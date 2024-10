Sky Sport Tennis 🎾 5 tornei in diretta con otto italiani al via dal 14 al 20 ottobre 2024

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 14 a domenica 20 ottobre: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

Questa settimana in ambito maschile, spiccano tre tornei ATP 250. L'ATP 250 Almaty Open, in Kazakistan, rappresenta una novità nel circuito. Si gioca su campi in cemento, ideali per un gioco veloce e aggressivo, e attira giocatori in cerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Essendo alla sua prima edizione, l'Almaty Open diventa un'occasione per i tennisti di adattarsi alle condizioni climatiche dell’Asia centrale, un elemento che può fare la differenza in un periodo dell'anno dove ogni dettaglio è importante per arrivare al meglio alle competizioni finali. Un altro evento importante è l'ATP 250 European Open, che si svolge ad Anversa, in Belgio. Questo torneo si gioca su cemento indoor, superficie che esalta la velocità e la precisione dei colpi, rendendo le partite particolarmente avvincenti per il pubblico. L’European Open è noto per attrarre un tabellone competitivo, con giocatori che puntano a conquistare punti fondamentali per qualificarsi alle ATP Finals di fine anno. L’atmosfera calda del pubblico belga rende l'evento un appuntamento immancabile per gli appassionati di tennis.

Sempre nel circuito ATP, troviamo il BNP Paribas Nordic Open a Stoccolma, in Svezia. Anche qui il torneo si disputa su cemento indoor, favorendo uno stile di gioco rapido e potente. Questo evento, tra i più tradizionali della categoria ATP 250, richiama sia giovani promesse che veterani desiderosi di migliorare il loro ranking. La città di Stoccolma, con la sua ricca storia tennistica e la passione dei tifosi svedesi, crea un contesto unico che aggiunge fascino alla competizione.

Per quanto riguarda il circuito femminile, la stagione autunnale vede in programma due tornei importanti. Il WTA 500 Ningbo Open, che si tiene nella città cinese di Ningbo, rappresenta un evento di alto livello grazie ai punti in palio e al significativo montepremi. La competizione si svolge su campi in cemento all’aperto, adatti alle giocatrici che fanno della solidità dalla linea di fondo il loro punto di forza. Questo torneo segna il ritorno del tennis femminile in Cina, offrendo un'importante opportunità di preparazione per le giocatrici che puntano alle WTA Finals e agli altri tornei di fine anno. Infine, il WTA 250 Kinoshita Group Japan Open si disputa a Osaka, su campi in cemento. Questo torneo attira numerose tenniste asiatiche e non solo, che cercano di guadagnare punti per migliorare la propria classifica WTA. Osaka, con la sua energia e la passione dei tifosi giapponesi, rappresenta una tappa significativa per le atlete che vogliono arrivare al massimo della forma nei tornei conclusivi della stagione.

Sono otto gli italiani che questa settimana scenderanno in campo tra maschile e femminile. Il circuito ATP torna in Europa dopo lo swing asiatico con i primi tornei su cemento indoor: Stoccolma (Berrettini, Darderi e Sonego), Almaty (Fognini) e Anversa. Il circuito WTA, invece, resta in Asia. Paolini è la n. 1 del seeding al WTA 500 di Ningbo (c'è anche Sara Errani, entrata in tabellone dalle qualificazioni) e il WTA 250 di Osaka (con Cocciaretto e Bronzetti).

La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Luca Boschetto, Gaia Brunelli, Alessandro Lupi, Dario Massara, Pietro Nicolodi, Elena Pero, Nicolò Ramella, Dalila Setti, Alessandro Sugoni e Fabio Tavelli.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 14 al 20 Ottobre

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 14 ottobre, le trasmissioni di tennis su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW inizieranno alle 3:30 e proseguiranno fino alle 21:30, offrendo una copertura completa dei tornei ATP e WTA. Martedì 15 ottobre, la programmazione prenderà il via alla stessa ora, le 3:30, e si estenderà fino alle 22:30 su Sky Sport Tennis e NOW, mentre Sky Sport Uno si fermerà alle 20.

Mercoledì 16 ottobre, gli appassionati di tennis potranno seguire il meglio dei tornei dalle 3:30 fino alle 22:30 su Sky Sport Tennis e NOW, con Sky Sport Uno che concluderà le sue trasmissioni alle 12. Giovedì 17 ottobre, la copertura proseguirà con gli stessi orari, dalle 3:30 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e NOW, mentre Sky Sport Uno si fermerà alle 19:45. Venerdì 18 ottobre, Sky Sport Tennis e NOW offriranno una copertura dalle 3:30 alle 22:30, mentre Sky Sport Uno trasmetterà solo nella fascia oraria dalle 8 alle 12.

Il weekend sarà all’insegna delle semifinali e delle finali. Sabato 19 ottobre sarà dedicato alle semifinali del torneo di Osaka, a partire dalle 4:00, con una selezione dei momenti migliori dei tornei dalle 12 alle 20 su Sky Sport Tennis e NOW. Domenica 20 ottobre, la giornata sarà ricca di emozioni: dalle 4:00 ci sarà la finale di Osaka, seguita dalla finale di Ningbo alle 11:00, visibile anche su Sky Sport Arena. Successivamente, si potrà assistere alla finale di Almaty dalle 12:00, alla finale di Stoccolma dalle 15:00 (disponibile anche su Sky Sport 257) e alla finale di Anversa a partire dalle 16:30 su Sky Sport Tennis e NOW.

LUNEDI 14 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 3.30 alle 21.30 (il meglio dei tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 3.30 alle 21.30 (il meglio dei tornei)

MARTEDI 15 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 3.30 alle 22.30 (il meglio dei tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 3.30 alle 20 (il meglio dei tornei)

MERCOLEDI 16 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 3.30 alle 22.30 (il meglio dei tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 3.30 alle 12 (il meglio dei tornei)

GIOVEDI 17 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 3.30 alle 22.30 (il meglio dei tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 3.30 alle 19.45 (il meglio dei tornei)

VENERDI 18 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 3.30 alle 22.30 (il meglio dei tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 8 alle 12 (il meglio dei tornei)

SABATO 19 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 4 semifinali Osaka; dalle 12 alle 20 (il meglio dei tornei)

DOMENICA 20 OTTOBRE

Sky Sport Tennis e NOW dalle 4 finale Osaka, dalle 11 finale Ningbo (anche su Sky Sport Arena), dalle 12 finale Almaty, dalle 15 finale Stoccolma (anche su Sky Sport 257), dalle 16.30 finale Anversa

