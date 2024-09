Sky Sport Motori (19 - 22 Settembre) | F1 Singapore, MotoGP Misano, SuperBike Cremona, GT Monza

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di Formula 1 e GTWC. Italia al centro delle più importanti competizioni a due ruote. Si scende in pista per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2024 del Motomondiale che torna al circuito Marco Simoncelli di Misano per il secondo appuntamento dell’anno: il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Tappa italiana anche per la Superbike, con il Round d’Italia sul circuito di Cremona

APPUNTAMENTI – Continua il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio di Singapore. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri sul circuito cittadino di Marina Bay, con la prima sessione di prove libere in programma alle 11.30 e la seconda alle 13. Sabato mattina alle 11.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 15. Domenica la gara, terza della stagione in notturna, in esclusiva live dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend in pista anche la F1 Academy. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Sempre domenica ottavo appuntamento stagionale del Fanatec GT World Challenge, il campionato automobilistico dedicato alle vetture GT3 che questo weekend sbarcherà al circuito di Monza. Domenica dalle 15.30 la gara in diretta su Sky Sport Arena e su NOW

Da giovedì 19 settembre a domenica 22 settembre sarà un weekendtutto da vivere su Sky e in streaming su NOW, con contenuti speciali e interviste esclusive realizzate dalla squadra di Sky Sport MotoGP per vivere l’avvicinamento a uno dei weekend più attesi dell’anno.

IL SECONDO CAPITOLO DI MISANO – Si parte giovedì con il Motomondiale e la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole con le qualifiche, con la classe regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 13. Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

GLI SPECIALI –Per tutta la settimana del Gran Premio dell’Emilia-Romagna su Sky e NOW contenuti esclusivi per avvicinarsi al weekend di gara. Venerdì 20 settembre alle 17 in onda lo speciale WDW 2024, dedicato all’evento Ducati che si è tenuto a fine luglio a Misano, dove sono stati coinvolti migliaia di tifosi e tutti i team con le “rosse” di Borgo Panigale. Sabato, alle 12, Sanchini & Pasini: le moto tra le mani nel quale i nostri due talent, supportati da due meccanici del team Boscoscuro, ci dimostrano come montare in tempi brevi una moto che partecipa al mondiale Moto2. E ancora, sabato alle 16.45, Expedition Uganda: In Moto Nel Cuore Dell’Africa: questo speciale ci porta nel cuore dell’Africa alla scoperta di un mondo dove le due ruote sono essenziali anche per scopi umanitari.

SUPERBIKE– Continua il campionato 2024 di Superbike, impegnata a Cremona per il Round d’Italia, tutto da vivere su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Sabato Superpole a partire dalle 10.55, con Gara 1 che scatterà alle 14. Domenica Superpole Race alle 11, mentre alle 15.30 si tornerà in pista per Gara 2. In pista durante il finesettimana anche Supersport e WCR.

Per tutto il weekend, continui aggiornamenti live dai circuiti di gara grazie al canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

F1: IL GP DI SINGAPORE IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K

E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 19 SETTEMBRE

Ore 12.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 20 SETTEMBRE

Ore 9.15: F1 Academy - Prove libere

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - Prove libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: F1 Academy - Qualifiche

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: F1 - Prove libere 2

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live Show

Ore 17: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 9: F1 Academy – Gara 1

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - Prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.15 Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 9.30: F1 Academy – Gara 2

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 - Gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 17: Notebook

Ore 17.15: Race Anatomy

FANATEC GT WORLD CHALLENGE: MONZA

LIVE SU SKY SPORT ARENA E IN STREAMING SU NOW

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 15.30: Gara

MOTOMONDIALE: GP DELL’EMILIA-ROMAGNA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 19 SETTEMBRE

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

VENERDI 20 SETTEMBRE

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: WDW 2024

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12: Sanchini & Pasini, la moto tra le mani

Ore 12.30 Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 16.45: Expedition Uganda: In Moto Nel Cuore Dell’Africa

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 8.35: MotoGP - warm up

Ore 9: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 10: Moto3 - gara

Ore 11: Paddock Live

Ore 11.15: Moto2 - gara

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: Grid

Ore 13: MotoGP - gara

Ore 14: Zona Rossa

Ore 15: Race Anatomy MotoGP

Ore 16: Sanchini & Pasini, la moto tra le mani

SUPERBIKE: ROUND D’ITALIA

LIVE SU SKY SPORT ARENA E NOW

VENERDI 20 SETTEMBRE

Ore 10.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 14.05: WCR - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 15.55: Supersport – Superpole

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 12.40: WCR - Gara 1

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 1

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 10.45: pre-Superbike

Ore 11: Superbike - Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 12.40: WCR - Gara 2

