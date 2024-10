Volare ✈️ Il Primo Film Diretto da Margherita Buy in Prima TV su Sky Cinema e NOW

Arriva in prima TV su Sky il primo film diretto da Margherita Buy, VOLARE, in onda lunedì 14 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

VOLARE, che segna il debutto alla regia della Buy e la vede protagonista, racconta la storia di AnnaBì, un’attrice di talento la cui vita e carriera sono ostacolate da una delle paure più comuni: quella di volare. Questa fobia le ha impedito di cogliere numerose opportunità professionali, come quella di lavorare con un famoso regista coreano. Per superare il suo terrore, AnnaBì si iscrive a un corso speciale organizzato dalla compagnia di bandiera, dove si ritrova con un gruppo di compagni altrettanto singolari, tutti uniti dallo stesso problema. Tra loro ci sono un dentista in cerca di un vecchio amore in Messico, una giovane che sogna di rivedere i suoi cani in Australia, e persino un critico spigoloso e un agricoltore ricco ma rozzo. Il corso è tenuto da un comandante esperto con migliaia di ore di volo e da una psicologa specializzata, che aiutano AnnaBì e i suoi nuovi amici ad affrontare le loro paure più profonde.

Nel cast, oltre a Margherita Buy, troviamo Anna Bonaiuto nel ruolo della sua agente, Giulia Michelini nei panni di una fan sfegatata di AnnaBì, Matteo Oscar Giuggioli, che interpreta un giovane talento del basket con la stessa fobia, ed Elena Sofia Ricci, che presta il volto a una collega invidiosa dei successi di AnnaBì.

La storia prende una svolta quando la figlia di AnnaBì viene accettata in una prestigiosa università sulla costa del Pacifico. Spinta dall'amore materno e dal timore di non poterla rivedere, AnnaBì decide finalmente di affrontare la sua paura. Questa esperienza le offre la possibilità di scoprire aspetti inaspettati della sua personalità, in un percorso di crescita e trasformazione personale.

In occasione della prima TV di VOLARE, Sky Cinema celebra Margherita Buy con una collezione on demand dedicata all'attrice italiana più premiata di sempre ai David di Donatello, con 7 riconoscimenti all'attivo in oltre trent’anni di carriera. Tra i titoli proposti ci sono LE FATE IGNORANTI diretto da Ferzan Ozpetek, MA CHE COLPA ABBIAMO NOI di Carlo Verdone, e DIECI MINUTI, tratto dal romanzo di Chiara Gamberale.

VOLARE, lunedì 14 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

