONA
[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Massimo Marianella

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Massimo Marianella



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: BRUGES vs BORUSSIA DORTMUND
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Paolo Redi

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Redi



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: CELTIC vs SLOVAN
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Paolo Ciarravano

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024

Studio - Champions League Show : Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.



: Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news. ore 18: “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20: “ Champions League Show” Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 23: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24: “Champions League show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Feyenoord vs Bayer 04 Leverkusen: Riccardo Gentile

FK Crvena Zvezda vs SL Benfica: Dario Massara

ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: FEYENOORD vs BAYER LEVERKUSEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Pietro Nicolodi



ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: STELLA ROSSA vs BENFICA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Nicola Roggero

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Nicola Roggero



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: Diretta Gol
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



AS Monaco vs FC Barcelona: Paolo Ciarravano

Atalanta BC vs Arsenal FC: Maurizio Compagnoni

Atlético de Madrid vs RB Leipzig: Davide Polizzi

Stade Brestois 29 vs SK Sturm Graz : Christian Giordano



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: ATALANTA vs ARSENAL
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Riccardo Montolivo
bordocampo Massimiliano Nebuloni, Filippo Benincampi

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Andrea Marinozzi , commento Riccardo Montolivo

bordocampo Massimiliano Nebuloni, Filippo Benincampi



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: MONACO vs BARCELLONA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Antonio Nucera

bordocampo Francesco Cosatti



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: ATLETICO MADRID vs LIPSIA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Nicolò Ramella

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Nicolò Ramella



ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 1a Giornata: BREST vs STURM GRAZ
Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Alessandro Sugoni

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Alessandro Sugoni