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 2

Ore 14.35: post gara

Ore 17.15_ Superpole – Gara 2 (differita)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 21 settembre, il programma dedicato ai motori su TV8 inizia alle ore 10:50 con le qualifiche del GP Emilia Romagna di MotoGP in diretta, seguite alle ore 11:40 dal Paddock Live. Alle ore 12:00 va in onda il Paddock Pass e alle ore 12:15 "I racconti di Valentino", dedicato alla gara di Catalunya 2009 e alla rivalità che ne è scaturita. Alle ore 12:30 si torna in diretta con il Paddock Live e alle ore 12:50 si svolgono le qualifiche della Moto3 del GP Emilia Romagna, sempre in diretta. Alle ore 13:45 sono previste le qualifiche della Moto2 e alle 14:30 il Paddock Live prevede una copertura della Sprint Race di MotoGP, che inizia alle ore 15:00. Alle ore 15:45 seguirà lo show Paddock Live, per poi passare, dalle ore 16:30, alla Formula 1 con il Paddock Live pre qualifiche del GP di Singapore. Le qualifiche di F1 si svolgeranno alle ore 17:00, seguite alle 18:15 dal Paddock Live post qualifiche. Alle ore 18:45 inizia il pre Superbike 2024 Round 10, seguito alle 19:00 dalla gara della WorldSBK Emilia Romagna. La giornata si conclude alle ore 19:35 con il post gara della Superbike.

Domenica 22 settembre, alle ore 10:50 inizia il pre Superbike 2024 Round 10 in diretta, seguito alle ore 11:00 dalla Superpole Race del WorldSBK Italia. Alle ore 11:25 ci sarà il post gara Superbike, seguito alle ore 11:40 dall'informazione sportiva di TV8. Alle ore 12:30 si torna al MotoGP con il Paddock Live, seguito alle 13:00 dal pre gara della Moto3 e dalla gara del GP Emilia Romagna di Moto3 alle ore 13:05. Alle ore 13:55 si terrà la cerimonia del podio della Moto3, seguita dal Paddock Live alle ore 14:00. Alle ore 14:15 inizierà il pre gara della Moto2, con la gara prevista per le 14:20. Il podio della Moto2 sarà alle ore 15:10, seguito dal Paddock Live GP Emilia Romagna. La griglia di partenza della MotoGP sarà alle ore 15:30, mentre la gara del GP Emilia Romagna di MotoGP inizierà alle ore 16:05, con la cerimonia del podio prevista per le ore 16:55. Alle ore 17:00 inizierà il pre Superbike 2024 Round 10, seguito alle ore 17:15 dalla gara del WorldSBK Emilia Romagna e alle ore 17:45 dal post gara Superbike. Infine, alle ore 18:00 il Paddock Live pre gara F1 condurrà fino alla gara del GP Singapore di Formula 1, prevista per le ore 18:30. La giornata si concluderà alle ore 20:15 con la cerimonia del podio F1 2024.

SABATO 21 SETTEMBRE



ore 10:50 Motori Gp Emilia Romagna Motogp Qualifiche 21/09/2024 Live

ore 11:40 Motori Paddock Live Live

ore 12:00 Motori Paddock Pass

ore 12:15 Motori I racconti di Valentino Catalunya 2009 - La rivalita'

ore 12:30 Motori Paddock Live Live

ore 12:50 Motori Gp Emilia Romagna Moto3 Qualifiche 21/09/2024 Live

ore 13:45 Motori Gp Emilia Romagna Moto2 Qualifiche 21/09/2024 Live

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2024 21/09/2024 Live

ore 15:00 Motori Gp Emilia Romagna Motogp Sprint 21/09/2024 Live

ore 15:45 Motori Moto GP Paddock Live Show Live

ore 16:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 17:00 Motori F1 GP Singapore Qualifiche

ore 18:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

ore 18:45 Motori Pre Superbike 2024 Round 10 21/09/2024

ore 19:00 Motori WorldSBK Emilia Romagna

ore 19:35 Motori Post Superbike 2024 Round 10 21/09/2024

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ore 10:50 Motori Pre Superbike 2024 Round 10 22/09/2024 Live

ore 11:00 Motori Superbike 2024 Round 10 Italia - World Sbk Superpole Race 22/09/2024 Live

ore 11:25 Motori Post Superbike Post Superbike 2024 Round 10 22/09/2024 Live

ore 11:40 Informazione Tv8 Sport Live

ore 12:30 Motori Moto GP Paddock Live

ore 13:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 13:05 Motori Moto3 Gara: GP Emilia Romagna

ore 13:55 Motori Podio Gara Moto3

ore 14:00 Motori Paddock Live

ore 14:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 14:20 Motori Moto2 Gara: GP Emilia Romagna

ore 15:10 Motori Podio Gara Moto2

ore 15:15 Motori Paddock Live Gara GP Emilia Romagna

ore 15:30 Motori Moto Gp Grid

ore 16:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 16:05 Motori MotoGP MotoGP Gara: GP Emilia Romagna

ore 16:55 Motori Podio Gara Motogp

ore 17:00 Motori Pre Superbike 2024 Round 10 22/09/2024

ore 17:15 Motori WorldSBK Emilia Romagna

ore 17:45 Motori Post Superbike 2024 Round 10 22/09/2024

ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:30 Motori F1 GP Singapore Gara

ore 20:15 Motori F1 Podio 2024





